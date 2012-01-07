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Cooler Master Cosmos II satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
207,9b
1
69
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yüksek satış başarısı yakaladığı kasa modeli Cosmos'un devam modeli olarak Cosmos II'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımı kısa bir süre önce yapılan kasanın ay sona ermeden önce kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.
344x704x664 mm boyutlarında ve 22 Kg ağırlığında olan ultra-tower formundaki yeni kasa hem tasarım özellikler hem de kullanıma dönük fonksiyonel detayları ile sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olacak gibi görünüyor. Üzerinde üç adet 5.25-inç slotu bulunan ve 13 adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Cosmos II, XL-ATX ve E-ATX gibi standart yapıdaki ATX anakartlara göre daha büyük olan anakartlarla da kullanılabiliyor.
Yapısında çelik ve alüminyum kullanılan kasa aynı zamanda petekli ön tasarımı ile hem görünümünü güçlendiriyor hem de kasa içi soğutma performansına katkı sağlıyor. Güçlü bir görünüme sahip olan Cosmos II, taşıma kolları, açılabilir yan kapak tasarımları, çıkartılabilir üst kapak ve geniş iç hacim gibi detaylarla iddiasını da gözler önüne seriyor diyebiliriz. Güç Kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Cosmos II aynı zamanda komplike yapıdaki eski nesil su soğutma sistemleri ve kompakt yapıda olan ayrıca minimum bakım maliyeti gerektiren su soğutma kitleriyle kullanıma hazır geliyor.
Ön panelindeki giriş-çıkış kısmında iki adet USB 3.0, dört adet USB 2.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen kasada, açma butonunun yanı farklı kontrol tuşlarının da yerleştirildiğini görüyoruz.  Kasa içi yüksek soğutma performansı için beş adet fan ile donatılan Cosmos II'de, üst kısımda 120mm, arka kısımda 140mm, ön kısımda 200mm ve 3.5-inç sürücü yuvalarına yerleştirilen iki adet 120mm çapında fan bulunuyor. 
5 yıllık garanti ile ayın ikinci yarısında satışa sunulacak Cosmos II'nin fiyatı ise 350 Avro olacak.

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Sanat Günesi 7 yıl en beğenilen
E yuh artık boş kasa fiyatı bu kadar yüksek olmamalı.1000 liraya pc alamayanlar var bunlar boş kasasını satıyor. Aslında adamlara kızıyorum ama biryerde de ülkemizin alım gücüne bakıyorum o da çok zayıf. Dolar almış başını gidiyor Türk lirası resmen puldan değersiz hale getirildi. Yol yapmakla uğraşan devlet birazda üretime halkına kazandırmaya yönelik adımlar atsın. Bu gidişle bundan 10 yıl sonra pc' ler bugün ki araba fiyatlarında olacak.
İŞLETİM SİSTEMİ 500 LİRA
KASA 500 LİRA
POWER 500 LİRA
İŞLEMCİ 500 LİRA
CPU COOLER 500LİRA
GPU 500 LİRA
ANAKART 500 LİRA
MONİTÖR 500 LİRA
RAM 500 LİRA
OYUNLAR 100'ER LİRA
BLURAY FİLMLER 100'ER LİRA
YURTDIŞINDA ÇOK BÜYÜK BİR PARA DEĞİL ADAMLARIN 1 AYLIK MAAŞLARI BU FİYATLAR AMA BİZİM ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLARSAK 10 YILDA TAKSİTLE ANCA ALIRIZ.. E BİZ ALANA KADAR DOLAR (FİYATLAR) DAHADA ARTAR VS PC GELECEĞİN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİNDEN NE ÜRETEBİLİYORUZ NE DE ALABİLİYORUZ İŞTE GÜYA DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELEN EKONOMİMİZ.....
E yuh artık boş kasa fiyatı bu kadar yüksek olmamalı.1000 liraya pc alamayanlar var bunlar boş kasasını satıyor. Aslında adamlara kızıyorum ama biryerde de ülke...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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quzman 7 yıl
@::Ashes:: ;
Senin mantığınla hala taş devrinde olmamız lazım .
İki taşı birbirine vur ateş çıksın odunları yak , maksat ısınmak sonuçta ...
1 Yanıt Yanıtla +7
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QuakeM 7 yıl
Birde üstüne tutma kolu yapmışlar. Sanki yerinden kaldırıp başka bir yere konabilecekte. 22 kg kasa. Altına da teker yapsaydınız bari. Gereksiz ve fuzuli olmuş.
Birde üstüne tutma kolu yapmışlar. Sanki yerinden kaldırıp başka bir yere konabilecekte. 22 kg kasa. Altına da teker yapsaydınız bari. Gereksiz ve fuzuli olmuş....
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1 Avatar
Cango69 6 yıl
Evladiyelik kasa bunu al 15-20 sene donanım yenile kasayı kullan içini değiştir yeter..Bu kasayıda aldınmı çine takacağın parçalarında extreme olması gerek eğer düşük sistem toplanıcaksa bu kasa o sisteme alınmaz zaten..
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any77 7 yıl
bilmiyorum ama bana bu kasanın havalandırması yetersiz geliyor. bence aerocool'un kasa havalandırması daha iyi. bence cosmos'un tek eksiği yan kapağa 200 mm fan takamamak yada en azından 4 adet 120 mm fan takılabilmeliydi. aliminyum olmasın. çelik olsun fiyatıda düşer dicem ama bu seferde 35 kg olur :D kasa kaliteli ama bence 11 hdd yi takıp ne yapacaksınız. 100 TB'lık sistem filan mı? :D. anlamadım gitti. 11 hdd takılmasaydı. 5-6 tane takılsaydıda fiyatta düşerdi. bir de o kasanın alt tarafındaki 2 fan hdd için yapılmış. ben alt kısıma hiç hdd takmam. boşuna fan sesi üretirler :(.
ilk bakışta alttaki 2 fanın da kasa içine üflediğini düşünmüştüm ki süper olurdu. ama öyle değilmiş :( KASA HAVALANDIRMASI YÖNÜNDEN ÇOK EKSİLERİ VAR. BU KASA HEM EXTREM BİR SİSTEM KURMAK İSTEYENLERE, AMA YİNEDE SESSİZLİK ÖNEMLİ OLANLARA BİÇİLMİŞ KAFTAN. SESSİZLİĞE ÖNEM VERMEYENLERE AEROCOOL KASALARI TAVSİYE EDERİM. ama kalite mükemmel. yine de sadece bir kaliteye o kadar para vermek düşündürüyor insanı. bu kasanın hakkı
600 TL'dir. İSTEDİĞİM GİBİ BİR KASA BULAMADIM Kİ. HEM COSMOS GİBİ KALİTELİ AMA YAN KAPAĞA 4 ADET 140 MM FAN TAKILABİLEN BİR KASA BULAMADIM YAHU!!
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Sebastian Shaw 7 yıl
beyler fiyat yüksek vs ağır bilmem ne de hepsi bir yana ben yeni sıvı sogutmalı sistemin tüm parçalarına karar verdim pompa rezervuar vs hepsi alttaki 6 lık hdd slotlarını sökünce sıgıyor bir şekilde ama bu kasayı türkiyede satan neresi var bulamadım yardım edebilecek varmı
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vernoncougar 7 yıl
Mukemmel bır urun, Turkıye'de satısa sunulur sunulmaz alırım bu kasayı.
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rabitelli 7 yıl
Tabi tabi ben de hemen alıcam, hatta distribütöre meyil attım, bi tane ayırttım :P
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TIRAZLI 7 yıl

adamın yerinde olsam kardeş sırf konuşmandan ötürü çankaya olbime gelir seni temiz bir döverdim buna inan,insanların kimseyi rencide etmeden yorum yapabilme hakları var ALLAH dan isim vermemişsin...
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DH Misafiri 7 yıl
tersol
E yuh artık boş kasa fiyatı bu kadar yüksek olmamalı.1000 liraya pc alamayanlar var bunlar boş kasasını satıyor. Aslında adamlara kızıyorum ama biryerde de ülkemizin alım gücüne bakıyorum o da çok zayıf. Dolar almış başını gidiyor Türk lirası resmen puldan değersiz hale getirildi. Yol yapmakla uğraşan devlet birazda üretime halkına kazandırmaya yönelik adımlar atsın. Bu gidişle bundan 10 yıl sonra pc ler bugün ki araba fiyatlarında olacak. İŞLETİM SİSTEMİ 500 LİRA KASA 500 LİRA POWER 500 LİRA İŞLEMCİ 500 LİRACPU COOLER 500LİRAGPU 500 LİRAANAKART 500 LİRAMONİTÖR 500 LİRARAM 500 LİRAOYUNLAR 100ER LİRABLURAY FİLMLER 100ER LİRAYURTDIŞINDA ÇOK BÜYÜK BİR PARA DEĞİL ADAMLARIN 1 AYLIK MAAŞLARI BU FİYATLAR AMA BİZİM ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLARSAK 10 YILDA TAKSİTLE ANCA ALIRIZ.. E BİZ ALANA KADAR DOLAR (FİYATLAR) DAHADA ARTAR VS PC GELECEĞİN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİNDEN NE ÜRETEBİLİYORUZ NE DE ALABİLİYORUZ İŞTE GÜYA DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELEN EKONOMİMİZ.....

Çok boş konuşuyorsun. Extrem bi gaming bilgisayarı bu.. Prof bi cihaz. Normal kullanıcı bu kasayı almak zorunda değil. Ben izmir olbim bilgisayarda çalışıyorum istersen gel sana 1000 TL ye güzel bi normal kullanıcıya hitab eden bilgisayar toplıyım monitörüyle birlikte.. Bu kasayı durumu olan alır olmayan almaz. Kimse zorunlu değil ve bence fiyat çok uygun.
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Sanat Günesi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tersol

E yuh artık boş kasa fiyatı bu kadar yüksek olmamalı.1000 liraya pc alamayanlar var bunlar boş kasasını satıyor. Aslında adamlara kızıyorum ama biryerde de ülkemizin alım gücüne bakıyorum o da çok zayıf. Dolar almış başını gidiyor Türk lirası resmen puldan değersiz hale getirildi. Yol yapmakla uğraşan devlet birazda üretime halkına kazandırmaya yönelik adımlar atsın. Bu gidişle bundan 10 yıl sonra pc ler bugün ki araba fiyatlarında olacak. İŞLETİM SİSTEMİ 500 LİRA KASA 500 LİRA POWER 500 LİRA İŞLEMCİ 500 LİRACPU COOLER 500LİRAGPU 500 LİRAANAKART 500 LİRAMONİTÖR 500 LİRARAM 500 LİRAOYUNLAR 100ER LİRABLURAY FİLMLER 100ER LİRAYURTDIŞINDA ÇOK BÜYÜK BİR PARA DEĞİL ADAMLARIN 1 AYLIK MAAŞLARI BU FİYATLAR AMA BİZİM ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLARSAK 10 YILDA TAKSİTLE ANCA ALIRIZ.. E BİZ ALANA KADAR DOLAR (FİYATLAR) DAHADA ARTAR VS PC GELECEĞİN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİNDEN NE ÜRETEBİLİYORUZ NE DE ALABİLİYORUZ İŞTE GÜYA DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELEN EKONOMİMİZ.....

Çok boş konuşuyorsun. Extrem bi gaming bilgisayarı bu.. Prof bi cihaz. Normal kullanıcı bu kasayı almak zorunda değil. Ben izmir olbim bilgisayarda çalışıyorum istersen gel sana 1000 TL ye güzel bi normal kullanıcıya hitab eden bilgisayar toplıyım monitörüyle birlikte.. Bu kasayı durumu olan alır olmayan almaz. Kimse zorunlu değil ve bence fiyat çok uygun.

hala 70 liralık psulu kasalar satışta.
hala 40 liraya value ramler var.
hala 130 liraya işlemciler var, hem de çift çekirdekli. 60 liraya sempronlar satılıyor.
hala cpu cooler işlemcilerin içinden çıkıyor.
hala 100 liraya anakartlar var. hala biostar gibi markalar da var.
hala crt monitör kullanabilirsin. 17" kare lcd'ler ikinci elde 100 lira. 18,5" lcd'lerin sıfırı 170 lira.
hala korsan cd satanlar var. hatta internet hızları çok arttığından rağbet yok.
hala ucuz ekran kartları, onboard ekran kartları var. hatta işlemciye entegre gpular da var eskiden farklı olarak.

eskiden sadece bunlar vardı. şimdi hala varlar. 500 liraya sana rahat rahat internet kullanabileceğin bir bilgisayar yapabilirim. eskisinden daha ucuz bilgisayarlar emin ol.
bu kasalar soğutucular bu işi ekstreme hobi haline getirenler için. şu anda çift çekirdek standart bir işlemci her şeyi karşılıyorken sen neyin tantanasını yapıyorsun.

araba fiyatına şimdi bile bilgisayar alırsın ama "zenginsen". ihtiyaçlarını karşılayacak bir bilgisayara o kadar para vermene gerek yok.

ayrıca dolar gerilemeye başladı. dolar'ın artması ekonominin çökmesi demek olmadığı gibi ne dolar artışları gördük biz bu bi şey değil. elektronik sektörü ithal malların en az zamla satıldığı sektörlerden biridir ayrıca. boşuna tantana yapmayın. oturup dünyanın en pahalı kasası hakkında "almak zorundaymışız" gibi yorum yapmanın hiçbir manası yok. 5 trilyonluk arabaları almak zorunda değilsen bunu da almak zorunda değilsin.



Öylemi çok bilmiş.Benim bahsetmek istediğim konu senin anlattığınla alakası olmayan bir konu ben alım gücüne dikkati çekmek istedim.Sen 100 lirayada pc var diyorsun :D zeka seviyeni tartışmayacağım seninle.5 trilyon dünyanın heryerinde çok paradır verdiğin örnek çok saçma.. ama türk lirası ile 1000 lira çoğu yerde normaldir.Benim demek istediğim batıdaki en düşük maaşla çalışan adam maaşının 100/50'i ile bu kasayı peşin alabilir ama Türkiye'de 650 lira maaşla bu kasayı peşin nah alırsın.Dayanacksın kredi kartına olacakmı fiyatı 1200 lira al sana bahsetmek istediğim.Bende biliyorum 500 liraya pc olduğunu.Ama 500 liralık pc ile sadece nete girersin video izler müzik dinlersin o da belki 500 liralık pc ile bunlarıda adam gibi yapamazsın.... Anlatmak istediğim alım gücünün zayıflığı Türk parasının pul kadar değerinin olmayışı, doların bizim paramızdan 2 kat fazla değerli olması hemde kendi ülkemizde.... Sen sömürülmekten memnunsan ''zevkine'' bak.... Ama memnun değilse birileri yırtık dondan çıkar gibi atlama hemen maksat ''eleştiri'' olsun diye...
''İNTERNET HIZLARI ÇOK ARTTIĞINDAN'' demiş adam :)
yazık sen makarnamı yiyorsun sürekli yoksa ..... 1.6 mb/s internet 65 lira
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GlowCrow 7 yıl
Kasanın iç hacmi, şekli ve yanında gelen suyla soğutma kitleri hepsi süper hatta 22 kg olmasını da geçtim 350 euro fiyat kasanın ağırlığından daha beter.
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Mobile Prof. 7 yıl
Bos urun diye buna derim ben.
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SUPERMAN 7 yıl
çok guzel kasa bence hafx almamış olsaydım bunu alırdım
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xLmNt13 7 yıl
22 kg mı :) sistemi toplayınca 40 45 kile gelir bu :).
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CozgurY 7 yıl
adamlar yapmış gene yapacağını gözüme coolermaster cosmos s kasam eskisi gibi güzel görünmemeye başladı bunu görünce :)) aslında çok almak istedim birden ama zaten elimdeki kasa çok iyi bir kasa gerek yok şimdi öyle bir masrafa 350€ bizim ülkede o 450€ olur gerçekten çok yüksek bir mevla ben kasamı aldığımda $=1.35 sularında gidiyordu:)
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