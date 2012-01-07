Cooler Master Cosmos II satışa sunuluyor

Cooler Master yüksek satış başarısı yakaladığı kasa modeli Cosmos'un devam modeli olarak Cosmos II'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımı kısa bir süre önce yapılan kasanın ay sona ermeden önce kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

344x704x664 mm boyutlarında ve 22 Kg ağırlığında olan ultra-tower formundaki yeni kasa hem tasarım özellikler hem de kullanıma dönük fonksiyonel detayları ile sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olacak gibi görünüyor. Üzerinde üç adet 5.25-inç slotu bulunan ve 13 adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Cosmos II, XL-ATX ve E-ATX gibi standart yapıdaki ATX anakartlara göre daha büyük olan anakartlarla da kullanılabiliyor.

Yapısında çelik ve alüminyum kullanılan kasa aynı zamanda petekli ön tasarımı ile hem görünümünü güçlendiriyor hem de kasa içi soğutma performansına katkı sağlıyor. Güçlü bir görünüme sahip olan Cosmos II, taşıma kolları, açılabilir yan kapak tasarımları, çıkartılabilir üst kapak ve geniş iç hacim gibi detaylarla iddiasını da gözler önüne seriyor diyebiliriz. Güç Kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Cosmos II aynı zamanda komplike yapıdaki eski nesil su soğutma sistemleri ve kompakt yapıda olan ayrıca minimum bakım maliyeti gerektiren su soğutma kitleriyle kullanıma hazır geliyor.

Ön panelindeki giriş-çıkış kısmında iki adet USB 3.0, dört adet USB 2.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen kasada, açma butonunun yanı farklı kontrol tuşlarının da yerleştirildiğini görüyoruz. Kasa içi yüksek soğutma performansı için beş adet fan ile donatılan Cosmos II'de, üst kısımda 120mm, arka kısımda 140mm, ön kısımda 200mm ve 3.5-inç sürücü yuvalarına yerleştirilen iki adet 120mm çapında fan bulunuyor.

5 yıllık garanti ile ayın ikinci yarısında satışa sunulacak Cosmos II'nin fiyatı ise 350 Avro olacak.