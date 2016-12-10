Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı

Cooler Master MasterCase 5t modelinin ardından MasterBox 5t modelini de tanıttı.

Cooler Master MasterBox 5t

Cooler Master üst seviye MasterCase Maker 5t modelinin üzerinde inşa edilmiş MasterBox 5t kasasını tanıttı. Kırmızı ve siyah renklere bürünen kasa özelleştirme imkanları, geniş iç hacmi, LED'leri ve fiyatıyla bilgisayar tutkunlarını cezbedecek gibi duruyor.

Custom/ DIY sıvı soğutma sistemleri için yeniden tasarlanan kasaları 5.25" slotlarının her geçen gün daha az ilgi görmesi sonucu daha sık görmeye başladığımız şu günlerde Cooler Master da MasterBox 5t kasasıyla bütçeleri zorlamadan geliyor.

89€'luk fiyatıyla önümüzdeki günlerde Avrupa'da satışına başlanacak kasa kırmızı ve siyah olarak iki renkli geliyor. PSU'yu olası kazalardan koruyan ve görsel olarak gizleyen parçası, uzun ekran kartlarına, DIY sıvı soğutma sistemlerine, doğrudan kasaya 2.5" sürücü monte edilmesine imkan tanıyan kasanın görsellerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-masterbox-5t-released.html