Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı

Cooler Master MasterBox 5T kasasını duyurdu. Kırmızı ve siyah rengin hakim olduğu kasa özelleştirme ve modlama severler için geliyor. Makul fiyatı, ledleri de cabası
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
1
14
Kasa
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master MasterCase 5t modelinin ardından MasterBox 5t modelini de tanıttı.

Cooler Master MasterBox 5t 

 Cooler Master üst seviye MasterCase Maker 5t modelinin üzerinde inşa edilmiş MasterBox 5t kasasını tanıttı. Kırmızı ve siyah renklere bürünen kasa özelleştirme imkanları, geniş iç hacmi, LED'leri ve fiyatıyla bilgisayar tutkunlarını cezbedecek gibi duruyor.
Custom/ DIY sıvı soğutma sistemleri için yeniden tasarlanan kasaları 5.25" slotlarının her geçen gün daha az ilgi görmesi sonucu daha sık görmeye başladığımız şu günlerde Cooler Master da MasterBox 5t kasasıyla bütçeleri zorlamadan geliyor.
89€'luk fiyatıyla önümüzdeki günlerde Avrupa'da satışına başlanacak kasa kırmızı ve siyah olarak iki renkli geliyor. PSU'yu olası kazalardan koruyan ve görsel olarak gizleyen parçası, uzun ekran kartlarına, DIY sıvı soğutma sistemlerine, doğrudan kasaya 2.5" sürücü monte edilmesine imkan tanıyan kasanın görsellerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-masterbox-5t-released.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
leventdln 2 yıl
Pekte makul fiyat sayılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9600_G_T 2 yıl
Tam aradigim kasa.hdd fazla olmasi sacma zaten 2 tane slot yeri yeterli zaten.tr gelirse amd zenle alirim yada amazondan siparis veririz artik.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Coolermaster_Türkiye 2 yıl 9600_G_T
9600_G_T
Tam aradigim kasa.hdd fazla olmasi sacma zaten 2 tane slot yeri yeterli zaten.tr gelirse amd zenle alirim yada amazondan siparis veririz artik.

Merhaba,
Şubat sonu gibi Türkiye'ye gelecek.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istemsizhareket 2 yıl
Led çok önemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erd0000 2 yıl
89 € çok değilmi bu kasaya ya ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
Şu sıralar kasada favorim Ms800 Plus. Öyle beğenildi ki artık plus modeli de bulunmuyor etrafta, bulunsa diğer bilgisayarıma da alacaktım. Hem F/P hem de teknoloji harikasıydı. Ve geniş hacimden bahsediyorsak Ms800 Plus gerçekten büyük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terapi_triyaki 2 yıl
Kasa tasarım açısından güzel görünüyor. Klasik cooler master çizgileri.. Ancak şu kasa olayında neden çok daha farklı tasarımlar yapılmıyor anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl terapi_triyaki
terapi_triyaki
Kasa tasarım açısından güzel görünüyor. Klasik cooler master çizgileri.. Ancak şu kasa olayında neden çok daha farklı tasarımlar yapılmıyor anlamıyorum.

Katılıyorum dış tasarımı şöyle bir kasa yok mesela özlemini çekiyoruz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cellat87 2 yıl
güzel görünüyor lakin birazdaha büyük seceneklerini cıkarırlar ise daha güzel olacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2298 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cooler master, kasa modu ve
2 etiket daha Kasa Donanım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Renault, ocak ayında elektrikli bir ticari araç tanıtacak 2 yıl NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler 2 yıl Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi 2 yıl Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek 2 yıl Üç önemli Linux kernel güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor 2 yıl Kan zehirlenmeleri için önemli gelişme 2 yıl Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor 2 yıl Apple AirPods geciktikçe gecikiyor 2 yıl Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak 2 yıl Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar 2 yıl 2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu? 2 yıl Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı 2 yıl iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir 2 yıl Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı 2 yıl Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan 2 yıl Asus'tan 13.3 İnçlik Atom Karınca 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu! 2 yıl War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı Sonraki Nesnelerin interneti üzerinden yapılan saldırılar insanları öldürebilir! 2 yıl Dronelar kan naklinde kullanılabilir 2 yıl TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor 2 yıl HTC 11 için iddialar 2 yıl Apple Haritalar’a elektrikli araçlar için önemli güncelleme 2 yıl Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü 2 yıl NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor 2 yıl 2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor 2 yıl Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı 2 yıl Super Mario Run gelirlerde hedef büyüttü 2 yıl Samsung’dan UFO’yu andıran sıra dışı drone tasarımı 2 yıl Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor 2 yıl Google, ünlü YouTube-MP3 sitesini arama motorundan tamamen sildi 2 yıl Samsung Electronics, Tesla'ya otonom araçları için çip tedarik edecek 2 yıl YouTube fenomeni PewDiePie bu akşam kanalını siliyor [Güncellendi] 2 yıl Spider-Man: Homecoming'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl TSMC geleceğin 5nm ve 3nm çiplerini üretmek için yeni bir tesis kuruyor 2 yıl Toyota yöneticisi ikinci nesil GT86'nın üretileceğini doğruladı 2 yıl Yeni bir AMD Polaris serisi gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim