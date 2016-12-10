HTC 11 için iddialar

HTC 11 modeli için yeni iddiaların başında çok daha güçlü SoC, bol miktarda bellek ve çerçevesiz ekran var.

Snapdragon 835 Çipset, 2K ve dahası

HTC 11 ile ilgili en dikkat çekici iddia Snapdragon 835 SoC ve 8GB Ram olarak görülüyor. 256GB'a kadar dahili depolama, 8GB bellek Snapdragon 835 SoC, çift 12Mp arka, 8Mp ön kamera ile fotoğraf severleri tatmin edecektir.

2560x1440 çözünürlüğünde çerçevesiz ekrana sahip olması beklenen telefona Adreno 540 Grafik işlem birimi eşlik etmesi bekleniyor. 3700mAh pile ve Qualcomm Quick Charge 4.0 ile %20 daha hızlı şarj imkanı sunacak telefon ve Android 7.0 yüklü olarak gelmesi bekleniyor.

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HTC'nin elden geçirilmiş, yenilenmiş yeni arayüzü HTC Sense 8 Arayüzünü de göreceğimiz telefon 2017'de çıkması ve 650-700$ fiyatla İngiltere'den satılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-11-rumored-to-have-powerful-chip-borderless-screen-and-a-huge-amount-of-memory_id88869