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HTC 11 için iddialar

HTC 11 için yeni iddialar var. Bunların başında çok daha güçlü çipset, çerçevesiz ekran ve büyük miktarda bellek kullanacağı iddia ediliyor. Detaylar haberimizde
2 yıl
5,6b
1
48
Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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HTC 11 modeli için yeni iddiaların başında çok daha güçlü SoC, bol miktarda bellek ve çerçevesiz ekran var.

Snapdragon 835 Çipset, 2K ve dahası

 HTC 11 ile ilgili en dikkat çekici iddia Snapdragon 835 SoC ve 8GB Ram olarak görülüyor. 256GB'a kadar dahili depolama, 8GB bellek Snapdragon 835 SoC, çift 12Mp arka, 8Mp ön kamera ile fotoğraf severleri tatmin edecektir.
2560x1440 çözünürlüğünde çerçevesiz ekrana sahip olması beklenen telefona Adreno 540 Grafik işlem birimi eşlik etmesi bekleniyor.  3700mAh pile ve Qualcomm Quick Charge 4.0 ile %20 daha hızlı şarj imkanı sunacak telefon ve Android 7.0 yüklü olarak gelmesi bekleniyor.
[bkzhd=87850] 
HTC'nin elden geçirilmiş, yenilenmiş yeni arayüzü HTC Sense 8 Arayüzünü de göreceğimiz telefon 2017'de çıkması ve 650-700$ fiyatla İngiltere'den satılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-11-rumored-to-have-powerful-chip-borderless-screen-and-a-huge-amount-of-memory_id88869 Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Bizim ülkemizde kur ve yeni vergi zamları yüzünden her yıl telefon fiyatları 500 tl civarında zamlanıyor. Ama yurt dışında her yıl aynı fiyattan çıkıyorlar, biz her yıl dahada fakirleşiyoruz.
Htc 10 ilk çıktığında 699$'a satılıyordu, bu telefonda 650 - 700 $ arasında satılacakmış.
Bizim ülkemizde kur ve yeni vergi zamları yüzünden her yıl telefon fiyatları 500 tl civarında zamlanıyor. Ama yurt dışında her yıl aynı fiyattan çıkıyorlar, biz...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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myhotyro 2 yıl
"bol miktarda bellek" derken, kaç kilogram kullanacaklarmış :))
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Kerim5100 2 yıl
Fiyatının da bol mİktarda olacağı kesin :D
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DH Misafiri 2 yıl
Sanmıyorum fakat bu özelliklerle gelirse donanımda canavar olur 2016da kamerada liderdi tasarımda simetrik saçmalıklar yapmazsa eğer alır götürür, donamım, kamera, stero hoparlör, yazılımı sense, hi-fi ses bataryada tatmin ederse s8 den 2017de liderliği alabilir.
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swat882 2 yıl
şimdilik 4gb snap 820 ideal.
İlk çıktığı gibi alınması mantık dışı hele ki TR de.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Abi belleği bol olsun
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strathmorea 2 yıl
6 gb ram ve taş çatlasa 3400 lük pil koyacaklar. çerçevesiz ekranda fasa fiso. Haberi yazan arkadaş sen inanıyormusun bu özelliklere. Sallamasyon, sadece ortam ısıtma haberleri.
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minur 2 yıl
Bol miktarda hafıza yanında bol miktarda hız da olursa ,bizde de bol miktarda para olursa neden almayalım:)
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Windows10 2 yıl
Bence 4gb ram ve 32 gb li seçeneği 2000TL civarı.
6 gb ram ve 128 gb depo 2500 tl civarı
8 gb ram ve 256 gb depo olanı ise 3000 tl civarı satışa sunmalılar.
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Misaros 2 yıl
Neden İngiltere ve Dolar ?
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rasitsvs 2 yıl
Htc 8 den 10 a gecis yapacaktim. Simdi bu ozellikleri gorunce beklemek daha mantikli gibi :)
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XPerience 2 yıl
Haberde hayaller yazılmış ama gerçekte ne pil o boyutta çıkar ne de ram. HTC bu biliyorsunuz batmak için bir hamlesi vardır her amiral gemide 👍🏻
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kadirirdem 2 yıl
8 gb ram aşırı gereksiz hadi 6 yap da 8 gösteriş resmen...
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