Cooler Master, yeni işlemci soğutucularını satışa sunuyor: Hyper T4 ve Blizzard T2

Bilgisayar bileşeni üretiminde iddialı firmalardan Cooler Master, ürün gamına eklediği iki yeni işlemci soğutucusu Hyper T4 ve Blizzard T2'yi ekim ayının sonuna doğru satışa sunmayı planlıyor.

Tek blok tasarımının temel alındığı yeni işlemci soğutucularından Hyper T4, 128 mm x 44 mm x 152.3 mm ebatlarında ve 448 gram ağırlığında; Blizzard T2 ise 90 mm x 51 mm x 140 mm ebatlarında ve 248 gram ağırlığında tasarlanmış. Verilen ebat ve ağırlık değerlerine fanların dahil edilmediğini hatırlatalım. Alüminyum yapraklara sahip işlemci soğutucularından Hyper T4'te her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu, Blizzard T2'de ise her biri 6 mm çapında 2 adet ısı borusu yer alıyor. Daha iyi performans için ısı borularının işlemci ile doğrudan temas halinde olduğu dikkatlerden kaçmıyor.



Peki Hyper T4 ile Blizzard T2'nin işlemci destek yelpazesi ne durumda?

Hyper T4, Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde AM2, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere tam destek veriyor. Öte yandan yandan Blizzard T2, Intel'in LGA 1366 ve LGA 2011 işlemcileri dışında tüm işlemcilerle kullanılabilmekte.



Fan konusuna gelince, yapı gereği Hyper T4'te 120 mm'lik fan, Blizzard T2'de 92 mm'lik fan tercih edilmiş. Hyper T4'ün PWM fonksiyonlu 120 mm'lik fanı, 600 devir / dakika ile 1800 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, devir durumuna göre 24 CFM ile 70 CFM arasında hava üflüyor ve 15.1 dBA ile 31.6 dBA seviyeleri arasında ses üretiyor. Blizzard T2'nin 92 mm'lik fanı ise 2200 devir / dakika hızında çalışıyor ve 43 CFM hava üflerken 30 dBA seviyesinde gürülü çıkarıyor. Her iki işlemci soğutucusunun fanı için Cooler Master tarafından ortalama 40.000 saat çalışma ömrü biçilmiş.



Cooler Master, Hyper T4 için 24.90 Euro, Blizzard T2 için 14.90 Euro fiyat belirlemiş.

