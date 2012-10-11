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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, yeni işlemci soğutucularını satışa sunuyor: Hyper T4 ve Blizzard T2

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
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10
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, yeni işlemci soğutucularını satışa sunuyor: Hyper T4 ve Blizzard T2
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Cooler Master, yeni işlemci soğutucularını satışa sunuyor: Hyper T4 ve Blizzard T2
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Bilgisayar bileşeni üretiminde iddialı firmalardan Cooler Master, ürün gamına eklediği iki yeni işlemci soğutucusu Hyper T4 ve Blizzard T2'yi ekim ayının sonuna doğru satışa sunmayı planlıyor. 
Tek blok tasarımının temel alındığı yeni işlemci soğutucularından Hyper T4, 128 mm x 44 mm x 152.3 mm ebatlarında ve 448 gram ağırlığında; Blizzard T2 ise 90 mm x 51 mm x 140 mm ebatlarında ve 248 gram ağırlığında tasarlanmış. Verilen ebat ve ağırlık değerlerine fanların dahil edilmediğini hatırlatalım. Alüminyum yapraklara sahip işlemci soğutucularından Hyper T4'te her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu, Blizzard T2'de ise her biri 6 mm çapında 2 adet ısı borusu yer alıyor. Daha iyi performans için ısı borularının işlemci ile doğrudan temas halinde olduğu dikkatlerden kaçmıyor.
Peki Hyper T4 ile Blizzard T2'nin işlemci destek yelpazesi ne durumda?
Hyper T4, Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde AM2, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere tam destek veriyor. Öte yandan yandan Blizzard T2, Intel'in LGA 1366 ve LGA 2011 işlemcileri dışında tüm işlemcilerle kullanılabilmekte.
Fan konusuna gelince, yapı gereği Hyper T4'te 120 mm'lik fan, Blizzard T2'de 92 mm'lik fan tercih edilmiş. Hyper T4'ün PWM fonksiyonlu 120 mm'lik fanı, 600 devir / dakika ile 1800 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, devir durumuna göre 24 CFM ile 70 CFM arasında hava üflüyor ve 15.1 dBA ile 31.6 dBA seviyeleri arasında ses üretiyor. Blizzard T2'nin 92 mm'lik fanı ise 2200 devir / dakika hızında çalışıyor ve 43 CFM hava üflerken 30 dBA seviyesinde gürülü çıkarıyor. Her iki işlemci soğutucusunun fanı için Cooler Master tarafından ortalama 40.000 saat çalışma ömrü biçilmiş.
Cooler Master, Hyper T4 için 24.90 Euro, Blizzard T2 için 14.90 Euro fiyat belirlemiş.
Cooler Master, yeni işlemci soğutucularını satışa sunuyor: Hyper T4 ve Blizzard T2
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Cooler Master, yeni işlemci soğutucularını satışa sunuyor: Hyper T4 ve Blizzard T2
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
Heralde bir tık bile ilerlemeyen tek sektör hava soğutma sektörü :D
Fanı beğendim ama
1 Yanıt Yanıtla +4
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meposion 7 yıl
pembe fanlı olan'ı pek iş yapmaz gibi duruyor diğer soğutucunun gideri var :D
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King ov Hell 7 yıl
Sunbeam Core Contact'ın yerini alsın yeter.
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any77 7 yıl
İNTERNETTE TOPLAM 10 SOĞUTUCUYU SAYFALARCA YAZI İLE KARŞILAŞTIRMIŞLAR. BİRİNCİ NOCTUA D14 OLMAK ÜZERE İLK 4 SIRA DİREK TEMASLI DEĞİL




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ecs_elite_group 7 yıl
uygun fiyata adam akıllı hava soğutma yapılacağı gün yaklaşıyor sanırım. 200 liraya soğutucu alıcağıma 200 lira daha ekler daha yüksek işlemci alırım. 100 tl den pahalı soğutma çözümlerine karşıyım. zaten kasaya 4 tane adam akıllı fan eklesen 100 tl 100 tl de soğutucu. soğutma çözümleri bu kadar pahalı olmamalı
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Krauser DMC 7 yıl
Fiyat olarak iyi konumlandırılmışlar. Eğer Hyper T4 e ikinci fan takılabiliyorsa orta-üst düzey bir hava soğutma elde edilebilir.
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V4LKyR 7 yıl
İşte bir "Core-Contact" soğutucu. Otomatikman içim ısındı anında, helal valla. İnsan ister istemez mutlu oluyor.
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Amedra 7 yıl
Artık bunlardan lazım olacakmış hissine kapılıyorum, cooler master çok gözüme batıyor bu aralar.
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
Heralde bir tık bile ilerlemeyen tek sektör hava soğutma sektörü :D
Fanı beğendim ama
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Runaway  7 yıl
Açıkçası metal blokların genişliği dar gibi geldi bana.OCZ Vendetta kullanıyorum 2 katı genişlikte sanırım.

OCZ 79mm
CM 44mm

Gerçi Vendettada kıvrımlı bir yapı vardı bloklarda.%50 kadar hacim farkı var sanırım.Soğutmaya nasıl yansıdığı konusunda bir fikir yürütebilsekte mantıklı seçimler yapabilsek.
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Aseudra 7 yıl
İşlemci soğutucum bozulmaya başladı.Bu soğutuculardan kapabilirim hemen.
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