Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 212 EVO'yu tanıttı

Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 212 EVO'yu duyurdu. 120 x 80 x 159mm boyutlarında ve 569 gram ağırlığında olan soğutucu, bakır tabana ve işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusu ile çok sayıda alüminyum yaprağa sahip.

600-2000 devir/dakika hızında çalışan ve çalışma hızına göre 9-36 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanın kullanıldığı Hyper 212 EVO, Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 formundaki işlemcilerine destek sunuyor.

Ekim ayında piyasaya çıkacak Hyper 212 EVO'nun fiyatı ise 34.90 Avro olarak belirlenmiş.