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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 212 EVO'yu tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,7b
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15
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 212 EVO'yu tanıttı
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Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 212 EVO'yu duyurdu. 120 x 80 x 159mm boyutlarında ve 569 gram ağırlığında olan soğutucu, bakır tabana ve işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusu ile çok sayıda alüminyum yaprağa sahip.
600-2000 devir/dakika hızında çalışan ve çalışma hızına göre 9-36 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanın kullanıldığı Hyper 212 EVO, Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 formundaki işlemcilerine destek sunuyor.
Ekim ayında piyasaya çıkacak Hyper 212 EVO'nun fiyatı ise 34.90 Avro olarak belirlenmiş.
Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 212 EVO'yu tanıttı
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ColDasHeLL 8 yıl
stok 53 akasa venom 25 bende bukadar fark etti :)
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aykutx 8 yıl
569gr
kilosu kaç liraya geliyor?
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ummu66 8 yıl
[alimnym sayesinde iyi bir soğutma gerçekleştire bilir ama maliyeti diğerlerine göre yüksek
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alpa07 8 yıl
4 bakır boru.stok fana göre 5 derece aşağı iner
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soar.kerrigan 8 yıl alpa07
alpa07

4 bakır boru.stok fana göre 5 derece aşağı iner

guldurdun.
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krmtrylcn 8 yıl
Beyler bu DARK EVO 2 ye sığarmı? Çok merak ediyorum.
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ceycey11 8 yıl
core contact bekleyenlere müjde ama 4 boru ile çok fazla bir performansa vaadetmiyor
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karaköy_soğancısı 8 yıl
soğutma performaslarını görmek lazım mesut abi gitti site batmaya başladı yokmu donanimhaberde parça takıp çıkarmasını bilen şu ürünlerin yapsın adam akıllı testlerini pclabs da hiçbir konu bukadar çok yorum almıyor ama bu sitenin 10 katı fazla incelemesini yapıyor tamam güzel site falan dioruz da çoğu şeyde geri kalmaya başladınız !!!
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krmtrylcn 8 yıl
Aldıktan sonra fanı değiştirmek gerek sanki.
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cengizhan72 8 yıl
Benim eski hyper 212 çift kuleli soğutucunun birleştirilmiş haline benziyor,ne varki halen daha hyper 212'yi kullanıyorum ve şimdiki soğutuculardan hiç farkı yok.
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Alucard:. 8 yıl
güzele benziyor
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SystemApps 8 yıl
2000 devirde 36 db biraz fazla gibi.
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ScannerEye 8 yıl
pardon 36db ses mi? ne bu yahu jet motor fanımı?
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