Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu V4 GTS'in sevkiyatına başladı

Dahili ve harici bilgisayar bileşeni dendiğinde aklımıza ilk gelen üreticilerden Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu V4 GTS'in sevkiyatına başladığını, bir süre önce yayımladığı basın duyurusuyla bizlerle paylaştı.





Üzerindeki fanlar hesaba dahil edilmediğinde, 130 mm x 50 mm x 142 mm boyutlarında ve yaklaşık 530 gram ağırlığında tasarıma sahip V4 GTS, ''Horizontal Vapor Chamber - Yatay Buhar Odası'' olarak isimlendirilen bir teknolojiyle piyasadaki rakipleri arasından sıyrılıyor. İşlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde olan ve bakırdan imal edilen ''Horizontal Vapor Chamber'' bölümünün ısıyı, her biri 6 mm çapındaki 4 adet bakır ısı borusuna eşit miktarda dağıttığı dile getirilmiş. Ayrıca bu bölümün ısıyı, ısı borularına kıyasla 8 kata kadar daha hızlı şekilde dağıtabildiği vurgulanmış durumda.



V4 GTS'in işlemci uyumluluk listesi bir hayli geniş. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere tam destek verilmiş.



Alüminyum yaprakların soğutulmasını 120 mm çapındaki iki adet fan üstleniyor. Isı kontrollü olan bu fanlar, ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 1.800 devir / dakika hızları arasında çalışıyor ve 24 CFM ile 70 CFM arasında değişen performansta hava üflüyor. Fanların minimun devirde çıkardığı ses 15.1 dBA iken maksimum devirde çıkan ses 31.6 dBA. Kırmızı renkli LED'ler sayesinde çalışırken şık bir görünüm sergileyen fanlara biçilen ömür ortalama 40.000 saat.

Cooler Master, V4 GTS'in fiyatına dair herhangi bir bilgi vermemiş. İşlemci soğutucusunun daha detaylı görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/news.php?id=6264&action=ViewNews