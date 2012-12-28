Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu V4 GTS'in sevkiyatına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
821
1
14
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu V4 GTS'in sevkiyatına başladı
Tam Boyutta Gör
Dahili ve harici bilgisayar bileşeni dendiğinde aklımıza ilk gelen üreticilerden Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu V4 GTS'in sevkiyatına başladığını, bir süre önce yayımladığı basın duyurusuyla bizlerle paylaştı.

Üzerindeki fanlar hesaba dahil edilmediğinde, 130 mm x 50 mm x 142 mm boyutlarında ve yaklaşık 530 gram ağırlığında tasarıma sahip V4 GTS, ''Horizontal Vapor Chamber - Yatay Buhar Odası'' olarak isimlendirilen bir teknolojiyle piyasadaki rakipleri arasından sıyrılıyor. İşlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde olan ve bakırdan imal edilen ''Horizontal Vapor Chamber'' bölümünün ısıyı, her biri 6 mm çapındaki 4 adet bakır ısı borusuna eşit miktarda dağıttığı dile getirilmiş. Ayrıca bu bölümün ısıyı, ısı borularına kıyasla 8 kata kadar daha hızlı şekilde dağıtabildiği vurgulanmış durumda.
V4 GTS'in işlemci uyumluluk listesi bir hayli geniş. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere tam destek verilmiş.
Alüminyum yaprakların soğutulmasını 120 mm çapındaki iki adet fan üstleniyor. Isı kontrollü olan bu fanlar, ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 1.800 devir / dakika hızları arasında çalışıyor ve 24 CFM ile 70 CFM arasında değişen performansta hava üflüyor. Fanların minimun devirde çıkardığı ses 15.1 dBA iken maksimum devirde çıkan ses 31.6 dBA. Kırmızı renkli LED'ler sayesinde çalışırken şık bir görünüm sergileyen fanlara biçilen ömür ortalama 40.000 saat.
Cooler Master, V4 GTS'in fiyatına dair herhangi bir bilgi vermemiş. İşlemci soğutucusunun daha detaylı görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu V4 GTS'in sevkiyatına başladı
Tam Boyutta Gör

http://www.coolermaster.com/news.php?id=6264&action=ViewNews Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
fansız kullanılır mı? oc ile işim yok fansız kasadaki hava ile yetinsin :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-15C3E5993 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

fansız kullanılır mı? oc ile işim yok fansız kasadaki hava ile yetinsin :D

oc yapmayacaksan stok fanda götürür seni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boldrex 6 yıl
Niye dış yüzeyi plastik kaplı ki noctua gibi acik olsa daha iyi soğutmaz mı acep
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hiper-Nova 6 yıl
Intel daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zymrdvn 6 yıl
''Horizontal Vapor Chamber - Yatay Buhar Odası'' olarak isimlendirilen bir teknoloji"
Aşağıdaki linkte bu teknolojiyle ilgili bilgi bulunmaktadır:
coolermaster.com/...
Ek bilgi :))
"yaklaşık 530 gram ağırlığında tasarıma sahip V4 GTS" fanlarla birlikte yaklaşık 735 gram gelmekte imiş.
Ayrıca yüksek soğutuculu ramlerle de en oranı dar olduğundan çakışma sorunu olmadan kullanılabileceği belirtiliyor.
İnceleme testini bekleriz artık donanimhaber.com dan :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 6 yıl
Performansini merak ettim vc ne kadar ise yariyor gormek lazim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 6 yıl
Ayrıca sogutulmaya ihtiyac duyan ilk işlemciden beri hala aynı sogutma şekli.Bilg.ın en tafon bileşeni nasıl HDD diyorsak yanına birde işlemci fanlarını ekleyebiliriz sanırım.Yok kule biçiminde yok yatay biçimde yok insan şeklinde diye ürün tanıtımı okumaktan gına geldi.Şu peltier tarzı sogutmayı geliştirip değiştirip(artık her ne yapılmalı ise) kasalarımıza uygun 7/24 lük kullanım sunacak birileri çıkacak mıdır acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metinlife 6 yıl
Çok dehşet bir görünümü var haa

O çember özelliği nasıl bir şey acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aglarm 6 yıl
4 ısı borusu yetersiz olmuş yeni çıkmış bir ürüne göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Malcolmxccc1994 6 yıl
Çok Sexi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
821 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, cooler master
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gameloft Duo Gamer video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim