Cooler Master, yeni oyuncu kasası CM Storm Scout 2'yi tanıttı

Oyun tutkunlarının kendi bilgisayarlarını yanlarına alarak turnuvalara katıldığı ve bu turnuvalarda yeri geldiğinde sabahlara kadar süren, kıran kırana bir mücadele içerisine girdiği LAN organizasyonları, pek çok bilgisayar bileşeni üreticisinin dikkatinden kaçmıyor. Sunduğu başarılı oyuncu ekipmanlarıyla donanım dünyasında sıkça gündeme gelen Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında geliştirdiği yeni bilgisayar kasası Scout 2'yi tanıttı.



230 mm x 513 mm x 517.5 mm ebatlarında ve 8.3 kg ağırlığında tasarlanan CM Storm Scout 2, LAN organizasyonlarına katılanların rahatça taşıyabileceği şekilde hazırlanmış. Kasanın taşıma yeri çelik ile desteklenerek taşıma esnasında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçilmiş.



Micro-ATX, ATX formundaki anakartlarla, 287 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla (sabit disk bölmesi çıkarılırsa: 399 mm), 147 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla (yan tarafa fan takılmazsa: 162 mm) kullanılabilen CM Storm Scout 2, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 7 adet 3.5-inç'lik / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor.



Üst tarafında 2 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna, ses girişine ve mikrofon çıkışına yer verilen bilgisayar kasası soğutma konusunda iddialı görünüyor. Kasanın üst yüzüne 2 x 120 mm fan, ön yüzüne 2 x 120 mm veya 1 x 140 mm fan, arka yüzüne 1 x 120 mm fan, alt yüzüne 1 x 120 mm fan, yan yüzüne 2 x 120 mm fan, sabit disk kafesine 1 x 120 mm fan takılabiliyor. Kasanın üst yüzünde ve güç kaynağının hemen alt tarafında toz filtreleri bulunuyor. Güç kaynağına ait filtre kolayca çıkarılıp temizlenecek şekilde dizayn edilmiş. Bu bilgilere ilaveten su soğutma çözümleriyle uyumlu olan bilgisayar kasasının iç kısmındaki kablo kanalları kauçuklu.



Cooler Master, CM Storm Scout 2'yi siyah ve gri renk seçenekleriyle, ekim ayından itibaren satışa sunmayı planlıyor. Kasanın tavsiye edilen satış fiyatı 99.99 Euro olacak. CM Storm Scout 2'nin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.



http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/Scout_2/