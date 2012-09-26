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Cooler Master, yeni oyuncu kasası CM Storm Scout 2'yi tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
22
Kasa
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, yeni oyuncu kasası CM Storm Scout 2'yi tanıttı
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Oyun tutkunlarının kendi bilgisayarlarını yanlarına alarak turnuvalara katıldığı ve bu turnuvalarda yeri geldiğinde sabahlara kadar süren, kıran kırana bir mücadele içerisine girdiği LAN organizasyonları, pek çok bilgisayar bileşeni üreticisinin dikkatinden kaçmıyor. Sunduğu başarılı oyuncu ekipmanlarıyla donanım dünyasında sıkça gündeme gelen Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında geliştirdiği yeni bilgisayar kasası Scout 2'yi tanıttı.
230 mm x 513 mm x 517.5 mm ebatlarında ve 8.3 kg ağırlığında tasarlanan CM Storm Scout 2, LAN organizasyonlarına katılanların rahatça taşıyabileceği şekilde hazırlanmış. Kasanın taşıma yeri çelik ile desteklenerek taşıma esnasında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçilmiş.
Cooler Master, yeni oyuncu kasası CM Storm Scout 2'yi tanıttı
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Micro-ATX, ATX formundaki anakartlarla, 287 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla (sabit disk bölmesi çıkarılırsa: 399 mm), 147 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla (yan tarafa fan takılmazsa: 162 mm) kullanılabilen CM Storm Scout 2, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 7 adet 3.5-inç'lik / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor.
Üst tarafında 2 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna, ses girişine ve mikrofon çıkışına yer verilen bilgisayar kasası soğutma konusunda iddialı görünüyor. Kasanın üst yüzüne 2 x 120 mm fan, ön yüzüne 2 x 120 mm veya 1 x 140 mm fan, arka yüzüne 1 x 120 mm fan, alt yüzüne 1 x 120 mm fan, yan yüzüne 2 x 120 mm fan, sabit disk kafesine 1 x 120 mm fan takılabiliyor. Kasanın üst yüzünde ve güç kaynağının hemen alt tarafında toz filtreleri bulunuyor. Güç kaynağına ait filtre kolayca çıkarılıp temizlenecek şekilde dizayn edilmiş. Bu bilgilere ilaveten su soğutma çözümleriyle uyumlu olan bilgisayar kasasının iç kısmındaki kablo kanalları kauçuklu.
Cooler Master, CM Storm Scout 2'yi siyah ve gri renk seçenekleriyle, ekim ayından itibaren satışa sunmayı planlıyor. Kasanın tavsiye edilen satış fiyatı 99.99 Euro olacak. CM Storm Scout 2'nin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.
Cooler Master, yeni oyuncu kasası CM Storm Scout 2'yi tanıttı
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Cooler Master, yeni oyuncu kasası CM Storm Scout 2'yi tanıttı
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http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/Scout_2/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Fiyat 300TL-350TL beyler dağılın
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LUZz 7 yıl
Güzel olmuş, eskisinden çok daha şık.
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rylai2113 7 yıl
Hedef direk corsair 300 r
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JoeyBane 7 yıl
O nasıl bir anakart ya:) Kasanın tasarımı ve işlevselliği gayet iyi. Fakat dezavantajı ağırlığı. 6-7 kg hadi neyse de 8-17 kg arası kasalar görmek beni dehşete düşürüyor.
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Ginga Bishounen 7 yıl
Tamam, artık şu kasayı alacağım derken bir başkası çıkıyor ve aklım kalıyor. Güzelmiş kasa ama üstünde 2 adet fan kontrolcüsü olsa daha iyi olurmuş. 300'de aşağı da satılmaz bu kasa.

Aslında tek isteğim, Sniper Mesh. modelini reviyondan geçirip tekrar piyasaya sürmeleri.
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teknoforum-bs 7 yıl
Güzel Bir kasa Özelliklede modlamak için hoş olur İyibir sistemlede dadından yinmez :)))
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nemesissx 7 yıl
zorlama bir kasa olmuş, bu kasa bizim eski doğalgaz sobasının tıpkısının aynisi, doğazgaz sobasına bakıp bakıp çizmiş adam..
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bir dünya para istiyorlar da, 2 kuruşluk hava filitreli bir kasa modeli ortaya çıkartamıyorlar.
kasayı aldıktan 6 ay sonra toz toprak fanların arasına giriyor seste çıkartıyor gürültü de ! :(
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OverClocK1ng 7 yıl
Anakart çok çok hoşuma gitti. Gigabyte büyük ihtimalle ama hangi modeli acaba?
Gerçekten öğrenmek isterdim...
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marseltalon 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Anakart çok çok hoşuma gitti. Gigabyte büyük ihtimalle ama hangi modeli acaba?
Gerçekten öğrenmek isterdim...

Kasanın arkasında göstermiş anakartı onu mu kastettin...
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12 Angry Men 7 yıl
potur
kaç para acaba

Kasanın tavsiye edilen satış fiyatı 99.99 Euro olacak.
Şu yorumu yazana kadar haberi göz ucuyla okusaydın keşke.
1 Yanıt Yanıtla +1
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potur 7 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

potur

kaç para acaba


Kasanın tavsiye edilen satış fiyatı 99.99 Euro olacak.

Şu yorumu yazana kadar haberi göz ucuyla okusaydın keşke.

en sonda kalmış oraya kadar okumadım
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killnOd 7 yıl
LAN dusunulerek sozde hafif yapilmis ama yinede agir bence.Acikcasi 7kg dan fazla olmamasi gerekiyor butur kasalarin.Icine konacak malzemelerlede 10kg siniri gecilmemeli ki sirtta rahatca tasinabilsin.
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potur 7 yıl
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