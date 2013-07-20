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Cooler Master'dan iddialı işlemci soğutucusu: V8 GTS

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
1
69
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan iddialı işlemci soğutucusu: V8 GTS
Cooler Master yüksek performanslı işlemci modelleri için hazırladığı V8 GTS isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Kaslı ve iddialı bir görünüme sahip olan yeni soğutucu, LED aydınlatma özelliği ile kasa mofikasyonuna meraklı kullanıcılara da göz kırpıyor. Yatay vapor chamber tasarımı sayesinde, geleneksel ısı borularına kıyasla ısıyı 8 kat daha hızlı dağıtan soğutucu aynı zamanda ısı boruları arasındaki ısı dağılımını da hızlıca ayarlıyor. 
Üç kuleli iskelet üzerine optimize edilen soğutucu, 154 x 149.8 x 166.5mm boyutları ve 854 gram ağırlığı ile iri bir profile sahip. Isı borularının 6mm kalınlığında olduğu soğutucuda, PWM kontrollü çift fan bulunuyor. 140mm çapında olan fanlar, 600 – 1,600 RPM hızlarında çalışıyor olup, çalışma hızına göre 28 – 82 CFM ± %10 hava üfleyebiliyor, 0. 3 – 1.45 mmH2O ± %10 hava basıncı yaratabiliyor. Gürültü seviyesi 36 dbA olarak açıklanan Cooler Master V8 GTS, Intel ve AMD'nin piyasada bulunan neredeyse tüm işlemci modelleriyle uyumlu olup, aynı zamanda Red Dot Ödülü ile tasarımını da ispatlamış durumda.
Ağustos ayında satışa sunulacak V8 GTS'nin yurt dışı fiyatı 100 dolar olacak. 

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EzoBride 6 yıl en beğenilen
crysis 2 de ki yaratık kapsüllerine benzettim
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
Müthiş bir tasarım...
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1 Avatar
DH Misafiri 1 ay
Sıvı soğutmaya kafa tutan bi sogutucu muhtesem. Halen kullaniyorum
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firebird1150 5 yıl
bu fanı alıpta anakartınıza zarar vermeyin görmüyormusunuz 854gr
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kingarthasilker 5 yıl firebird1150
1 yıllık hort :D
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iceman_54 6 yıl
kisin fansiz gider bu film milm izlerken
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Iron Mask 6 yıl






vatanbilgisayar.com/...

edit : %25 indirimle biraz olsun alınacak seviyeye gelmiş / 283 TL

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R-10 6 yıl
Harika tasarım
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speederly 6 yıl
soğutucunun bilgisayarı var beyler :) bunu vinçle monte ediyolar büyük ihtimal .
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Maxthon 6 yıl
Audi motoruna benzettim. Al beni kıyamam seni tasarımında para kapmacalar vol.1 olmuş bu, okadar paraya deli sıvı soğutma yapar, her türlü çiğnerim.
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Chris Brown 6 yıl
Ne işin var hava soğutmayla ozaman
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The Darkness TR 6 yıl
güzel tasarım bir anda aklıma transformers geldi nedense
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@nano@ 6 yıl
donanımhaberden özlediğimiz haberler....
eskiden pc donanımıyla ilgili haberleri heyecanla okurdum hergün düzenli olarak şimdi iphone mu yoksa android mi samsung mu sony mi gibi saçma saçma yorumlarla haberler kirletiliyor.
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mamilan 6 yıl
Muazzam :D
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ParacelciuS 6 yıl
Soğutucu görünce sistem toplamak geldi içimden :) Çok güzel görünüyor.
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1444 6 yıl
yurtdışı fiyatı 100dolar diyor ,Türkiye fiyatı daha yüksek olacağı kesin o fiyata h100 almak daha mantıklı görünüyor
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