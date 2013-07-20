Cooler Master'dan iddialı işlemci soğutucusu: V8 GTS

Cooler Master yüksek performanslı işlemci modelleri için hazırladığı V8 GTS isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Kaslı ve iddialı bir görünüme sahip olan yeni soğutucu, LED aydınlatma özelliği ile kasa mofikasyonuna meraklı kullanıcılara da göz kırpıyor. Yatay vapor chamber tasarımı sayesinde, geleneksel ısı borularına kıyasla ısıyı 8 kat daha hızlı dağıtan soğutucu aynı zamanda ısı boruları arasındaki ısı dağılımını da hızlıca ayarlıyor.

Üç kuleli iskelet üzerine optimize edilen soğutucu, 154 x 149.8 x 166.5mm boyutları ve 854 gram ağırlığı ile iri bir profile sahip. Isı borularının 6mm kalınlığında olduğu soğutucuda, PWM kontrollü çift fan bulunuyor. 140mm çapında olan fanlar, 600 – 1,600 RPM hızlarında çalışıyor olup, çalışma hızına göre 28 – 82 CFM ± %10 hava üfleyebiliyor, 0. 3 – 1.45 mmH2O ± %10 hava basıncı yaratabiliyor. Gürültü seviyesi 36 dbA olarak açıklanan Cooler Master V8 GTS, Intel ve AMD'nin piyasada bulunan neredeyse tüm işlemci modelleriyle uyumlu olup, aynı zamanda Red Dot Ödülü ile tasarımını da ispatlamış durumda.

Ağustos ayında satışa sunulacak V8 GTS'nin yurt dışı fiyatı 100 dolar olacak.