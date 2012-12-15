Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380

Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Cooler Master, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasası K380'i donanım tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın giriş seviyesinde konumlandırdığı ve 21 Aralık 2012 tarihinden itibaren yurtdışında piyasaya sürmeyi planladığı bilgisayar kasasının satış fiyatı 7000 Yen olacak. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 149 TL'ye denk geliyor.



Cooler Master'ın, 209 mm x 445 mm x 479 mm ölçülerinde ve 4.7 kg ağırlığında tasarladığı K380, Micro-ATX / ATX anakartlara, maksimum 316.6 mm uzunluğunda ekran kartlarına, maksimum 155 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve su soğutma çözümlerine destek veriyor. Nvidia ve AMD'nin üst seviye ekran kartlarının (GTX680, GTX690, HD7970 vs.) montajını sorunsuzca yapabiliyoruz. Öte yandan yükseklik faktöründen dolayı bazı işlemci soğutucularının (örn: Noctua NH-D14) montajında problem yaşanabileceğini not düşelim.



K380, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 7 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. Havalandırma konusuna gelecek olursak, bilgisayar kasasının ön kısmına, arka kısmına, alt kısmına ve şeffaf yan panele 120 mm çapında fan takılabiliyor. Bilgisayar kasasının ön yüzüne kırmızı LED'li, 120 mm'lik fan halihazırda takılmış durumda. K380'nin iç kısmında kablo saklama kanalları unutulmamış. Böylece kablolar hava akışını olumsuz yönde etkilemiyor.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten K380'nin ön kısmına 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, ses girişi ve mikrofon çıkışı yerleştirilmiş. Üst kısımdaki boşluğa ise sabit disk yerleştirilemediğini belirtelim.



http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6861