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Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
775
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380
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Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Cooler Master, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasası K380'i donanım tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın giriş seviyesinde konumlandırdığı ve 21 Aralık 2012 tarihinden itibaren yurtdışında piyasaya sürmeyi planladığı bilgisayar kasasının satış fiyatı 7000 Yen olacak. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 149 TL'ye denk geliyor.
Cooler Master'ın, 209 mm x 445 mm x 479 mm ölçülerinde ve 4.7 kg ağırlığında tasarladığı K380, Micro-ATX / ATX anakartlara, maksimum 316.6 mm uzunluğunda ekran kartlarına, maksimum 155 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve su soğutma çözümlerine destek veriyor. Nvidia ve AMD'nin üst seviye ekran kartlarının (GTX680, GTX690, HD7970 vs.) montajını sorunsuzca yapabiliyoruz. Öte yandan yükseklik faktöründen dolayı bazı işlemci soğutucularının (örn: Noctua NH-D14) montajında problem yaşanabileceğini not düşelim.
K380, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 7 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. Havalandırma konusuna gelecek olursak, bilgisayar kasasının ön kısmına, arka kısmına, alt kısmına ve şeffaf yan panele 120 mm çapında fan takılabiliyor. Bilgisayar kasasının ön yüzüne kırmızı LED'li, 120 mm'lik fan halihazırda takılmış durumda. K380'nin iç kısmında kablo saklama kanalları unutulmamış. Böylece kablolar hava akışını olumsuz yönde etkilemiyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten K380'nin ön kısmına 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, ses girişi ve mikrofon çıkışı yerleştirilmiş. Üst kısımdaki boşluğa ise sabit disk yerleştirilemediğini belirtelim.
Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower formunda yeni bilgisayar kasası: K380
Tam Boyutta Gör

http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6861 Yorum Yaz
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bocekgrafik 6 yıl
HAF 942 kullandım ve memnundum ama bu vasat bir ürün olmuş.
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itachi237 6 yıl
kasanın üstündeki boşluk ne için acaba ? içine toz toplansın diye mi ?
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aykutx 6 yıl
HAF 912 varken böyle bir kasaya gerek yoktu bence.
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Raikirin 6 yıl itachi237
itachi237
kasanın üstündeki boşluk ne için acaba ? içine toz toplansın diye mi ?

Flash disk gibi ufak birimlerin kaybolmadan el altında olsun amaçlı bir bölme.
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saintroyo 6 yıl
beğenmedim, cooler master değil gibi...
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Virinom 6 yıl
Cooler Master'ın malzeme kalitesine söylencek söz yok.149 Tl fiyatı bence uygun.
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huoweijui 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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JrMaster 6 yıl
Iron Mask
Kasayı 209 mm eninde hazırlamışlar, en fazla 155 mm yükseklikte soğutucu takılabiliyor. Tasarım başarısızlığı bu olsa gerek. Mid-tower kasalara artık ~160 mm kule soğutucular sorunsuz sığabilmeli. Neyse ki Zalman var da Cnps12X, Cnps11X Ext. gibi güzel alçak yapıda soğutucular üretiyor.

extreme sisteme girecek kombinasyonları düşünmemiş adamlar standart kasa niyetine şekil kasa
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potur 6 yıl
Güzel olmuş
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Iron Mask 6 yıl
Kasayı 209 mm eninde hazırlamışlar, en fazla 155 mm yükseklikte soğutucu takılabiliyor.
Tasarım başarısızlığı bu olsa gerek.

Mid-tower kasalara artık ~160 mm kule soğutucular sorunsuz sığabilmeli.
Neyse ki Zalman var da Cnps12X, Cnps11X Ext. gibi güzel alçak yapıda soğutucular üretiyor.
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