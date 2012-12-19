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Cooler Master'dan mini-tower bilgisayar kasası: Elite 344

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
659
1
1
Kasa
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan mini-tower bilgisayar kasası: Elite 344
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Bilgisayar bileşeni üretimi konusunda uzman firmalardan Cooler Master, Mini-ITX ya da Micro-ATX anakartlı bir sistem kurmayı planlayan tüketiciler için mini-tower segmentinde konumlandırdığı Elite 344'ün gümüş-siyah renk kombinasyonlu modelini duyurdu.
Cooler Master'ın giriş seviyesi bilgisayar kasası Elite 344, 183 mm x 356.8 mm x 436 mm ebatlarında ve 4 kg ağırlığında tasarlanmış. Çelik ve parlak plastikten imal edilen Elite 344, gümüş-siyah'ın yanısıra mor-siyah ve mavi-siyah renk kombinasyonları sunuyor. Bilgisayar kasasının arka ve iç kısımları ise gri renkte.
Mini-ITX / Micro-ATX formundaki anakartlara, maksimum 148 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 250 mm uzunluğunda ekran kartlarına (sabit disk bölmesi çıkarıldığı takdirde: 363 mm) destek veren bilgisayar kasası, 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 5 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 4 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor. 5.25-inç'lik sürücülerin kurulumunda vida ve tornavida gibi araç gereçlere ihtiyaç duymuyorsunuz.
Soğutma kısmına gelecek olursak, bilgisayar kasasında ön kısma 1 adet 80 mm / 90 mm / 120 mm çapında fan, arka kısma 1 adet 80 mm / 90 mm çapında fan, yan panele ise 1 adet 90 mm çapında fan monte edilebiliyor. Bilgisayar kasasının hali hazırda 1 adet 120 mm'lik fan ile geldiğini hatırlatmakta fayda var.
Ön panelde 1 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna, 1 adet mikrofon girişine ve 1 adet ses çıkışına yer verilen Elite 344'te güç kaynağı üste yerleştiriliyor. Cooler Master'ın Elite 344 modeli, 50-60$ arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Cooler Master'dan mini-tower bilgisayar kasası: Elite 344
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mini-tower bilgisayar kasası: Elite 344
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mini-tower bilgisayar kasası: Elite 344
Tam Boyutta Gör

http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6870 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Provisional 6 yıl
Uzun zamandır ilk defa ekonomik kasalardan birini beğendim. Cooler Master işini biliyor gerçekten.
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