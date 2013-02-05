Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500

Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Cooler Master, yeni bilgisayar kasası CM Force 500'ün tanıtımını gerçekleştirdi. İlk bakışta sade çizgileriyle dikkat çeken CM Force 500, şubat ayının ortasından itibaren 39.99 Euro'luk tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla Avrupa pazarına giriş yapacak.

190 mm x 426 mm x 491.5 mm boyutlarında ve yaklaşık 5.23 kg ağırlığında hazırlanan CM Force 500'de, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına ve maksimum 163.9 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veriliyor. 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 8 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 1 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine yer verilen bilgisayar kasasındaki PCI, PCI Express slotu sayısı 7.

Ön paneline 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu ve mikrofon / ses bağlantıları yerleştirilen bilgisayar kasasında güç kaynağı üst kısma monte ediliyor. Soğutma kısmına gelecek olursak bilgisayar kasasına toplamda 6 adet fan bağlayabiliyoruz. Ön yüze 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, arka yüze 1 adet 120 mm'lik fan, sol panele 1 adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan, sağ panele ise 2 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Sağ paneldeki fanların, sabit disklerin serinletilmesi bakımından güzel düşünüldüğünü söylemek mümkün.

