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Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
755
1
19
Kasa
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500
Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Cooler Master, yeni bilgisayar kasası CM Force 500'ün tanıtımını gerçekleştirdi. İlk bakışta sade çizgileriyle dikkat çeken CM Force 500, şubat ayının ortasından itibaren 39.99 Euro'luk tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla Avrupa pazarına giriş yapacak.
190 mm x 426 mm x 491.5 mm boyutlarında ve yaklaşık 5.23 kg ağırlığında hazırlanan CM Force 500'de, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına ve maksimum 163.9 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veriliyor. 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 8 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 1 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine yer verilen bilgisayar kasasındaki PCI, PCI Express slotu sayısı 7.
Ön paneline 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu ve mikrofon / ses bağlantıları yerleştirilen bilgisayar kasasında güç kaynağı üst kısma monte ediliyor. Soğutma kısmına gelecek olursak bilgisayar kasasına toplamda 6 adet fan bağlayabiliyoruz. Ön yüze 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, arka yüze 1 adet 120 mm'lik fan, sol panele 1 adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan, sağ panele ise 2 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Sağ paneldeki fanların, sabit disklerin serinletilmesi bakımından güzel düşünüldüğünü söylemek mümkün.
Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500
Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500
Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500
Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500
Cooler Master'dan yeni bilgisayar kasası: CM Force 500

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Aysat 6 yıl
tam komedi ya bu ne
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K.can.tas 6 yıl
Görünüş daha şık olabilirdi
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TURK-ŞAD 6 yıl
Bence fiyatına göre güzel bir kasa gerek görsellik gerek kasa içi tasarım gayet başarılı..
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meposion 6 yıl
hard disk yuvaları
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Vedpla 6 yıl
PSU üstte diyenler kasayı ters çevirip kullansın :D
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
PSU üstte onu geçtik, Ekran Kartı eğik durmuş :)
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Açılmayan Kavanoz 6 yıl
Kusursuz sayilmasada basarili
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LEON-X 6 yıl
Ayrıca hdd yuvaları da olmamış.
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fklayve 6 yıl
ön taraftaki girişlerde kulaklık mikrofon vesair kablolu birşeyler kullanmak istersek kablo optik aletin çekmecesine takılabilir diye düşünmemişler mi
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12 Angry Men 6 yıl
CM neden daha iyi kasaüretmiyor? mesala haf x gibi kaliteli ürünler çıkarsın bunlarne böyle.
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TurkishDrifter 6 yıl
PSU üstte


nasıl böyle bir hata yaparlar anlamıyorum
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yagmurteam 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

CM neden daha iyi kasaüretmiyor? mesala haf x gibi kaliteli ürünler çıkarsın bunlarne böyle.

Herkesin bütçesi aynı olmuyor, alt kesime de hitap etmeye çalışıyorlar sanırım
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THESTER 6 yıl
Yılların Dell firmasını Microsoft 25 milyar dolara satılıyor fakat burda haberi yok çok ilginç...
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LEON-X 6 yıl
Corsair çakması olmuş, ayrıca psu yerinin üstte olması da (-) EKSİ...
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Erai 6 yıl
Sade ve gayet şık bir kasa bana göre. Yan kapakta pencere olsaymış daha güzel olurmuş ama...
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