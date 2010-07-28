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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: NotePal U3

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: NotePal U3
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Cooler Master'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: NotePal U3
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Cooler Master, NotePal U3 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu. 420 x 320 x 65 mm boyutlarında ve 1.04 Kg ağırlığında olan yeni soğutucu, 950-1800 devir/dakika hızlarında çalışan üç adet fanın kullanıldığı soğutucu, çıkartılabilir fan tasarımıyla dikkat çekiyor. Gözenekli tasarıma ve kaymayı önleyici ayaklara sahip olan soğutucu da fan kontrolcüsü de bulunuyor. Gürültü oranı 18 dbA (en düşük) olarak açıklanan yeni soğutucu, farklı boyutlardaki pek çok dizüstü bilgisayarla kullanılabiliyor.

Sıcak yaz günlerinde, dizüstü bilgisayarını daha serin tutmak isteyen kullanıcıların hedef alındığı Cooler Master NotePal U3 için şu an açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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mehmetgirgin 9 yıl
ağır değil mi
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CoxeD 9 yıl
Sence aluminyum oda sıcaklığından daha soğuk olabilirmi o kutunun içinde?? eğer bunu düşünüyorsan fizik kimya bilginde eksik vardır... Hatta fan ile soğutulan bir aluminyum plakada en fazla oda sıcaklığında olabilir... Taki üzerine su gibi uçucu bir madde dökülüp sürülmediyse...
Aluminyuma dokunduğunda tahtadan daha soğuk hissetmenin tek sebebi elindeki ısıyı tahtaya göre çok daha hızlı emmesidir.
ayrıca bahsettiğin ürünün metaryali saf aluminyum değil...
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Towarscke 9 yıl
Sahsen beyenmedigimi belirtmek isterim... "bu konuda" lider firma ZALMAN'dir.. daha fazla hava akisi ve daha basarili aliminyum sogutuculari mevcut..

Hatta bir tanesini kullandim... Yaz sicaginda kolisinden cikardigim aliminyum sogutucu soguktu..
zalman.co.kr/...

dikkatli bakarsaniz fanlarin normal fanlardan farkli oldugunu goreceksiniz.. Blower tipi fan kullanilmis.. bu sebepten daha ince..
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