Cooler Master'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: NotePal U3

Cooler Master, NotePal U3 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu. 420 x 320 x 65 mm boyutlarında ve 1.04 Kg ağırlığında olan yeni soğutucu, 950-1800 devir/dakika hızlarında çalışan üç adet fanın kullanıldığı soğutucu, çıkartılabilir fan tasarımıyla dikkat çekiyor. Gözenekli tasarıma ve kaymayı önleyici ayaklara sahip olan soğutucu da fan kontrolcüsü de bulunuyor. Gürültü oranı 18 dbA (en düşük) olarak açıklanan yeni soğutucu, farklı boyutlardaki pek çok dizüstü bilgisayarla kullanılabiliyor.

Sıcak yaz günlerinde, dizüstü bilgisayarını daha serin tutmak isteyen kullanıcıların hedef alındığı Cooler Master NotePal U3 için şu an açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.