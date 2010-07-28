Cooler Master'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: NotePal U3

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Cooler Master, NotePal U3 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu. 420 x 320 x 65 mm boyutlarında ve 1.04 Kg ağırlığında olan yeni soğutucu, 950-1800 devir/dakika hızlarında çalışan üç adet fanın kullanıldığı soğutucu, çıkartılabilir fan tasarımıyla dikkat çekiyor. Gözenekli tasarıma ve kaymayı önleyici ayaklara sahip olan soğutucu da fan kontrolcüsü de bulunuyor. Gürültü oranı 18 dbA (en düşük) olarak açıklanan yeni soğutucu, farklı boyutlardaki pek çok dizüstü bilgisayarla kullanılabiliyor.
Sıcak yaz günlerinde, dizüstü bilgisayarını daha serin tutmak isteyen kullanıcıların hedef alındığı Cooler Master NotePal U3 için şu an açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Aluminyuma dokunduğunda tahtadan daha soğuk hissetmenin tek sebebi elindeki ısıyı tahtaya göre çok daha hızlı emmesidir.
ayrıca bahsettiğin ürünün metaryali saf aluminyum değil...
Hatta bir tanesini kullandim... Yaz sicaginda kolisinden cikardigim aliminyum sogutucu soguktu..
zalman.co.kr/...
dikkatli bakarsaniz fanlarin normal fanlardan farkli oldugunu goreceksiniz.. Blower tipi fan kullanilmis.. bu sebepten daha ince..