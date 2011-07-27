Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; GeminII S524

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir süredir yeni işlemci soğutucusu duyurmayan Cooler Master sessizliğini bozdu ve GeminII S524 modeleini duyurdu 144 x 144 x 105 mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığında olan işlemci soğutucusu, Bakır tabana, altı adet bakır ısı borusuna ve 800-1800 devir dakika hızlarında çalışan, çalışma hızına göre 15.1-31.6 dbA gürültü yayan 140mm çapında fana sahip.
Güncel işlemci modelleriyle uyumlu olacak Cooler Master GeminII S524'ün kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Isı borusu sayısı özellikle yanlış.
cpu soket desteği . Intel
LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 - AMD FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
Soğutucu boyuutu 144 x 144 x 105 mm
malzeme. Bakır bazlı taban. Aliminyum kanatçıklar, 5 adet ısı borusu
Ağırlık 490g
Fan Boyutu 120 x 120 x 25 mm
Fan Fan hızı 800 - 1800 RPM (PWM) + - %10 yanılma payı.
Fan Hava üfürme. 34.2 - 77.7 CFM + - %10 yanılma payı.
Fan Hava basıncı. 0.43 - 2.46 mmH2O + - %10 yanılma payı.
Soğutucu ömrü Çok uzun ömürlü
Fan ömrü 40,000 Saat
Fan ses değerleri 15.1 - 31.6 dBA
Güç Çıkışı 4-Pin
Fan ağırlığı 104g
P67 Sabertooth ile güzel bir ikili olur.
Soğutucunun mühendisliği v10 kaportasız halini andırıyor işlemci ve ram soğutumu bir arada tutmaya çalışan cool master bazı kullanıcıların eksoz fana hava akışı isteğini yine cevaplandıramamış ..
Soğutucunun ağırlığıda bir hayli sağlam ; bu tür soğutularda yatay kasa deneyimlerinde , anakartı kırdı kırıcak hissi yaratması da başka bir durum içermekte ..
Boysal olarak kasaları zorlamasada ensel olarak hayli büyük bir soğutucu ..
Şimdiden kullanıcılara hayırlı olsun , kullanıcı deneyimlerini gördükçe daha düzgün ve stabil bir sonuçla cool master soğutucu efsanesini devam ettirip ettirmediğini hep beraber görücez..
bendede duorb var
+1
Katılıyorum. En azından egsozun tersine üflese bile egsozu ters takıp havayı önden çıkartırsın. Bu iyice anakart köprülerini perişan eder...