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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; GeminII S524

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
19
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; GeminII S524
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Bir süredir yeni işlemci soğutucusu duyurmayan Cooler Master sessizliğini bozdu ve GeminII S524 modeleini duyurdu  144 x 144 x 105 mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığında olan işlemci soğutucusu, Bakır tabana, altı adet bakır ısı borusuna ve 800-1800 devir dakika hızlarında çalışan, çalışma hızına göre 15.1-31.6 dbA gürültü yayan 140mm çapında fana sahip.
Güncel işlemci modelleriyle uyumlu olacak Cooler Master GeminII S524'ün kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. 
Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; GeminII S524
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akifwaleron 8 yıl
Bilgiler yanlış. BU tabloyu ben hazırladım.
Isı borusu sayısı özellikle yanlış.
cpu soket desteği . Intel
LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 - AMD FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
Soğutucu boyuutu 144 x 144 x 105 mm
malzeme. Bakır bazlı taban. Aliminyum kanatçıklar, 5 adet ısı borusu
Ağırlık 490g
Fan Boyutu 120 x 120 x 25 mm
Fan Fan hızı 800 - 1800 RPM (PWM) + - %10 yanılma payı.
Fan Hava üfürme. 34.2 - 77.7 CFM + - %10 yanılma payı.
Fan Hava basıncı. 0.43 - 2.46 mmH2O + - %10 yanılma payı.
Soğutucu ömrü Çok uzun ömürlü
Fan ömrü 40,000 Saat
Fan ses değerleri 15.1 - 31.6 dBA
Güç Çıkışı 4-Pin
Fan ağırlığı 104g
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SilentButDeadly 8 yıl
İnsan şundan koyar bu sayede albenisi olurdu 32dBA nedir ya
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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soar.kerrigan 8 yıl
evet yine cooler masterdan aldigimiz bilgilere gore deseydiniz yav.
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anadolulu1 8 yıl
Noctua NH-C12P vardı remlere değince alt tarafını frezecide aldırdım aynı ona benzemiş
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Normandia_06 8 yıl
sıcağı olduğu gibi anakart üzerine gönderiyor direk temas olayıda yok bari fanı ortaya alsaydı yukarı üflerdi edeceği fiyat bu haliyle 30 lira :)
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Iron Mask 8 yıl
Noctua NH-C12P SE14 den izler taşıyor.
P67 Sabertooth ile güzel bir ikili olur.
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Batuist 8 yıl
kasa içi havalandırmayı iyi yapabilirseniz işlemci yanında diğer bileşenlerede fayda sağlayabilecek bir tasarımı olmuş ama kasa içine temiz hava girişi yetersiz olursa bu sefer arkadaşların dediği gibi bir süre sonra anakart ve diğer bileşenlerin kendi sıcaklıkları yetmiyormuş gibi birde işlemcinin ısttığı bir bloğun sıcaklığı üflenir. bu soğutucunun tam üzerine gelecek ve kasanın dışından temiz hava üfleyecek bir sistem kurabilirseniz sanırım en iyi verim bu soğtutucu ile bu şekilde alırnır. tabi içeri giren havayı aynı şekilde ısındıktan sonrada çıkarmak lazım.. bu şekilde bu soğutucudan çok iyi verim alınabilir.
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liberche 8 yıl
Cooler master cpu soğutucu serisinde v6gt-v8-v10 modelleriyle kendini kanıtlandı ..

Soğutucunun mühendisliği v10 kaportasız halini andırıyor işlemci ve ram soğutumu bir arada tutmaya çalışan cool master bazı kullanıcıların eksoz fana hava akışı isteğini yine cevaplandıramamış ..

Soğutucunun ağırlığıda bir hayli sağlam ; bu tür soğutularda yatay kasa deneyimlerinde , anakartı kırdı kırıcak hissi yaratması da başka bir durum içermekte ..

Boysal olarak kasaları zorlamasada ensel olarak hayli büyük bir soğutucu ..

Şimdiden kullanıcılara hayırlı olsun , kullanıcı deneyimlerini gördükçe daha düzgün ve stabil bir sonuçla cool master soğutucu efsanesini devam ettirip ettirmediğini hep beraber görücez..
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neXXen 8 yıl
5 adet bakır ısı borusu var 6 adet denmiş. Yanlış mı gördüm acaba :)
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met@lrock 8 yıl
Sağ tarafta Cooler Master'dan yeni işlemci yazıyordu. Birden ilgimi çekti dedim ne oluyor :) Fakat güzel bir cpu cooler tasarımı ile karşılaştım
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::Ashes:: 8 yıl
x_tol'a katılıyorum daha beter sıcaklağı hapsediyor bu tip soğutucular..
bendede duorb var
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ali277 8 yıl
Tasarımı çok hoş fan değerleri biraz daha sessiz ve daha iyi hava akışı sağlanabilirdi 77 cfm hava akışı düşük bence fan için
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suatbabatan 8 yıl ::Ashes::
::Ashes::
x_tol'a katılıyorum daha beter sıcaklağı hapsediyor bu tip soğutucular..
bendede duorb var

+1
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x_tol 8 yıl
31db 140mm fan için yüksek bir değer tam hızda 100cfm ve üzeri hava akışı olmalı. Soğutucu tasarımı güzel olmuş ancak anakartın üzerine bir süre sonra sürekli sıcak hava üflemeye başlayacak bu açıdan egzoz fana üfleyen soğutucuları tercih ederim.
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Seank 8 yıl
Bunu takınca kasa dik tutulmaz anakart C şeklini alır
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TheAnormaly 8 yıl x_tol
x_tol

31db 140mm fan için yüksek bir değer tam hızda 100cfm ve üzeri hava akışı olmalı. Soğutucu tasarımı güzel olmuş ancak anakartın üzerine bir süre sonra sürekli sıcak hava üflemeye başlayacak bu açıdan egzoz fana üfleyen soğutucuları tercih ederim.


Katılıyorum. En azından egsozun tersine üflese bile egsozu ters takıp havayı önden çıkartırsın. Bu iyice anakart köprülerini perişan eder...
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Ahm-@ 8 yıl
Ramler veya NB için de aktif bir soğutma sağlamak için bu şekilde tasarlanmış sanırım,fanın etrafını V8-V10 serisindeki gibi bu tasarıma uygun bir şekilde güzel bir kapak ile süsleseler sanki daha güzel dururdu,yinede benim hoşuma gitti.
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