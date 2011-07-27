Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu; GeminII S524

Bir süredir yeni işlemci soğutucusu duyurmayan Cooler Master sessizliğini bozdu ve GeminII S524 modeleini duyurdu 144 x 144 x 105 mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığında olan işlemci soğutucusu, Bakır tabana, altı adet bakır ısı borusuna ve 800-1800 devir dakika hızlarında çalışan, çalışma hızına göre 15.1-31.6 dbA gürültü yayan 140mm çapında fana sahip.

Güncel işlemci modelleriyle uyumlu olacak Cooler Master GeminII S524'ün kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.