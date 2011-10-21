Cooler Master'ın yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM detaylandı

Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM'ye ait detayları açıkladı. 132 x 99 x 160 mm boyutlarında ve 642 gram ağılrığında olen işlemci soğutucusunun, soğutma performansı ve gürültü seviyesi arasında ideal dengeyi sağlayacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Daha yüksek soğutma performansı için işlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusu desteklenen ve bu sayede işlemcide oluşan ısıyı yapraklara daha hızlı bir şekilde ileten soğutucuya çok sayıda alüminyum yaprak eşlik ediyor.

600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 9-36 dbA seviyesinde gürültü yaratan 120mm çapında fanın kullanıldığı soğutucunun, AMD ve Intel'in modern işlemcileriyle kullanılabildiği ifade ediliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Cooler Master Hyper 412 PWM'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.