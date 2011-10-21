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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'ın yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'ın yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM detaylandı
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Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM'ye ait detayları açıkladı. 132 x 99 x 160 mm boyutlarında ve 642 gram ağılrığında olen işlemci soğutucusunun, soğutma performansı ve gürültü seviyesi arasında ideal dengeyi sağlayacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Daha yüksek soğutma performansı için işlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusu desteklenen ve bu sayede işlemcide oluşan ısıyı yapraklara daha hızlı bir şekilde ileten soğutucuya çok sayıda alüminyum yaprak eşlik ediyor. 
Cooler Master'ın yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM detaylandı
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600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 9-36 dbA seviyesinde gürültü yaratan 120mm çapında fanın kullanıldığı soğutucunun, AMD ve Intel'in modern işlemcileriyle kullanılabildiği ifade ediliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Cooler Master Hyper 412 PWM'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı. 
Cooler Master'ın yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM detaylandı
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Cooler Master'ın yeni işlemci soğutucusu Hyper 412 PWM detaylandı
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DH Misafiri 8 yıl
corsair hydro h60 kullanıyorum.bence sizde bu saçmalıklardan vazgeçin artık.işlemcim 3.8 ghz. p4 prescott 670 ve overclock ile 4.3 ghz.de şuan. tam yükte 62 derece ve boşta 38 derece.tavsiye ederim.
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6Clas 8 yıl
Gerçekten 36 db çok fazla evin içinde at koştursan zaten 45-50db ses çıkar
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The_Soulless 8 yıl
uu taban fena olmuş
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pegasus1881 8 yıl
36db nedır ya bukadar gurultulu fan olmamıs ama sogutucunun dar olması guzel bellek modullerı yuksek sogutuculu olanlara sıkıntı yaratmaz
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alpa07 8 yıl
iyiymiş
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AnduriLXx 8 yıl
hiç coolermaster kullanmadım fakat bende Zalman 9900A var x4955BE işlecide 4.0 GHZ overclock ettim sistem %100 yük altında iken bile 45 dereceyi geçmedi ;)
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