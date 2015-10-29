Corsair, Carbide kasa serisini genişletiyor

Corsair'in kompakt yapılara güçlü sistemler kurmayı sağlayan Carbide kasa serisi oldukça beğeniliyor ve seri büyümeye devam ediyor. Her bütçeye hitap eden ürünlere sahip olan seri, güçlü bir kompakt bilgisayar toplamak isteyenlere yönelik yeni bir üye daha kazandı.





Corsair Carbide 88R adındaki kasa microATX orta boy kule formatında ve 100R ile 200R serisindeki tasarım anlayışını miras alıyor. Kasa içerisine tam boy grafik kartı ve çeşitli soğutma sistemleri yerleştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar kompakt yapının verdiği alan darlığından kurtulmuş oluyor. 440mm x 198mm x 378mm boyutlarındaki kasa 3.65Kg ağırlığında.





Soğutma tarafından başlamak gerekirse Corsair Carbide 88R kasasında 240mm'ye kadar radyatör ve 5 adede kadar 120mm fan imkanı mevcut. Hava akışının en iyi şekilde sağlanması için geliştirilen iç yapı üstteki ekran kartına kadar doğrudan akım sağlayabiliyor.





Bileşen tarafında ise 383mm'ye kadar grafik kartı, 150mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucusu, 160mm'ye kadar güç kaynağı, 2 adet 2.5 inç ve 2 adet 3.5 inç sürücüler için alan sunuluyor. Kasanın ön kısmında USB 3.0, USB 2.0, kulaklık ve mikrofon girişleri mevcut. Hemen altında ise 5.25 inçlik sürücüler için çıkarılabilir bir panel bulunuyor. Carbide Series 88R kasa modeli 50$ fiyat etiketi ile 19 Kasım'da satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/chassis/87677-corsair-launches-carbide-series-88r-microatx-chassis/