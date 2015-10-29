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Corsair, Carbide kasa serisini genişletiyor

Corsair'in bilgisayar kasası segmentinde kalıcı olmasına yardımcı olan Carbide serisi yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Seriye Corsair Carbide 88R modeli eklendi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair, Carbide kasa serisini genişletiyor

Corsair'in kompakt yapılara güçlü sistemler kurmayı sağlayan Carbide kasa serisi oldukça beğeniliyor ve seri büyümeye devam ediyor. Her bütçeye hitap eden ürünlere sahip olan seri, güçlü bir kompakt bilgisayar toplamak isteyenlere yönelik yeni bir üye daha kazandı.

Corsair Carbide 88R adındaki kasa microATX orta boy kule formatında ve 100R ile 200R serisindeki tasarım anlayışını miras alıyor. Kasa içerisine tam boy grafik kartı ve çeşitli soğutma sistemleri yerleştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar kompakt yapının verdiği alan darlığından kurtulmuş oluyor. 440mm x 198mm x 378mm boyutlarındaki kasa 3.65Kg ağırlığında.

Soğutma tarafından başlamak gerekirse Corsair Carbide 88R kasasında 240mm'ye kadar radyatör ve 5 adede kadar 120mm fan imkanı mevcut. Hava akışının en iyi şekilde sağlanması için geliştirilen iç yapı üstteki ekran kartına kadar doğrudan akım sağlayabiliyor. 

Bileşen tarafında ise 383mm'ye kadar grafik kartı, 150mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucusu, 160mm'ye kadar güç kaynağı, 2 adet 2.5 inç ve 2 adet 3.5 inç sürücüler için alan sunuluyor. Kasanın ön kısmında USB 3.0, USB 2.0, kulaklık ve mikrofon girişleri mevcut. Hemen altında ise 5.25 inçlik sürücüler için çıkarılabilir bir panel bulunuyor. Carbide Series 88R kasa modeli 50$ fiyat etiketi ile 19 Kasım'da satışa sunulacak.  

http://hexus.net/tech/news/chassis/87677-corsair-launches-carbide-series-88r-microatx-chassis/ Yorum Yaz
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Virinom 4 yıl en beğenilen
USB 2.0 ne alaka ya 2015 yılının sonunda çıkan bir kasada bir adet 3.0 type-c bir adet de standart 3.0 olmalıydı. Hadi type-c yaygınlaşmadı o zaman 2 tane 3.0 koy. Corsair saçmalamış bu sefer
USB 2.0 ne alaka ya 2015 yılının sonunda çıkan bir kasada bir adet 3.0 type-c bir adet de standart 3.0 olmalıydı. Hadi type-c yaygınlaşmadı o zaman 2 tane 3.0 k...
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Kasa haberi görünce birden garip oldum
Çok uzun zaman oldu, ya yeni kasa çıkmıyor, yada DonanımHaber geldiği yeri unuttu
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imam003 4 yıl
az bişey tasarım değiştir harfte de iki harf değiştir ondan sonra kakala millete oldu bizde yedik iyice suyunu çıkardılar..
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BlackBeasT 4 yıl
mATX anakartlar için fiyatı oldukça uygun 50$'da TR fiyatı Kule tipi kasalar ile yarışır

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WB 4 yıl
Tasarimi ön planda olan daha kompakt kasalar cikarmasi lazim, bulldog gibi..
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Patren 4 yıl
50 dolar olsa boş kasa olsa
600w psu lu ekli kasa olarak gelse fiyatı 350 tl filan olur
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EnemyDestroyeD 4 yıl
tasarımları çok tatlı oluyor ya
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ShadowofDeath06 4 yıl
350D nin düşük bütçeli versiyonu diyeibliriz sanırım
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fthyrr1976fy 4 yıl
yıllardır cool master kullanmış biri olarak daha yeni corsair tanıştım iyiki tanışmışım .

son kullanıcı dostu corsair işlemci anakart üretsin onuda alırım

aldığım kasa süper çoğu arkadaşımda kasada corsair kullanıyor süper kasa yapıyor adamlar ben çok beğendim .her modeli çok iyi ayrı bir güzel
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Whippoorwill 4 yıl
50 Dolar fena değil fakat bize yansıması yine tuzlu olur mu acaba ?
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Virinom 4 yıl en beğenilen
USB 2.0 ne alaka ya 2015 yılının sonunda çıkan bir kasada bir adet 3.0 type-c bir adet de standart 3.0 olmalıydı. Hadi type-c yaygınlaşmadı o zaman 2 tane 3.0 koy. Corsair saçmalamış bu sefer
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