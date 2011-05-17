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Corsair, Force 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, Force 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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Yapılan son araştırmalara göre analistler, gelecek yıldan itibaren SSD pazarında 1GB'lık depolama alanının maliyetinin 1$ seviyesine kadar gerilemesini ve daha yüksek kapasiteli SSD sürücülerin daha uygun fiyatlarla alınabilir olması bekliyorlar. Bu noktadan hareket eden ve SSD pazarının geleceğini gören pek çok üretici, yeni ürün çalışmalarında ağırlığı yavaş yavaş SSD'lere doğru kaydırıyorlar. Örneğin bellekleriyle ünlü OCZ firması, bu pazardan çıkarak kaynaklarının çok büyük bir kısmını SSD çalışmalarına aktardı ve son çeyrekte de de gelirlerinin %90'ını bu alandan elde etti. Bellek üretiminde OCZ'nin en büyük rakiplerinden biri olan Corsair de SSD pazarında daha iddialı olmanın planlarını yapıyor.

Ürün gamını farklı fiyat ve performans kategorileri için zenginleştirmeyi hedefleyen Corsair, üçüncü nesil Force Serisi SSD modellerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve üç farklı kapasite seçeneği (60GB, 120GB ve 240GB) sunulan yeni SSD ailesinin en büyük özelliği olarak kullanılan NAND Flash kontrolcüsü gösteriliyor. SandForce firmasının SF-2281 model kodlu kontrolcüsü ile donatılan Force 3 serisi depolama sürücüleri SATA-III desteği sunuyor ve 550MB/saniye okuma ile 520MB/saniye yazma hızlarına ulaşan performans değerlerine imza atabiliyorlar. Kutu içeriklerinde 3.5-inç montaj adaptörüne de yer verilen sürücüler, 139$, 219$ ve 499$ seviyesindeki fiyatlarla ay sonuna satışa sunulacaklar.

Corsair, Force 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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Corsair, Force 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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yesil1026 8 yıl
ScreamAiMFire
139$ ise güzelmiş alınabilir hızları zaten müthiş nerdeyse SATAIIIüde aşıcaklar. Birde şu hücrelerin ölmesini engelleseler.

Hücrelerin ölmesini yavaşlatacak teknikler kullanıyorlar ama yine de daha çok yazma işlemi daha çabuk öldürüyor SSDleri. zamanla ölmeyen diskleri MRAM teknolojisi ile görebiliriz ona da kimbilir daha ne kadar zaman var. :(
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Firaristt 8 yıl
120GB için 140$ süper fiyat :D eğer kullanım ömrü vs. sorunu olmaz ise ve 160-170$'a kadar bir fiyattan gelirse süper olur :D Mağlum Ocz Vertex3'ler uçuk bir fiyattan geliyor ülkemize... Ban!!
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Ahmet-79 8 yıl
IOPS Değeri hakkında bir bilgi var mı acaba?
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Kara001 8 yıl
Notebook da 120gb ssd dizk var hemde 1.8 lik Türkiyede bulamadım :)
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diemcizone 8 yıl
120GB 139$ olsa alınabilir. fiyatların dahada düşmesini bekliyorum mesela 120GB SSD 150TL 160TL filan olunca alırım. tabi ömürlerininde uzaması gerek :)
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alperen_69 8 yıl

diemcizone

120GB 139$ olsa alınabilir. fiyatların dahada düşmesini bekliyorum mesela 120GB SSD 150TL 160TL filan olunca alırım. tabi ömürlerininde uzaması gerek :)



aynı düşüncedeyim
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ademsadik 8 yıl
tüm kesime hitap etmeleri için biraz daha ucuzlamaları gerektiğini düşünüyorum. ama 139$'da fena değilmiş
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diemcizone 8 yıl
120GB 139$ olsa alınabilir. fiyatların dahada düşmesini bekliyorum mesela 120GB SSD 150TL 160TL filan olunca alırım. tabi ömürlerininde uzaması gerek :)
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ScreamAiMFire 8 yıl
139$ ise güzelmiş alınabilir hızları zaten müthiş nerdeyse SATAIII'üde aşıcaklar.
Birde şu hücrelerin ölmesini engelleseler.
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