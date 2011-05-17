Corsair, Force 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Yapılan son araştırmalara göre analistler, gelecek yıldan itibaren SSD pazarında 1GB'lık depolama alanının maliyetinin 1$ seviyesine kadar gerilemesini ve daha yüksek kapasiteli SSD sürücülerin daha uygun fiyatlarla alınabilir olması bekliyorlar. Bu noktadan hareket eden ve SSD pazarının geleceğini gören pek çok üretici, yeni ürün çalışmalarında ağırlığı yavaş yavaş SSD'lere doğru kaydırıyorlar. Örneğin bellekleriyle ünlü OCZ firması, bu pazardan çıkarak kaynaklarının çok büyük bir kısmını SSD çalışmalarına aktardı ve son çeyrekte de de gelirlerinin %90'ını bu alandan elde etti. Bellek üretiminde OCZ'nin en büyük rakiplerinden biri olan Corsair de SSD pazarında daha iddialı olmanın planlarını yapıyor.

Ürün gamını farklı fiyat ve performans kategorileri için zenginleştirmeyi hedefleyen Corsair, üçüncü nesil Force Serisi SSD modellerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve üç farklı kapasite seçeneği (60GB, 120GB ve 240GB) sunulan yeni SSD ailesinin en büyük özelliği olarak kullanılan NAND Flash kontrolcüsü gösteriliyor. SandForce firmasının SF-2281 model kodlu kontrolcüsü ile donatılan Force 3 serisi depolama sürücüleri SATA-III desteği sunuyor ve 550MB/saniye okuma ile 520MB/saniye yazma hızlarına ulaşan performans değerlerine imza atabiliyorlar. Kutu içeriklerinde 3.5-inç montaj adaptörüne de yer verilen sürücüler, 139$, 219$ ve 499$ seviyesindeki fiyatlarla ay sonuna satışa sunulacaklar.