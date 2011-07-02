Corsair, Force GT serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini satışa sundu

Yüksek performanslı sistemlerin en zayıf halkası olarak gösterilen mekanik disklerin yerini alması beklenen SSD sürücülerinde, pazara sunulan model sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Pek çok firmanın yoğun bir çalışma içerisinde olduğu SSD pazarındaki iddialı isimlerden biri de hiç şüphe yok ki Corsair. Bellek üretiminde dünyanın en saygın firmalarından biri olan Corsair, Force GT serisi yeni SSD modellerini duyurdu.

Kırmızı renkli kasa tasarımıyla piyasadaki diğer tüm SSD modellerinden ayrılan yeni sürücüler, SandForce firmasnın SF-2280 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve bu sayede SATA-III desteği de sunabiliyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve 2 milyon saate kadar hata öncesi kullanım süresi sunan yeni sürücüler, açıklanan bilgilere göre 555MB/saniye seviyesinde okuma ve 525MB/saniye seviyesinde ise yazma hızı sunuyorlar.

4k rastgele okuma performansları 85,000 IOPS olarak belirtilen Force GT serisi yeni sürücülerle birlikte kasasında 2.5-inç sürücülere yönelik slot bulunmayan kullanıcılar için 3.5-inç dönüştürücü adaptör de sunuluyor. 60GB kapasiteli modeli 149$, 120GB kapasiteli modelei ise 279$ seviyesinden sunulan yeni SSD'lere, 240GB kapasiteli bir seçenek daha eklenmesi planlanıyor.