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Corsair, Force GT serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, Force GT serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini satışa sundu
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Yüksek performanslı sistemlerin en zayıf halkası olarak gösterilen mekanik disklerin yerini alması beklenen SSD sürücülerinde, pazara sunulan model sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Pek çok firmanın yoğun bir çalışma içerisinde olduğu SSD pazarındaki iddialı isimlerden biri de hiç şüphe yok ki Corsair. Bellek üretiminde dünyanın en saygın firmalarından biri olan Corsair, Force GT serisi yeni SSD modellerini duyurdu.
Kırmızı renkli kasa tasarımıyla piyasadaki diğer tüm SSD modellerinden ayrılan yeni sürücüler, SandForce firmasnın SF-2280 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve bu sayede SATA-III desteği de sunabiliyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve 2 milyon saate kadar hata öncesi kullanım süresi sunan yeni sürücüler, açıklanan bilgilere göre 555MB/saniye seviyesinde okuma ve 525MB/saniye seviyesinde ise yazma hızı sunuyorlar.
4k rastgele okuma performansları 85,000 IOPS olarak belirtilen Force GT serisi yeni sürücülerle birlikte kasasında 2.5-inç sürücülere yönelik slot bulunmayan kullanıcılar için 3.5-inç dönüştürücü adaptör de sunuluyor. 60GB kapasiteli modeli 149$, 120GB kapasiteli modelei ise 279$ seviyesinden sunulan yeni SSD'lere, 240GB kapasiteli bir seçenek daha eklenmesi planlanıyor.
Corsair, Force GT serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini satışa sundu
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scorpıonkıng 7 yıl
Şuan bende Corsair'in Force GT 120 gb ını kullanıyorum tek kelimeyle muhteşem bir ürün hele birde anakartınız sata 3 destekliyse eşşekten inip ata binmiş gibi hissediyor insan kendini:)
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mladenbmv 8 yıl
o kadar firma var ssd işi yapan ama hepsi aynı fiyat ne zaman düşçek bunlar acaba.
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Applejack 8 yıl
fiyatlar yavaş yavaş düşüyor, biraz daha uygun seviyeye gelirse her oyuncunun bilgisayarında en azından os kurmak için bir ssd görebileceğiz umarım..
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alito 8 yıl
analistlere göre 2012 yılında ssd fiyatlarının düşmesi bekleniyormuş. ehhh hadi bekleyelim bakalım.
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zotti52 8 yıl
Force 3 ve Force GT tamamen farkılı bellek tasarımına sahip cihazlar. Force 3 modelinde Micron marka asenkronize bellekler kullanılıyor. Force GT ve Vertex 3 modellerinde Intel marka üst seviye senkronize bellekler kullanılıyor. Lanse edilen maksimum hızlara bakmamanızı tavsiye ederim satın alma kararı verirken. Günlük kullanımı gösteren test sonuçlarına bakmanız daha faydalı olur. Asenkronize bellekler özellikle sıkıştırılamayan dosyalarda düşük performans gösteriyor. Asenkronize ve senkronize bellekli modellerin farklarını inceleyebileceğiniz bir link:

kitguru.net/...


Ayrıca 60 GB'lık Force GT ve 120 GB'lık Force GT arasında da önemli performans farkları var. O yüzden Corsair ayrıntılı testleri yayınlamaktan çekiniyor. OCZ ise Force GT ile aynı mimariye sahip olan Vertex 3 60-120-240-480 GB'lık modellerinin farklarını gösteren dökümanları hiç çekinmeden yayınlıyor sitesinde:

ocztechnology.com/...

Bu tavrını takdir etmek gerekir OCZ'nin.

Kısacası Force 3 serisi bu yüzden ucuz ve 120 GB'lık modelinin hala sorunlu olduğu belirtiliyor forumlarda. Güya değişim yaptılar ama yeni serisinde de devam ediyormuş sorunlar.

Ayrıca söyle bir durum var; OCZ firmware desteğinde çok daha etkin bir firma. Çünkü Sandforce ile en yakın çalışan firma. Beraber geliştiriyorlar firmwareları.


Force GT 60 GB'ın Amerika fiyatı 170 dolar şu anda. Firmanın tavsiye ettiği 149 dolarlık fiyata 2-3 ay sonra inecektir muhtemelen. Bu ürünün Türkiye'ye gelmesi zaman alacaktır. Ayrıca Amerika fiyatının 275 TL olduğunu düşünürsek; nakliye, gümrük vergisi, kdv derken fiyat kabaracaktır baya. Fiyatın yüksek olmasının nedeni de bellekleri Intel firmasından satın almaları. Intel çok uzun süre indirim de yapmıyor komponent fiyatlarında.
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#Gakko_ 8 yıl
yazdığınız yazıyı okuduktan sonra "iyi ki sipariş vermemişim" dedim. PM nezaketiniz için de ayrıca teşekkürler :))
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caneren86 8 yıl
merhaba bugün amerikadan kardeşim ban ssd alacak 120 gb gibi bişey düşünyorum.bilgisayarım asus a42ja sata 3 destekli mi bilmiyorum 6 ay oldu alalı ... önereceginiz marka modeller nelerdir acaba?
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kenan_0 8 yıl
bende ssd istiyorum ama hdd kadar ucuz olmasını istiyorum
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ogameci 8 yıl

kenan_0

bende ssd istiyorum ama hdd kadar ucuz olmasını istiyorum


pende porsche fiyatlarının mercedes kadar olmasını istiyorum


ama olmuyor
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séquestre 8 yıl
Biz de SSD istiyoruz ama pahalı ..
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emrebo 8 yıl
Gerçekten sağlam olmuş bu
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