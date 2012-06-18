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Corsair Performance Pro 256GB Video İnceleme

7 yıl
27,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Corsair'ın, Perfomance Pro serisi altında sunduğu, Marvell kontrolcülü ve 256GB kapasiteli SSD sürücüsünü inceliyouz.

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abdulmusavvir 7 yıl
SSD de fiyat önemli, şu anda fiyatta Crucial rakipsiz, 256 GB 179 dolar. Sata3.
2 Yanıt Yanıtla +4
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alpa07 7 yıl en beğenilen
Hala alınabilir seviyede değiller
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DH Misafiri 6 yıl
Thank you so much for this atrcile, it saved me time!
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Umutcan 7 yıl
Corsair Force GT kullanıyorum ancak testlerde daha iyi gibi, bu ürün daha üst bir segment değil mi ? 2. SSD'yi de uygulamalar ve oyunlar için almayı düşünüyorum açıkcası.
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DH Misafiri 7 yıl
anakartım asus rampage III formula X58 sata 3 kontrolcusu marvel 9128 ve okuma yazma sorunları var...bu ssd alsak verdiği deyerleri aynen görürmü ki? okadar para verdik anakarta ssd ama kullanamıyoruz...nasıl bir ürün yapıyorlar anlamak mümkün yok...
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yigong2033 7 yıl
128 gb lar 200 tl dolaylarında olsa çok güzel olacak merakla bekliyoruz...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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__Tyler Durden__ 7 yıl
Test sonuçlarına pek itibar etmemek lazım, günlük kullanımda hız farkını anlamak imaknsız. Ben Corsair Force GT kullanıyorum ve mekanik harddiskten geçince uçtuğunuzu zannediyorsunuz.
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andersin 7 yıl
Sorunsuz 10nuamara bi parca. Kullanma firsatim oldu normal kullandihimiz hddlerle dehset fark var. Kiyaslamamam lazim bile ama neylersin bu kadar kiyas yapabiliyoz :)
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rockerroll 7 yıl
SSD de hizlama yapıpta mı kuruyor arkadaşlar windows u da performanslarına laf ediyolar merak etmekteyim
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Pardus Linux 7 yıl
SSD şart ağız sulandırıyor, sonuçta cpu, gpu, ram ne kadar hızlı olsa da bir pc en yavaş parçası kadar hızlıdır...
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Normandia_06 7 yıl
SSD lerin ömrü 1 sene (24 saat açık bir pcde) disk ölmüş demektir... garantisi 3 yıl mı :) mekanik disklerde kat kat daha fazlaydı hatta bir modelde wd veya seagate ömür boyu garanti veriyordu :)
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CodeMachine 7 yıl
Grafikleriniz çok yanıltıcı. Özellikler 05:11 deki grafik sanki arada iki kat fark varmış gibi gösteriyor.
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