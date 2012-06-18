Corsair Performance Pro 256GB Video İnceleme

Haber Editörü
|SSD de fiyat önemli, şu anda fiyatta Crucial rakipsiz, 256 GB 179 dolar. Sata3.
|Hala alınabilir seviyede değiller
|Thank you so much for this atrcile, it saved me time!
|Corsair Force GT kullanıyorum ancak testlerde daha iyi gibi, bu ürün daha üst bir segment değil mi ? 2. SSD'yi de uygulamalar ve oyunlar için almayı düşünüyorum açıkcası.
|anakartım asus rampage III formula X58 sata 3 kontrolcusu marvel 9128 ve okuma yazma sorunları var...bu ssd alsak verdiği deyerleri aynen görürmü ki? okadar para verdik anakarta ssd ama kullanamıyoruz...nasıl bir ürün yapıyorlar anlamak mümkün yok...
|128 gb lar 200 tl dolaylarında olsa çok güzel olacak merakla bekliyoruz...
|Test sonuçlarına pek itibar etmemek lazım, günlük kullanımda hız farkını anlamak imaknsız. Ben Corsair Force GT kullanıyorum ve mekanik harddiskten geçince uçtuğunuzu zannediyorsunuz.
|Sorunsuz 10nuamara bi parca. Kullanma firsatim oldu normal kullandihimiz hddlerle dehset fark var. Kiyaslamamam lazim bile ama neylersin bu kadar kiyas yapabiliyoz :)
|SSD de hizlama yapıpta mı kuruyor arkadaşlar windows u da performanslarına laf ediyolar merak etmekteyim
|SSD şart ağız sulandırıyor, sonuçta cpu, gpu, ram ne kadar hızlı olsa da bir pc en yavaş parçası kadar hızlıdır...
|SSD lerin ömrü 1 sene (24 saat açık bir pcde) disk ölmüş demektir... garantisi 3 yıl mı :) mekanik disklerde kat kat daha fazlaydı hatta bir modelde wd veya seagate ömür boyu garanti veriyordu :)
|Grafikleriniz çok yanıltıcı. Özellikler 05:11 deki grafik sanki arada iki kat fark varmış gibi gösteriyor.