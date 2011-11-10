Corsair, Performance Pro serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son kullanıcıların her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği SSD'lere karşı ürün gamını zenginleştirerek daha fazla seçenek sunmayı hedefleyen Corsair, Performance Pro serisi yeni SSDlerini duyurdu. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen 2.5-inç boyutundaki sürücüler Marvell üretimi NAND Flash bellek kontrolcüsü kullanıyorlar.
MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanan ve SATA-III arabirimine destek sunan sürücüler, aynı zamanda uzun vadeli kullanımda ideal performansı sürdürmek için TRIM desteği de sunuyorlar. Okuma hızları 515MB/saniye, yazma hızları ise 440MB/saniye olarak açıklanan Performance Pro serisi sürücülerin kutu içeriğinden 3.5-inç montaj adaptörü de çıkıyor.
Corsair tarafından üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Performance Pro serisi SSD depolama sürücülerinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.
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Beyler ekran kartlarına yüzlerce dolar saçıyorsunuz ama konu SSD'lere gelince hep aynı bahane "çok pahalı"
Kabul ediyorum,ucuz demek haksızlık olur ama ATI6850 yada Nvidia 560ti ve üzeri sistemler, Raid0'la bile heba oluyor.
İlla terabyte'lık SSD almanıza gerek yok. Geçen ay Corsair 120GB (SATA3)li bir makina topladım kendime. Vatan'da kampanya vardı 200 küsür $'a aldım.
Sistem diski olarak kullanıyorum, sonuç inanılmaz !
- 20 sn olan açılış (10sn windows,10sn diğer programlar) 10 sn'ye düştü.
- Fallout 3'te her bölüm geçişinde 7 sn'ye beklerken ,süre 1 sn'yeye düştü.
- Yarım saat süren AVG virüs taraması,bir kaç dakikaya indi.
Hiç bir RAID'in özellikle bu erişim sürelerine (0.05ms) inmesi imkansız.Sizcede bu kadar büyük performans farkı için biraz paraya kıymaya değmezmi ?