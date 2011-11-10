Corsair, Performance Pro serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Son kullanıcıların her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği SSD'lere karşı ürün gamını zenginleştirerek daha fazla seçenek sunmayı hedefleyen Corsair, Performance Pro serisi yeni SSDlerini duyurdu. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen 2.5-inç boyutundaki sürücüler Marvell üretimi NAND Flash bellek kontrolcüsü kullanıyorlar.

MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanan ve SATA-III arabirimine destek sunan sürücüler, aynı zamanda uzun vadeli kullanımda ideal performansı sürdürmek için TRIM desteği de sunuyorlar. Okuma hızları 515MB/saniye, yazma hızları ise 440MB/saniye olarak açıklanan Performance Pro serisi sürücülerin kutu içeriğinden 3.5-inç montaj adaptörü de çıkıyor.

Corsair tarafından üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Performance Pro serisi SSD depolama sürücülerinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.