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Corsair, Performance Pro serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, Performance Pro serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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Son kullanıcıların her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği SSD'lere karşı ürün gamını zenginleştirerek daha fazla seçenek sunmayı hedefleyen Corsair, Performance Pro serisi yeni SSDlerini duyurdu. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen 2.5-inç boyutundaki sürücüler Marvell üretimi NAND Flash bellek kontrolcüsü kullanıyorlar.
MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanan ve SATA-III arabirimine destek sunan sürücüler, aynı zamanda uzun vadeli kullanımda ideal performansı sürdürmek için TRIM desteği de sunuyorlar. Okuma hızları 515MB/saniye, yazma hızları ise 440MB/saniye olarak açıklanan Performance Pro serisi sürücülerin kutu içeriğinden 3.5-inç montaj adaptörü de çıkıyor.
Corsair tarafından üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Performance Pro serisi SSD depolama sürücülerinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.  
Corsair, Performance Pro serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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Kerem_DuUrden 8 yıl en beğenilen

Beyler ekran kartlarına yüzlerce dolar saçıyorsunuz ama konu SSD'lere gelince hep aynı bahane "çok pahalı"
Kabul ediyorum,ucuz demek haksızlık olur ama ATI6850 yada Nvidia 560ti ve üzeri sistemler, Raid0'la bile heba oluyor.
İlla terabyte'lık SSD almanıza gerek yok. Geçen ay Corsair 120GB (SATA3)li bir makina topladım kendime. Vatan'da kampanya vardı 200 küsür $'a aldım.
Sistem diski olarak kullanıyorum, sonuç inanılmaz !
- 20 sn olan açılış (10sn windows,10sn diğer programlar) 10 sn'ye düştü.
- Fallout 3'te her bölüm geçişinde 7 sn'ye beklerken ,süre 1 sn'yeye düştü.
- Yarım saat süren AVG virüs taraması,bir kaç dakikaya indi.
Hiç bir RAID'in özellikle bu erişim sürelerine (0.05ms) inmesi imkansız.Sizcede bu kadar büyük performans farkı için biraz paraya kıymaya değmezmi ?

Beyler ekran kartlarına yüzlerce dolar saçıyorsunuz ama konu SSD'lere gelince hep aynı bahane "çok pahalı"Kabul ediyorum,ucuz demek haksızlık olur am...
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DH Misafiri 7 yıl
Kerem_DuUrden
Beyler ekran kartlarına yüzlerce dolar saçıyorsunuz ama konu SSDlere gelince hep aynı bahane çok pahalıKabul ediyorum,ucuz demek haksızlık olur ama ATI6850 yada Nvidia 560ti ve üzeri sistemler, Raid0la bile heba oluyor.İlla terabytelık SSD almanıza gerek yok. Geçen ay Corsair 120GB (SATA3)li bir makina topladım kendime. Vatanda kampanya vardı 200 küsür $a aldım. Sistem diski olarak kullanıyorum, sonuç inanılmaz ! - 20 sn olan açılış (10sn windows,10sn diğer programlar) 10 snye düştü.- Fallout 3te her bölüm geçişinde 7 snye beklerken ,süre 1 snyeye düştü.- Yarım saat süren AVG virüs taraması,bir kaç dakikaya indi.Hiç bir RAIDin özellikle bu erişim sürelerine (0.05ms) inmesi imkansız.Sizcede bu kadar büyük performans farkı için biraz paraya kıymaya değmezmi ?
çok iyi yazmışsın kardeşim bende söylüyorum herkese ama cahil insanlarımız bilmiyorlar. disk ekran kartından işlemciden daha önemlidir bilgisayarın hızı sadece işlemciye değil diskle birebir ilişkilidir cutt
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MrPerFormance 8 yıl
Performance serisine bende anlam veremedim. Force ve force gt serileri yeterli.
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nmm1716 8 yıl
5-6 aydır ocz vertex 2 120 gb kullanıyorum pc mükemmel derecede hızlı çalışıyo. bu deneyimi bir kere yaşadıktan sonra asla vazgeçemezsiniz. eski hdd de win 7 kurulu bazen sistemi onla açıyorum bu nedir böle ya diyorum 2 saat açılmıyo iyiki ssd almışım diyorum. kapasite konusuna gelincede 120 gb gayet yeterli bence. Şuanda SSD de 25 gb boş alan var 1 oyun daha kurabilirim.
Kurulu Oyunlar;
Battlefield 3™
Call of Duty Modern Warfare 2
Call of Duty- Modern Warfare 3
F1 2011
Pro Evolution Soccer 2012
The Adventures of Tintin Game
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captaincato 8 yıl
Ben 64 gb ssd hdd kullanıyorum evet oyun yüklü değil resimlerim filmlerim normal hddlerde saklamayı tercih ettim,bana yetiyor programlarım tıklar tıklamaz açılıyor raid 0 kullandım fakat bir ssd tutması yanına yaklaşması bile imkansız,evet büyüdükçe fiyatları çok artıyor f/p oranı kötü,fakat depolama olarak kullanmanıza gerek yok sonuçta diğer hdd ler gibi mekanik bir yüzey yok dosya kurtama işi sıkıntılı sadece sistem ve programlarda kullanım için mantıklı bir seçim olur,tabiki ekonomi ile orantılı,imkanınız varsa kesinlikle kullanın derim....
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exerion 8 yıl
birde fiyatları dusse
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ahmethi 8 yıl
SSD li bir makine kullanan birdaha klasik harddiskli makine kullanamaz.
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killnOd 8 yıl
Birtek fiyati pahali olsa keske , ama bukadar pahali fiyata beraberinde bircok sorunda getiriyor.Ben hala VelociRAPTOR kullaniyorum bu yuzden.Sorunsuz uygun fiyatli SLC leri(sanirim bu en az 3yil daha bekleyecem)bekliyorum hala.
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ti7800 8 yıl
Bu arada i7 işlemcisi olanlar, eğer ssd niz yoksa işlemci hızı %50 yi geçemiyor bile.
Özellikle winrar, ve antivirus programlarında işlemci yi izleyebilirsiniz.
Norton, SSD sistemde çok hızlı bir şekilde, işlemcinin çekirdekleri tam kullanacak şekilde, %70, %80 kullanım ile tarama işlemini yapıyor.
Anlayacağınız artık işlemcileride tam anlamıyla kullanmak için hızlı bir Disk şart. SSD niz yoksa boşuna i7 almayın.
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ti7800 8 yıl
120 gb yetmiyor. 120 gb oyun yukleyenler için yetersiz, swap dosyası, ve sistem geriyukleme, windows update dosyaları nı hesaba katmamışsınız, 120 gb ı ancak sürekli bir şeyler silerek kullanabilirsiniz. Ccleaner şart 120 ssd için.
Tecrübe ile sabittir. rahat kullanmak istiyorsanız 240 gb aşağısına bakmayın.
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DemirAtlı 8 yıl
şunu 3.5" yapsınlar 1tb yapsınlar birde fiyatı yeryüzüne insan standartlarına indirsinler alalım.
120gb cık diske 300$ haramdır be, dişinin kovuğunu dahi doldurmaz.Simdi bir hırs uğruna gider alırsın iyi yaptığını zannedersin kısa süre sonra doğru düzgün kapasitede yeni modelleri çıkar elinde patlar, atsan atamazsın satsan satamazsın ondan sonra.
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zotti52 8 yıl
EISMANN

raid 0 ssd alınana kadar kullanabılecek en ıdeal performanslı kurulumdur...120 gb ssd kapasıte olarak yetersız en basıt programlar bır 5 10 gb den asagı degıl wındows guncelleme alıp sıstıgınde sız dusunun ıyı guzel hos aldın hızlandı ama yer kalmıyor ( dıyen olabılır programları normal hdd ye kur dıye ama ben programım hızlı calıssın acılsın dıye ssd ye kursam yer kalmaz vs )700 tl verelımde 120gb sı az gb oranına gore ssd ler pahalı demek ıstedım yoksa ver 320 gb yı 700 tlden yapalım raıd 0 sorun kalmasın 320 320 raıd 0 640gb yoksa ssd halen pahalı ssdlerın ınmesını bekleyenler ıcın raıd 0 en olumlu sonuctur..ekran kartların fıyatınla ssd lerı kasılastırmak bence yanlıs cınslerı aynı olmayan seylerı bır kefede tartmak gıbı...


Bu devirde en önemli donanımlardan biri SSD. SSD'si olmayan bilgisayara ister İ7 2600K ister 2xHD6970 ekran kartı takın, pek bir deneyim yaşayamazsınız. İllaha her oyunu SSD'ye yüklemek zorunda değilsiniz, depo diske yüklersiniz çok sık oynamadığınız oyunları. Çoğu kişiye sistem diski olarak 60 GB bile yetiyor. Hibernate ve Sanal Bellek devre dışı bırakılınca Windows 7 ultimate x64 + popüler programlar + driverlar 12-13 GB yer kaplıyor sadece. O özellikleri kapatmazsanız 20 GB'ı geçebiliyor kullanılan alan.
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zotti52 8 yıl
Kerem_DuUrden
Beyler yalnış anlaşılmasın,tabiki herkesin tercihi kendine ben kendi tecrübemi paylaşmak için yazdım.İnsan almadan evel kararsız kalıyor acaba değer mi diye,bence her verdiğim kuruşun hakkını verdi.Boyut konusuda kişiden kişiye değişir ama benim bir sistem SSD (120GB ) birde 1 terabyte depo hardiskim var (filmler,müzükler,resimler etc.)Alırken insanın gözü dönüyor:) bende acana 120 GB yetermi diye çok düşündüm ama şöyle özetleyim;Windows 7,tüm updateler,driverlar,ıvır zıvır programlar(itunes,codecler,vb.)ve 2 adet oyun (ortalama her oyun 10ar Gigabyte),hepsi toplamda 80 GB yer tuttu. Hani photoshop ve bir iki oyun daha kursam bile muhtemelen 110 GBı geçmiyecek. İşin özü çok abartmazsanız 120 sistem için yetiyor ama daha az rakamları bende tavsiye etmem.

Hibernate ve Sanal Bellek özelliklerini devre dışı bırakırsanız aşağı yukarı 8-10 GB daha yer kazanacaksınız.
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Kerem_DuUrden 8 yıl
Beyler yalnış anlaşılmasın,tabiki herkesin tercihi kendine ben kendi tecrübemi paylaşmak için yazdım.
İnsan almadan evel kararsız kalıyor acaba değer mi diye,bence her verdiğim kuruşun hakkını verdi.
Boyut konusuda kişiden kişiye değişir ama benim bir sistem SSD (120GB ) birde 1 terabyte depo hardiskim var (filmler,müzükler,resimler etc.)
Alırken insanın gözü dönüyor:) bende acana 120 GB yetermi diye çok düşündüm ama şöyle özetleyim;
Windows 7,tüm updateler,driverlar,ıvır zıvır programlar(itunes,codecler,vb.)
ve 2 adet oyun (ortalama her oyun 10'ar Gigabyte),hepsi toplamda 80 GB yer tuttu.
Hani photoshop ve bir iki oyun daha kursam bile muhtemelen 110 GB'ı geçmiyecek. İşin özü çok abartmazsanız 120 sistem için yetiyor ama daha az rakamları bende tavsiye etmem.
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Arranger. 8 yıl
Force Gt serisi daha iyi görünüyor.
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