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Corsair, SSD sürücülerinde 25nm NAND flash yongaları kullanmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, SSD sürücülerinde 25nm NAND flash yongaları kullanmaya başladı
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Corsair yaptığı resmi açıklamayla, Force serisi katı hal sürücülerinde (SSD), 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash yongası kullanmaya başladığını açıkladı. Güncel ürün gamında 34nm NAND flash bellek yongalarına yer veren Corsair, 25nm yongaları ise ilk defa F80A ve F115 modellerinde kullanmaya başladı.

Teknik özellik verilerine göre 25nm NAND yongalarını kullanan SSD sürücüler, 34nm NAND yongalarına sahip mevcyt modellere göre ATTO testinde %3-4 oranında daha düşük performans sunuyor. Performans kaybının nedeni olarak 25nm yongaların şu an için daha düşük yazma döngülerini desteklemesi gösteriliyor. Tabi daha ileri üretim teknolojisi sayesinde 25nm bellek yongaları, daha düşük maliyetlerle elde edebiliyor ayrıca daha az güç tüketiyorlar ki bu dizüstü bilgisayarlar için oldukça önemli bir gelişme.

Corsair'e göre genel olarak değerlendirildiğinde 34nm çözümler ile benzer değerlere imza atan 25nm NAND flash tabanlı F80A ve F115 serisi SSD'ler, SandForce firmasının SF-1200 bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyorlar. 2.5-inç boyutunda olan sürücülerden 80GB kapasiteli olan F80A modeli 169$ (aynı kapasitedeki 34nm NAND tabanlı model 199$), 115GB kapasiteli F115 modeli ise 215$ (34nm NAND flash tabanlı F120 modeli 249$) seviyesinden sunuluyorlar.

Corsair, SSD sürücülerinde 25nm NAND flash yongaları kullanmaya başladı
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Python 8 yıl
hala gb/fiyat oranları oldukça düşük önümüzdeki 3-5 sene söle kapasitesi bol ucuzunda ssdleri göremeyecegiz sanırsam :)
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dreamblue35 8 yıl
ram bellek gereksiz hale anacak işlemcilerin içine enteğre edilkleri zaman gelir o da inteli şu an yaptığı 2500 k gibi işlemcilerle mümkün olur yani 22nm üretime geçtikleri zaman; ocz bunu öngördü kanımca sadece ssd üreteceğini duyurdu artık ram bellek üretmeyecekmiş

edit: şu an için işlemcilerin içine sadece basit grafik yongaları yerleştiriliyor; bellek belki bi 5 yıl sonra yerleştirilebilir
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agamli 8 yıl
SSD diskler gelişince, ram hala gerekli bir birleşen olur mu?
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killnOd 8 yıl
agamli

SSD diskler gelişince, ram hala gerekli bir birleşen olur mu?


Cok uzak bir ihtimal unutmayalimki ramlarde yerinde saymiyor onlarda gelisiyor ve suanda ssd lere gore kat kat daha hizli ve sorunsuzlar.Asil soru ileride ram bellekler ucuzlarsa ssd ler gerekli olur mu diyebiliriz bence.
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OverClocK1ng 8 yıl
Geçen gün Photofast in yeni Sata 3 destekleyen SSD lerinin haberi vardı.
500Mb okuma ve 450Mb yazma hızına sahip olan ve 64Gb lık olan modelinin fiyatının 110$ olduğu yazıyordu.
Bence o kadar hızlı, Sata 3 destekleyen ve fiyatı ile resmen AL BENİ diyen Photofast varken ben şahsen gidip te daha yavap 80Gb Corsair'e 169$ vermem.
Üstelik bunların pahalı olmasının sebebi içerisindeki hafıza modülleri. Şimdi 34nm ile 25nm arasında yüzde olarak yüzde 36 fark var. Bu da yeni seride aynı vaferdan %36 daha fazla flash yonga üreteceği anlamına geliyor.
Eeee o zaman eski fiyatı 199$ olan 80Gb modelin fiyatının 199$ / 1.36 = 147$ a düşmesi gerekiyordu.
Corsair yukarıdaki ürünün 199$'lık 34nm olan eski modelinde zaten kârı varken 25nm ye geçince aynı kârı koyup satsa 147$ a satması gerekirdi. Eğer 147$ yerine 169$ dan satıyorsa zaten çok kâr ettiği bir şeyde kârına daha da kâr kattığı anlamına gelir.
Bunlar zaten bu ürünlerde o kadar çok kâr ediyorlarki, hatta OCZ SSD disklerde çok kâr ettiği ve Ram'de az kâr ettiği için RAM üretimini bile bıraktı.
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Firaristt 8 yıl

OverClocKing

Geçen gün Photofast in yeni Sata 3 destekleyen SSD lerinin haberi vardı.

500Mb okuma ve 450Mb yazma hızına sahip olan ve 64Gb lık olan modelinin fiyatının 110$ olduğu yazıyordu.

Bence o kadar hızlı, Sata 3 destekleyen ve fiyatı ile resmen AL BENİ diyen Photofast varken ben şahsen gidip te daha yavap 80Gb Corsair'e 169$ vermem.

Üstelik bunların pahalı olmasının sebebi içerisindeki hafıza modülleri. Şimdi 34nm ile 25nm arasında yüzde olarak yüzde 36 fark var. Bu da yeni seride aynı vaferdan %36 daha fazla flash yonga üreteceği anlamına geliyor.

Eeee o zaman eski fiyatı 199$ olan 80Gb modelin fiyatının 199$ / 1.36 = 147$ a düşmesi gerekiyordu.

Corsair yukarıdaki ürünün 199$'lık 34nm olan eski modelinde zaten kârı varken 25nm ye geçince aynı kârı koyup satsa 147$ a satması gerekirdi. Eğer 147$ yerine 169$ dan satıyorsa zaten çok kâr ettiği bir şeyde kârına daha da kâr kattığı anlamına gelir.

Bunlar zaten bu ürünlerde o kadar çok kâr ediyorlarki, hatta OCZ SSD disklerde çok kâr ettiği ve Ram'de az kâr ettiği için RAM üretimini bile bıraktı.



tamamen katılıyorum.. ancak 64GB pek yeterli gelmiyor bana sorun orada zaten... 80GB 100$ gibi bir seviyeye gelse SSD'ler alınabilirlik açısından çok büyük bir gelişme olur ancak firmaları görüyoruz.. dediğiniz gibi çok büyük bir kar söz konusu...
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spaydix 8 yıl
eleştiren arkadaşlar bi kullansanız performans artışını görseniz ondan sonra parasını hakettiğini görürsünüz ekran kartına 500-1000 verirken iyi neden ssd ye verilmesin :D
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lazerboy 8 yıl
Ben hala 80 GB HDD kullanıyorum dolduramadım :D
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Firaristt 8 yıl
@xense dediğim olabilir.. notebooklarda raid imkanı olmadığı için SSD iyi bir çözüm olabiliyor :)) ancak masaüstünde 2li 3lü hatta 4lü raid yapılabiliyor... ve 3.5" HDD fiyatları ortada.. HD103SJ tek başına 60MB/s yazma hızı sunuyor zaten ve 107TL vatanda daha da ucuza bulunabilir :)) 3tane alsanız 321TL üstüne bir tane de harici HDD alıp onu da depo olarak kullanılabilir... 3TB depo içinde yeter ancak raid olduğu için riske girmek istemeyen kendini garantiye almak isteyenler için harici HDD alınabilir yada daha da abartıp sadece performans istiyenlere bir tane daha HDD alıp raid sistem ile (4TB) SSD hızında kullanılabilir... ancak bir bakıma seçim meselesi...
şahsen daha SSD'lere pek ısınamadım.. 115GB bir SSD'e 400TL civarı para vermek bana pek mantıklı gelmiyor... 2tane(2x2HDD raid) kurmak gibi bir seçenek varken hele... kaldı ki 3HDD raid+1HDD depo da yapılabilir..dediğim gibi biraz da seçim meselesi.. benim şahsi görüşüm bu ama ileride durum değişebilir, bu dediklerim kişiden kişiye değişebilir..
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xense 8 yıl
burda herkes fiyatı yüzünden bu diskleri yerden yere vuruyor. ama verdikleri performans bence gayet iyi. sonuç olarak bu disklerde mkv filim arşivi yapmak ne kadar mantıklı asıl ihtiyaç gündekil işlerde sistemin tepkisinde ortaya cıkıyor. benim notebook üzerindeki sql hp dl380 g7 sunucu üzerinde sqlden cok daha hızlı çalışıyor. aslında iki sistem kategori olarak karşılaştırmak bile mantıksız. bence 115gb olan ürün fiyatı alınabilir seviyede filimlerde usb 2.5" diskte saklansın artık napalım...
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xense 8 yıl
trim denilen destek bildiğim kadarı ile veri hucrelerini (4k lık page) tamamen siliyor. yani kurtarma yuksek ihtimal ile mümkün değil. yaklaşık 4-5 aydır ocz vertex 2 kullanıyorum. kesinlikle defrag ihtiyacı hissetmedim. zaten o kadar hızlı ki genelde diğer bileşenlere göre sistem ssd diski bekletiyor.
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Firaristt 8 yıl
yinede pahallı...80GB anca işletim sistemi+programlar için kullanılabilir ki 80GB bence oldukça az.. öte yandan 115GB olan model de biraz tuzlu... TR'de 250$ olsa 115GB için 400TL vermek bana göre pek akıl karı olmuyor...2-3tane HD103SJ gibi bir HDD alıp raid yapıp üstüne harici 1TB USB 3.0 HDD alınabilir...3tane HD103SJ'de 160MB/s veya daha yüksek yazma hızına ve SSD'ler kadar da okuma hızını rahatlıkla sunabilir... belki bir miktar ses yapabilir biraz daha fazla güç tüketebilr ama onu da 3TB dahili(raid oldupu için risk var o yüzden de kalan parayla 1TB harici USB 3.0 HDD var) hemde aynı fiyata... SSD fiyatlarının düşüp, kapasitelerin artması lazım yoksa benim kolay kolay SSD'e geçmeye niyetim yok...
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