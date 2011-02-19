Corsair, SSD sürücülerinde 25nm NAND flash yongaları kullanmaya başladı

Corsair yaptığı resmi açıklamayla, Force serisi katı hal sürücülerinde (SSD), 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash yongası kullanmaya başladığını açıkladı. Güncel ürün gamında 34nm NAND flash bellek yongalarına yer veren Corsair, 25nm yongaları ise ilk defa F80A ve F115 modellerinde kullanmaya başladı.
Teknik özellik verilerine göre 25nm NAND yongalarını kullanan SSD sürücüler, 34nm NAND yongalarına sahip mevcyt modellere göre ATTO testinde %3-4 oranında daha düşük performans sunuyor. Performans kaybının nedeni olarak 25nm yongaların şu an için daha düşük yazma döngülerini desteklemesi gösteriliyor. Tabi daha ileri üretim teknolojisi sayesinde 25nm bellek yongaları, daha düşük maliyetlerle elde edebiliyor ayrıca daha az güç tüketiyorlar ki bu dizüstü bilgisayarlar için oldukça önemli bir gelişme.
Corsair'e göre genel olarak değerlendirildiğinde 34nm çözümler ile benzer değerlere imza atan 25nm NAND flash tabanlı F80A ve F115 serisi SSD'ler, SandForce firmasının SF-1200 bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyorlar. 2.5-inç boyutunda olan sürücülerden 80GB kapasiteli olan F80A modeli 169$ (aynı kapasitedeki 34nm NAND tabanlı model 199$), 115GB kapasiteli F115 modeli ise 215$ (34nm NAND flash tabanlı F120 modeli 249$) seviyesinden sunuluyorlar.
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edit: şu an için işlemcilerin içine sadece basit grafik yongaları yerleştiriliyor; bellek belki bi 5 yıl sonra yerleştirilebilir
Cok uzak bir ihtimal unutmayalimki ramlarde yerinde saymiyor onlarda gelisiyor ve suanda ssd lere gore kat kat daha hizli ve sorunsuzlar.Asil soru ileride ram bellekler ucuzlarsa ssd ler gerekli olur mu diyebiliriz bence.
500Mb okuma ve 450Mb yazma hızına sahip olan ve 64Gb lık olan modelinin fiyatının 110$ olduğu yazıyordu.
Bence o kadar hızlı, Sata 3 destekleyen ve fiyatı ile resmen AL BENİ diyen Photofast varken ben şahsen gidip te daha yavap 80Gb Corsair'e 169$ vermem.
Üstelik bunların pahalı olmasının sebebi içerisindeki hafıza modülleri. Şimdi 34nm ile 25nm arasında yüzde olarak yüzde 36 fark var. Bu da yeni seride aynı vaferdan %36 daha fazla flash yonga üreteceği anlamına geliyor.
Eeee o zaman eski fiyatı 199$ olan 80Gb modelin fiyatının 199$ / 1.36 = 147$ a düşmesi gerekiyordu.
Corsair yukarıdaki ürünün 199$'lık 34nm olan eski modelinde zaten kârı varken 25nm ye geçince aynı kârı koyup satsa 147$ a satması gerekirdi. Eğer 147$ yerine 169$ dan satıyorsa zaten çok kâr ettiği bir şeyde kârına daha da kâr kattığı anlamına gelir.
Bunlar zaten bu ürünlerde o kadar çok kâr ediyorlarki, hatta OCZ SSD disklerde çok kâr ettiği ve Ram'de az kâr ettiği için RAM üretimini bile bıraktı.
tamamen katılıyorum.. ancak 64GB pek yeterli gelmiyor bana sorun orada zaten... 80GB 100$ gibi bir seviyeye gelse SSD'ler alınabilirlik açısından çok büyük bir gelişme olur ancak firmaları görüyoruz.. dediğiniz gibi çok büyük bir kar söz konusu...
şahsen daha SSD'lere pek ısınamadım.. 115GB bir SSD'e 400TL civarı para vermek bana pek mantıklı gelmiyor... 2tane(2x2HDD raid) kurmak gibi bir seçenek varken hele... kaldı ki 3HDD raid+1HDD depo da yapılabilir..dediğim gibi biraz da seçim meselesi.. benim şahsi görüşüm bu ama ileride durum değişebilir, bu dediklerim kişiden kişiye değişebilir..