Corsair, SSD sürücülerinde 25nm NAND flash yongaları kullanmaya başladı

Corsair yaptığı resmi açıklamayla, Force serisi katı hal sürücülerinde (SSD), 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash yongası kullanmaya başladığını açıkladı. Güncel ürün gamında 34nm NAND flash bellek yongalarına yer veren Corsair, 25nm yongaları ise ilk defa F80A ve F115 modellerinde kullanmaya başladı.

Teknik özellik verilerine göre 25nm NAND yongalarını kullanan SSD sürücüler, 34nm NAND yongalarına sahip mevcyt modellere göre ATTO testinde %3-4 oranında daha düşük performans sunuyor. Performans kaybının nedeni olarak 25nm yongaların şu an için daha düşük yazma döngülerini desteklemesi gösteriliyor. Tabi daha ileri üretim teknolojisi sayesinde 25nm bellek yongaları, daha düşük maliyetlerle elde edebiliyor ayrıca daha az güç tüketiyorlar ki bu dizüstü bilgisayarlar için oldukça önemli bir gelişme.

Corsair'e göre genel olarak değerlendirildiğinde 34nm çözümler ile benzer değerlere imza atan 25nm NAND flash tabanlı F80A ve F115 serisi SSD'ler, SandForce firmasının SF-1200 bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyorlar. 2.5-inç boyutunda olan sürücülerden 80GB kapasiteli olan F80A modeli 169$ (aynı kapasitedeki 34nm NAND tabanlı model 199$), 115GB kapasiteli F115 modeli ise 215$ (34nm NAND flash tabanlı F120 modeli 249$) seviyesinden sunuluyorlar.