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Corsair’ın yeni SSD’si PCIe 4.0 arayüzü sayesinde, 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor

Corsair firmasının yeni SSD'si akılalmaz okuma ve yazma hızları vadediyor. PCIe 4.0 arayüzünü kullanan Force Serisi MP600 PCIe 4.0 SSD, saniyede 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,7b
3
18
HDD / SSD
Gökhan G.
Editör
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Corsair’ın yeni SSD’si PCIe 4.0 arayüzü sayesinde, 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor

PCI Express arayüzünü kullanan SSD modellerinde sıralı okuma hızlarının inanılmaz değerlere ulaştığını biliyorduk. Ancak Corsair’ın Computex 2019’da duyurusunu yaptığı ve PCIe 4.0 arayüzünü kullanan Force Serisi MP600 PCIe 4.0 SSD’sinin ulaştığı sıralı okuma hızları dudak uçuklatacak cinsten görünüyor.
Corsair’a göre yeni SSD’nin sıralı okuma hızı saniyede tam 4,950 MB. 4,250 MB/sn de yazma hızı sunan SSD, standart bir SSD’ye göre neredeyse 10 kat daha fazla performans gösteriyor.

Yeni SSD’yi tam hızda kullanmak için ise üçüncü nesil bir Ryzen sisteme sahip olmanız gerektiğini hatırlatmak gerek. AMD’nin Computex 2019’da duyurusunu yaptığı X570 serisi anakartlarla tam hızda çalışacak SSD, AMD’nin geriye uyumluluk desteği sayesinde eski anakartlarda da kullanılabilecek. Söz konusu desteği şu an için sadece Gigabyte'ın X470 ve B450 serisi anakartları sunmuş görünüyor.

Corsair’ın yeni SSD’si sahip olduğu akılalmaz hızı, Phison'un E16 kontrolcüsüne borçlu. CES 2019’de tanıtılan kontrolcü, piyasada PCIe 4.0 x4 desteği sunan tek yonga olma özelliğini de taşıyor. SSD’de 3D TLC NAND yongalar tercih edilmiş.

Fiyatı belli değil 

Corsair’ın kaslı bir soğutucu ile taçlandırdığı SSD için herhangi bir fiyatlandırma ile kapasite bilgisi ve piyasaya sürülüş tarihi paylaşılmamış. Ancak Phison'un E16 kontrolcüsünün 512 MB ile 2 TB aralığındaki kapasiteleri desteklediği belirtiliyor. Gelişmeler için lütfen bizi takip edin.


https://www.tomshardware.com/news/corsair-force-series-mp600-pcie-4.0-ssd,39464.html Yorum Yaz
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qoqoCAN 1 hf. en beğenilen
E devlotimiz seğ olsen. Yutubeden izlerik artığ.
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sosisvesalam 1 hf. qoqoCAN
AKP den önce herkesin evinde 3-4 tane ssd vardı. Milletin evinde yüzlerce dolarlık teknoloji ürünleri vardı. # Her şey çoh gözel olacah.
3 Yanıt Yanıtla +21
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serafon 1 hf. sosisvesalam
2001-2002 de ssd kullanıyordun yani, iyiymiş
1 Yanıt Yanıtla +8
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-erna- 1 hf.
O koca soğutucu ile gelecekse gelmesin daha iyi. Pci ex gen 3 neyi yapamıyor da bu onu yapacak? Sadece hız farkı mı var acaba? Öyleyse bence bu soğutucu yapısı ile alınmaz. Millet ssd yi sadece hızı için değil ufak olduğu için hdd gibi yer slot kaplamadığı için de alıyor.
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Ryzen Tevfik 1 hf.
Soğutucuya bakılırsa yakın zamanda fanlı SSD'ler gelecek gibi.
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ipli jeton 1 hf.
Epey ısı yapıyor ki soğutucu koymuşlar.

Bu hali ile her anakarta uymaz. Laptoplara uymaz, o devasa soğutucuyla baştan kaybediyor.
Bazı anakartlarda özellikle yer sıkıntısı nedeniyle ufak kartlarda m2 slotu arkaya konuyor. Bunlara uymaz. Yine birçok kartta m2 slotu ekran kartının altına kalıyor. Bunu düşünmüşler midir bilmiyorum bir ihtimal ekran kartı ile de çakışma yapabilir.
Yüksek yazma hızları elde etmek için ya nanometreyi düşürecekler, ya da hücrelere daha fazla voltaj vererek hızı artıracaklar. Hızlansın diye voltajı dayıyorlar. Haliyle hayvan gibi soğutucu takmak zorunda kalıyorlar.Rekabet nedeniyle ikinci yöntem daha baskın geliyor. Bu da ısınma sorunu demek. Daha düşük nanometrelere inildiğinde ısınma sorunu kalkacaktır.
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sniper23 1 hf.
Epey ısı yapıyor ki soğutucu koymuşlar.
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interwap 1 hf.
Çohta möhim deel.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 1 hf.
çok saçma bir yorum olmuş zekana limon sık iyi gider.
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DH Misafiri 1 hf.
Görsel SAS değil, U.2 olarak adlandırılan 2,5 inç PCIe NVMe SSD sürücü görseli. Bağlantı SAS ile çok benzer, karıştırmak oldukça kolay. Ortadaki minik çıkıntı da bulunan pinler SAS sürücülerde bulunmaz.
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_Dominic_Toretto_ 1 hf.
Gen4 SSD'ler kallavi soğutmalarla geliyor. Sıcak olacaklar herhalde.
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CoreXXX 1 hf.
3200 kullanıyorum şu an. Onu satıp bunu alırmıyım. Hayır. Ama yeni ssd alacak olsam bunu alırım
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ipli jeton 1 hf.
Alttaki resim bir SAS SSD'ye ait. PCI-e ile alakası ne anlayamadım.
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kazuya58 1 hf. ipli jeton
Phison PS5016-E16 kontolcüsünü göstermeye çalışmış sanırım
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corsair, ssd ve
4 etiket daha pcie 4.0 HDD / SSD Donanım Gökhan Gülsün
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