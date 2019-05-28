Corsair’ın yeni SSD’si PCIe 4.0 arayüzü sayesinde, 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor

PCI Express arayüzünü kullanan SSD modellerinde sıralı okuma hızlarının inanılmaz değerlere ulaştığını biliyorduk. Ancak Corsair’ın Computex 2019’da duyurusunu yaptığı ve PCIe 4.0 arayüzünü kullanan Force Serisi MP600 PCIe 4.0 SSD’sinin ulaştığı sıralı okuma hızları dudak uçuklatacak cinsten görünüyor.

Corsair’a göre yeni SSD’nin sıralı okuma hızı saniyede tam 4,950 MB. 4,250 MB/sn de yazma hızı sunan SSD, standart bir SSD’ye göre neredeyse 10 kat daha fazla performans gösteriyor.

Yeni SSD’yi tam hızda kullanmak için ise üçüncü nesil bir Ryzen sisteme sahip olmanız gerektiğini hatırlatmak gerek. AMD’nin Computex 2019’da duyurusunu yaptığı X570 serisi anakartlarla tam hızda çalışacak SSD, AMD’nin geriye uyumluluk desteği sayesinde eski anakartlarda da kullanılabilecek. Söz konusu desteği şu an için sadece Gigabyte'ın X470 ve B450 serisi anakartları sunmuş görünüyor.

Corsair’ın yeni SSD’si sahip olduğu akılalmaz hızı, Phison'un E16 kontrolcüsüne borçlu. CES 2019’de tanıtılan kontrolcü, piyasada PCIe 4.0 x4 desteği sunan tek yonga olma özelliğini de taşıyor. SSD’de 3D TLC NAND yongalar tercih edilmiş.

Fiyatı belli değil

Corsair’ın kaslı bir soğutucu ile taçlandırdığı SSD için herhangi bir fiyatlandırma ile kapasite bilgisi ve piyasaya sürülüş tarihi paylaşılmamış. Ancak Phison'un E16 kontrolcüsünün 512 MB ile 2 TB aralığındaki kapasiteleri desteklediği belirtiliyor. Gelişmeler için lütfen bizi takip edin.

https://www.tomshardware.com/news/corsair-force-series-mp600-pcie-4.0-ssd,39464.html