Corsair’ın yeni SSD’si PCIe 4.0 arayüzü sayesinde, 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor

Yeni SSD’yi tam hızda kullanmak için ise üçüncü nesil bir Ryzen sisteme sahip olmanız gerektiğini hatırlatmak gerek. AMD’nin Computex 2019’da duyurusunu yaptığı X570 serisi anakartlarla tam hızda çalışacak SSD, AMD’nin geriye uyumluluk desteği sayesinde eski anakartlarda da kullanılabilecek. Söz konusu desteği şu an için sadece Gigabyte'ın X470 ve B450 serisi anakartları sunmuş görünüyor.
Corsair’ın yeni SSD’si sahip olduğu akılalmaz hızı, Phison'un E16 kontrolcüsüne borçlu. CES 2019’de tanıtılan kontrolcü, piyasada PCIe 4.0 x4 desteği sunan tek yonga olma özelliğini de taşıyor. SSD’de 3D TLC NAND yongalar tercih edilmiş.
Fiyatı belli değil
Corsair’ın kaslı bir soğutucu ile taçlandırdığı SSD için herhangi bir fiyatlandırma ile kapasite bilgisi ve piyasaya sürülüş tarihi paylaşılmamış. Ancak Phison'un E16 kontrolcüsünün 512 MB ile 2 TB aralığındaki kapasiteleri desteklediği belirtiliyor. Gelişmeler için lütfen bizi takip edin.
https://www.tomshardware.com/news/corsair-force-series-mp600-pcie-4.0-ssd,39464.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu hali ile her anakarta uymaz. Laptoplara uymaz, o devasa soğutucuyla baştan kaybediyor.
Bazı anakartlarda özellikle yer sıkıntısı nedeniyle ufak kartlarda m2 slotu arkaya konuyor. Bunlara uymaz. Yine birçok kartta m2 slotu ekran kartının altına kalıyor. Bunu düşünmüşler midir bilmiyorum bir ihtimal ekran kartı ile de çakışma yapabilir.
Yüksek yazma hızları elde etmek için ya nanometreyi düşürecekler, ya da hücrelere daha fazla voltaj vererek hızı artıracaklar. Hızlansın diye voltajı dayıyorlar. Haliyle hayvan gibi soğutucu takmak zorunda kalıyorlar.Rekabet nedeniyle ikinci yöntem daha baskın geliyor. Bu da ısınma sorunu demek. Daha düşük nanometrelere inildiğinde ısınma sorunu kalkacaktır.
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