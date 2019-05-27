MSI’dan içerik üretici odaklı 5K monitör, Prestige PS341WU

MSI’ın hızlı bir giriş yaptığı monitör piyasasında sunduğu alternatifler hız kesmiyor. Oyuncu monitörleri pazarında en hızlı büyüyen firma olan MSI bu sefer içerik üretici odaklı Prestige PS341WU 5K monitörün duyurusunu yaptı.

34” ekran boyutuna sahip monitör, beyaz renkli kasa ve altın renkli logolarla geliyor. 5120x2160 (5K2K) çözünürlükte 60hz tazeleme değeri sunan monitör, yansıma yapmayan nano IPS panelle birlikte gelecek. DCI-P3 ve sRGB renk gamutlarının sırasıyla %98’i ile %100’ünü karşılayan monitör Vesa DisplayHDR 600 görüntü standardına da sahip.

Computex fuarında sergilenecek olan monitörün yurtdışı fiyatının yaklaşık 1,299 dolar olacağı ifade ediliyor. 2019’un 3. çeyreğinde satışa sunulacak monitörün diğer özelliklerine aşağıda göz atabilirsiniz.

MSI Prestige PS34WU teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 34 inç

Çözünürlük: 5120 x 2160 (5K2K)

Görüntü boyutu: 21:9

Panel Teknolojisi: In-Plane Switching (IPS)

Ekran tazeleme oranı: 60Hz

Ekran tepki süresi: 5ms

Kontrast oranı: 1200:1 (Statik)

Parlaklık: Belli değil

Dahili hoparlör: 2 x 5 Watt

Monitör sehpası yüksekliği – 10 cm

Kendi etrafında dönebilme – Yok

Yatay ve dikey kullanım – Yok

VESA Uyumluluk: Var

Bağlantı seçenekleri: DisplayPort 1.4 x 1,USB 3.1 x 4, USB-C x 1, 5mm kulaklık girişi

Boyutları: Belli değil

Ağırlık: Belli değil

https://www.guru3d.com/news-story/msi-to-release-white-prestige-ps341wu-5k2k-ultrawide-monitor-for-creatives.html