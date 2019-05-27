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MSI’dan içerik üretici odaklı 5K monitör, Prestige PS341WU

Oyuncu monitörleri pazarında en hızlı büyüyen firma olan MSI bu sefer içerik üretici odaklı Prestige PS341WU 5K monitör ile karşımızda. Bu yılın 3. çeyreğinde satışa çıkacak monitör detayları haberde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,5b
1
2
Monitör
Gökhan G.
Editör
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MSI’dan içerik üretici odaklı 5K monitör, Prestige PS341WU
MSI’ın hızlı bir giriş yaptığı monitör piyasasında sunduğu alternatifler hız kesmiyor. Oyuncu monitörleri pazarında en hızlı büyüyen firma olan MSI bu sefer içerik üretici odaklı Prestige PS341WU 5K monitörün duyurusunu yaptı.

34” ekran boyutuna sahip monitör, beyaz renkli kasa ve altın renkli logolarla geliyor. 5120x2160 (5K2K) çözünürlükte 60hz tazeleme değeri sunan monitör, yansıma yapmayan nano IPS panelle birlikte gelecek. DCI-P3 ve sRGB renk gamutlarının sırasıyla %98’i ile %100’ünü karşılayan monitör Vesa DisplayHDR 600 görüntü standardına da sahip.

Computex fuarında sergilenecek olan monitörün yurtdışı fiyatının yaklaşık 1,299 dolar olacağı ifade ediliyor. 2019’un 3. çeyreğinde satışa sunulacak monitörün diğer özelliklerine aşağıda göz atabilirsiniz.

MSI Prestige PS34WU teknik özellikleri:

  • Ekran boyutu: 34 inç
  • Çözünürlük: 5120 x 2160 (5K2K)
  • Görüntü boyutu: 21:9
  • Panel Teknolojisi: In-Plane Switching (IPS)
  • Ekran tazeleme oranı: 60Hz
  • Ekran tepki süresi: 5ms
  • Kontrast oranı: 1200:1 (Statik)
  • Parlaklık: Belli değil
  • Dahili hoparlör: 2 x 5 Watt
  • Monitör sehpası yüksekliği – 10 cm
  • Kendi etrafında dönebilme – Yok
  • Yatay ve dikey kullanım – Yok
  • VESA Uyumluluk: Var
  • Bağlantı seçenekleri: DisplayPort 1.4 x 1,USB 3.1 x 4, USB-C x 1, 5mm kulaklık girişi
  • Boyutları: Belli değil
  • Ağırlık: Belli değil



https://www.guru3d.com/news-story/msi-to-release-white-prestige-ps341wu-5k2k-ultrawide-monitor-for-creatives.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zotacing 1 hf.
32'' son sistem monitör 1,299 birim. 1299TL gibi.
Bizde bu monitörün en iyi ihtimalle çıkış fiyatı ise; 11.500TL falan.


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ufuks36 1 hf.
Bağcılarda sokakta top oynayan çocuk bile "bu LG abi" der :)
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