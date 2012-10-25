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Corsair, mid-tower bilgisayar kasası Carbide 200R'nin 59.99$'dan satışına başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
34
Kasa
knight
Haber Editörü
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Corsair, mid-tower bilgisayar kasası Carbide 200R'nin 59.99$'dan satışına başladı
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Donanım tutkunları tarafından beğenilen bilgisayar bileşenlerine imza atan Corsair, Carbide serisi bilgisayar kasalarının en yeni üyesi 200R'nin, 59.99$ fiyat etiketiyle ABD'de satışına başladı.
Corsair'ın giriş seviyesinde konumlandırdığı Carbide 200R, 490 mm x 270 mm x 560 mm ölçülere ve gayet sade bir tasarıma sahip. Çelik ve ABS plastik gibi materyallerin kullanıldığı Carbide 200R, üç adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, dört adet 2.5-inç'lik / 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. Optik sürücülerin, sabit disklerin ya da SSD'lerin montajı için herhangi bir araca (tornavida vs) gerek duyulmuyor.
Micro ATX / ATX formundaki anakartlara ve maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veren bilgisayar kasasında, minimum 300 mm, maksimum 430 mm uzunluğunda ekran kartı boşluğu bulunuyor. Özetle AMD ile Nvidia'nın alt seviyeden üst seviyeye kadar tüm ekran kartlarını bilgisayar kasası ile beraber sorunsuzca kullanabiliyorsunuz.
Ön yüzüne 2 adet USB 3.0 portunun, ses çıkışının ve mikrofon girişinin yerleştirildiği 200R'ye toplamda 8 adet fan takılabiliyor. (5 x 120 mm / 140 mm + 3 x 120 mm) Kasanın önündeki fan serin havayı yandaki ızgaralardan çekiyor. Bu bilgilere ilaveten sorunsuz hava sirkülasyonu için bilgisayar kasasının içinde kablo kanalların unutulmadığını görmekteyiz. Muhtemelen maliyetlerin aşağıya çekilmesi adına kablo kanallarına kauçuğa yer verilmemiş.
Corsair, mid-tower bilgisayar kasası Carbide 200R'nin 59.99$'dan satışına başladı
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Corsair, mid-tower bilgisayar kasası Carbide 200R'nin 59.99$'dan satışına başladı
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IhtiyarDelikanli 7 yıl en beğenilen
Güzel sade bir kasa olmuş. türkiyeyede bekleriz
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DH Misafiri 6 yıl
Corsair Carbide 200R 75 $ dan satılacak..
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Dehşetengiz 6 yıl
zalman z11 daha iyi bence de
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MefaBilisim 7 yıl
Corsair Markası yeter 10 numara Her yaşa uygun bir kasa olmuş :)
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7Mhz 7 yıl
Coolermaster Elite serisinden çok daha kaliteli ve güzel duruyor.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
10 numara
5 yıldı :D
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huhuq 7 yıl
güzelmiş . sade bir tasarım hoş
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ferkut 7 yıl
Tam aradığım kasa. Fiyatı da makul olursa Lian Li PC-P50 kasamdan vaz geçerim. Zira ön ve üst paneldeki hemen çıkan plastik paneller ve HD takıp sökmedeki zorluklar beni kasadan soğuttu.
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cos37 7 yıl
Çok güzel olmuş bence , sade ve şık olmuş rengi de hoş duruyor fiyat ta öyle.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Ben çok beğendim, önü de çok güzel yanı da içi de. Fiyatı da bizde 130-150 arası olursa süper olur.

Corsair yine yapmış helal olsun.
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MIKROP DOGAN 7 yıl
120-130 lira civarında olursa çok iyi olur
300R kullancısı olarak beğendim
sade,şık
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damn2u 7 yıl
Türkiyeye gelirse epey önereceğiz gibi gözüküyor bu modeli.
Yalnız ben tipini hiç beğenmedim.
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chuyun 7 yıl

Müthi? iyi bir yaz? te?ekkürler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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muratal 7 yıl
Oyun fiyatına kasa.
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Dovahkiin 7 yıl
F/P anlamında güzel olmuş, içi falan gayet iyi de ön panel hiç olmamış öyle.
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True Romance 7 yıl
Sadelik,sadelik,sadelik... çok güzel.tüm kasaları sade corsair'in. Bana göre tek eksik yönü diğer kasalar içinde geçerli (300/400/500r) pleksi...Boydan boya bir pleksi olsa tadından yenmezdi
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cntzlm 7 yıl
Bir carbide 400r kullanıcısı olarak corsair kesinlikle kullanılır..!
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