Corsair, mid-tower bilgisayar kasası Carbide 200R'nin 59.99$'dan satışına başladı

Donanım tutkunları tarafından beğenilen bilgisayar bileşenlerine imza atan Corsair, Carbide serisi bilgisayar kasalarının en yeni üyesi 200R'nin, 59.99$ fiyat etiketiyle ABD'de satışına başladı.



Corsair'ın giriş seviyesinde konumlandırdığı Carbide 200R, 490 mm x 270 mm x 560 mm ölçülere ve gayet sade bir tasarıma sahip. Çelik ve ABS plastik gibi materyallerin kullanıldığı Carbide 200R, üç adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, dört adet 2.5-inç'lik / 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. Optik sürücülerin, sabit disklerin ya da SSD'lerin montajı için herhangi bir araca (tornavida vs) gerek duyulmuyor.



Micro ATX / ATX formundaki anakartlara ve maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veren bilgisayar kasasında, minimum 300 mm, maksimum 430 mm uzunluğunda ekran kartı boşluğu bulunuyor. Özetle AMD ile Nvidia'nın alt seviyeden üst seviyeye kadar tüm ekran kartlarını bilgisayar kasası ile beraber sorunsuzca kullanabiliyorsunuz.



Ön yüzüne 2 adet USB 3.0 portunun, ses çıkışının ve mikrofon girişinin yerleştirildiği 200R'ye toplamda 8 adet fan takılabiliyor. (5 x 120 mm / 140 mm + 3 x 120 mm) Kasanın önündeki fan serin havayı yandaki ızgaralardan çekiyor. Bu bilgilere ilaveten sorunsuz hava sirkülasyonu için bilgisayar kasasının içinde kablo kanalların unutulmadığını görmekteyiz. Muhtemelen maliyetlerin aşağıya çekilmesi adına kablo kanallarına kauçuğa yer verilmemiş.

