Corsair, yeni oyuncu faresi Katar'ı tanıttı

Cooler Master sonrası yeni bir oyuncu faresi de dünyaca ünlü üretici Corsair'den geldi. Firma ayrıca tamamlayıcı nitelikteki fare altlığı MM300'ü de görücüye çıkarttı.

Corsair'in yeni faresi "Katar" ismine sahip. Sade bir gövde tasarımıyla hazırlanan fare, sadece 85 gramlık ağırlıyla rahat bir kullanım yapısı sunuyor ve bu yapıyı ergonomik olarak da destekliyor. 8000 DPI çözünürlüğündeki sensörüyle hem FPS hem de MOBA oyunları için yüksek doğruluk ve hassasiyet getiren oyuncu faresi, 1000 Hz polling değeriyle USB protokolünün sınırlarını zorluyor ve neredeyse sıfır gecikme sorunu yaşatıyor.

Bünyesinde dört adet programlanabilir buton yer alan Corsair Katar, anlık olarak gövdesi üzerinden DPI değişimine izin veriyor ve "Pro" moduyla dünyanın en iyi profesyonel oyuncuları tarafından önceden hazırlanmış ayarlar odağında yüksek performans getiriyor.

Corsair MM300 fare altlığı ise ufak, orta ve büyük olmak üzere üç farkı boyut seçeneğiyle geliyor. Alt kaplaması ile zeminde oynama yapamayan, üst kaplamasıyla ise farelerin rahatça hareket etmesini sağlayan ürün, genel fare hassasiyetine ciddi seviyede katkıda bulunuyor.

Corsair'in yeni ürünlerinden Katar 40 Euro, MM300 ise 14, 18 ve 17 Euro fiyat etiketleriyle Kasım ayında satışa çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/corsair-wields-new-katar-gaming-mouse-and-mm300-mouse-mat.html