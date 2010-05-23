Corsair, SSD sürücülerindeki garanti süresini üç yıla çıkardı

Dominator serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, son dönemde SSD depolama sürücüleriyle de gündemden düşmüyor. Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle ürün gamını hızlı bir şekilde geliştiren firma, tüketicilerin dikkatini çekebilmek için garanti süresinde değişikliğe gitti. Corsair, hali hazırda iki yıl olan garanti süresini, üç yıla çıkardığını duyurarak ürünlerine duyduğu güveni bir kez daha vurgulamış oldu.

Force, Reactor, Extreme, Nova ve Legacy serileri altında tamamı 2.5-inç boyutunda olan farklı SSD çözümlerine sahip Corsair, modeline göre Samsung, JMicron, Indilinx ve SandForce olmak üzere farklı NAND flash bellek kontrolcüleri kullanmakta.