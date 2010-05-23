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Corsair, SSD sürücülerindeki garanti süresini üç yıla çıkardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dominator serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, son dönemde SSD depolama sürücüleriyle de gündemden düşmüyor. Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle ürün gamını hızlı bir şekilde geliştiren firma, tüketicilerin dikkatini çekebilmek için garanti süresinde değişikliğe gitti. Corsair, hali hazırda iki yıl olan garanti süresini, üç yıla çıkardığını duyurarak ürünlerine duyduğu güveni bir kez daha vurgulamış oldu.

Force, Reactor, Extreme, Nova ve Legacy serileri altında tamamı 2.5-inç boyutunda olan farklı SSD çözümlerine sahip Corsair, modeline göre Samsung, JMicron, Indilinx ve SandForce olmak üzere farklı NAND flash bellek kontrolcüleri kullanmakta.


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thengir 9 yıl
fatura garanti olmasın fiyatı düşsün :D
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Batuist 9 yıl
güzel bir gelişme.. yalnız daha güzel bir gelişmenin altına imza atmak isterlerse eğer fiyatları düşürsünler...
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leech 9 yıl
Güzel olmuş, ssd piyasasında corsair'ın diğer firmalara göre hesaplı sayılabilecek ürün gamına sahip umarım daha hoş fiyatlara çekilir çok zaman geçmeden.
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donanımcı123 9 yıl
Garanti 1 yıl olsun fiyatı düşürün.
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