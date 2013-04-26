Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'dan micro-ATX formunda bilgisayar kasası: Obsidian 350D

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
38
Kasa
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair'dan micro-ATX formunda bilgisayar kasası: Obsidian 350D
Başarılı bilgisayar bileşenlerine imza atan Corsair, Obsidianserisi yeni bilgisayar kasası 350D'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor. Detaylara geçmeden önce micro-ATX form faktöründe hazırlanan 350D'nin, pencereli ve penceresiz olmak üzere iki farklı modelinin bulunduğunu belirtelim. Pencereli model, özellikle modifiye tutkunlarının ilgisini çekebilir.
Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, yaklaşık 449.5 mm x 210.8 mm x 439.4 mm boyutlarında ve 6 kg ağırlığında tasarlanan 350D, çelikten ve zımparalanmış alüminyumdan üretilmiş durumda. Micro-ATX / mini-ITX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 180 mm uzunluğunda güç kaynaklarına destek veren bilgisayar kasasında, ekran kartları için 380 mm kadar boşluk bırakılmış. Üst segment ekran kartlarıyla yer problemi yaşamaksızın kullanılabilen bilgisayar kasasının, üst kısmına ya da ön kısmına sıvı soğutma için 240 mm uzunluğunda radyatör montajı gerçekleştirebiliyorsunuz.
2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 2 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini, 5 adet PCI / PCI-Express genişletme slotunu ve kauçukla kamufle edilmiş kablo saklama kanallarını beraberinde getiren 350D'ye toplamda 5 adet fan bağlanabiliyor. Bilgisayar kasasının ön kısmına 140 mm çapında fan; arka kısmına ise 120 mm çapında fan halihazırda eklenmiş.
Ön panelinde 2 adet USB 3.0 portu, kulaklık çıkışı, mikrofon girişi yer alan ve güç kaynağı bölmesinin hemen altına çıkarılabilir toz filtresi yerleştirilen 350D'nin pencereli modeli 109.99$'dan, penceresiz modeli ise 99.99$'dan satılacak. Sevkiyatların önümüzdeki aydan itibaren başlaması bekleniyor. Obsidian 350D'nin daha detaylı görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Corsair'dan micro-ATX formunda bilgisayar kasası: Obsidian 350D
Corsair'dan micro-ATX formunda bilgisayar kasası: Obsidian 350D

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_Dominic_Toretto_ 6 yıl en beğenilen

Corsair yine güzel bir kasa yapmış.

Öbür yandaki kablo saklama derinliğine bakar mısınız harika

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kasalara şu Plexy ne kadar da yakışıyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Türkiye'de bunun fiyatı 200-250 aralığında olabilir belki.

Sevkiyata önümüzdeki ay başlayacağına göre bize en geç Haziran'da gelir sanırım.
Corsair yine güzel bir kasa yapmış.Öbür yandaki kablo saklama derinliğine bakar mısınız harika
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zerdova 6 yıl
Mükemmel bir kasa yapmışlar .Kablo saklama yerleri felan cok güzel olmuş....

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Şunca kasaya nasıl su soğutma kurmuşlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eddy 6 yıl
çok beğendim, yalnız ön taraf ızgaraları olsaymış belki daha iyi olabilirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHERQUAN 6 yıl
Çok sade bu ne böyle asus vento ilk serileri gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 6 yıl
ATX boyutlandırmasında bu özelliklere sahip olsaydı 200-220TL aralığında olsa bile düşünmeden alırdım.

Umarım sesimizi duyar Corsair.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artyom1959 6 yıl
Gayet şık duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Oyş.

Harbiden güzel durur he bu kasa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
ön taraftaki fan havayı nerden atıyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl itachi237
itachi237

ön taraftaki fan havayı nerden atıyor ?

O fan içeri üflüyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PostMortem 6 yıl
Corsair bu işi gerçekten iyi yapıyor. Başka kasalara bakıyorum, yamuk yumuk. Bir tarafından fan çıkmış, yok işte bilmem hangi tarafı renkli, işlevselliği sıfır. Corsair'in tasarımı sade, tam istediğim gibi. İşlevselliğe zaten laf yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
Cok siyah ve asi görünüyor.
Su sogutucu kullananlar ve almak isteyenler icin güzel bir kasa bence.
ilk firsata bende alacagim umarim :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ENCHANTER 6 yıl
440mm x 45mm x 450mm... 44cm yüksekliğinde ve 45cm derinliğinde mini kasa da ne oluyor? Hem 45mm nedir, ben bu kasada 45mm gelebilecek bir kenar göremiyorum. Verilen boyutlarda bir hata var sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 6 yıl
Hem estetik hem de işlevsellik yönünden harika olmuş. Üst düzey bir soğutma beklememek lazım ama orta halli sistemlere rahatlıkla yetecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 6 yıl
Harika bir kasa daha çıkarmış Corsair
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Endoplazmikredikulum 6 yıl
Çok güzel,hoş bir kasa olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Sade ve gayet güzel gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 6 yıl
çok hoş bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2542 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, corsair
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 6. Ülker Çocuk Sinema Şenliği 2013 6 yıl Mobilite: Galaxy S4 işlemci performansı, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanımları, Yeni Nexus 4 ve Android 5.0, OPPO'nun yeni "kağıt telefonu", Apple değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi hesap makinesi ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim