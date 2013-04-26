Corsair'dan micro-ATX formunda bilgisayar kasası: Obsidian 350D

350D'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor. Detaylara geçmeden önce micro-ATX form faktöründe hazırlanan 350D'nin,

Başarılı bilgisayar bileşenlerine imza atan Corsair, Obsidianserisi yeni bilgisayar kasası'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor. Detaylara geçmeden önce micro-ATX form faktöründe hazırlanan 350D'nin, pencereli ve penceresiz olmak üzere iki farklı modelinin bulunduğunu belirtelim. Pencereli model, özellikle modifiye tutkunlarının ilgisini çekebilir.

Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, yaklaşık 449.5 mm x 210.8 mm x 439.4 mm boyutlarında ve 6 kg ağırlığında tasarlanan 350D, çelikten ve zımparalanmış alüminyumdan üretilmiş durumda. Micro-ATX / mini-ITX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 180 mm uzunluğunda güç kaynaklarına destek veren bilgisayar kasasında, ekran kartları için 380 mm kadar boşluk bırakılmış. Üst segment ekran kartlarıyla yer problemi yaşamaksızın kullanılabilen bilgisayar kasasının, üst kısmına ya da ön kısmına sıvı soğutma için 240 mm uzunluğunda radyatör montajı gerçekleştirebiliyorsunuz.

2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 2 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini, 5 adet PCI / PCI-Express genişletme slotunu ve kauçukla kamufle edilmiş kablo saklama kanallarını beraberinde getiren 350D'ye toplamda 5 adet fan bağlanabiliyor. Bilgisayar kasasının ön kısmına 140 mm çapında fan; arka kısmına ise 120 mm çapında fan halihazırda eklenmiş.



Ön panelinde 2 adet USB 3.0 portu, kulaklık çıkışı, mikrofon girişi yer alan ve güç kaynağı bölmesinin hemen altına çıkarılabilir toz filtresi yerleştirilen 350D'nin pencereli modeli 109.99$'dan, penceresiz modeli ise 99.99$'dan satılacak. Sevkiyatların önümüzdeki aydan itibaren başlaması bekleniyor. Obsidian 350D'nin daha detaylı görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

