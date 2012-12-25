Corsair'ın devasa bilgisayar kasası Obsidian 900D için geri sayım başladı

Üst seviye bir sistem kurmayı planlayan, su soğutma çözümlerinden yana tercih yapan ve modifiye konusuna ilgi duyan kişiler için büyük hacimli bilgisayar kasaları adeta biçilmiş kaftan sayılabilir. Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Corsair, görünüşe göre tam olarak böyle bir bilgisayar kasası üzerinde çalışıyor. Corsair'ın Global Ürün Sorumlusu, Obsidian 900D prototipine ait fotoğrafı, Overclock.net forumu üzerinden internete sızdırdı.

Obsidian 900D, 655 mm x 694 mm x 251 mm boyutlarındaki tasarımıyla, sahip olduğu ''Godzilla'' kod adının hakkını verecek gibi. Karşılaştırma yapmak gerekirse uzun süredir satışta olan ve pek çok donanım tutkununun beğenisini kazanan Obsidian 800D'nin, 609 mm x 609 mm x 229 mm boyutlarında tasarlandığını not düşelim.



ATX, E-ATX, XL-ATX ve HP-ATX formundaki anakartlara destek vermesi beklenen Obsidian 900D, toplamda 15 adet 3.5-inç'lik veya 2.5-inç'lik sürücüyü bünyesinde barındırabilecek. Bilgisayar kasasına, su soğutma sistemi için 2 adet 360 mm uzunluğunda veya 2 adet 480 mm uzunluğunda radyatör montajı yapılabilecek. Bu bilgilere ilaveten 10 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna yer verilen Obsidian 900D'nin üzerine 2 adet USB 2.0 portu, 4 adet USB 3.0 portu, ses çıkışı ve mikrofon girişi konumlandırılmış durumda.



Önümüzdeki ay hakkında daha fazla detay ortaya çıkacak olan bilgisayar kasasının, tüketicilerle buluşacak versiyonunda tasarım farklılıklarının bulunabileceğinin altını çizmekte fayda var.



http://www.overclock.net/t/1297712/mizukicommunity-corsair-900d-godzilla-unveiled/870#post_18875441