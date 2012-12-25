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Corsair'ın devasa bilgisayar kasası Obsidian 900D için geri sayım başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
34
Kasa
knight
Haber Editörü
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Üst seviye bir sistem kurmayı planlayan, su soğutma çözümlerinden yana tercih yapan ve modifiye konusuna ilgi duyan kişiler için büyük hacimli bilgisayar kasaları adeta biçilmiş kaftan sayılabilir. Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Corsair, görünüşe göre tam olarak böyle bir bilgisayar kasası üzerinde çalışıyor. Corsair'ın Global Ürün Sorumlusu, Obsidian 900D prototipine ait fotoğrafı, Overclock.net forumu üzerinden internete sızdırdı.
Obsidian 900D, 655 mm x 694 mm x 251 mm boyutlarındaki tasarımıyla, sahip olduğu ''Godzilla'' kod adının hakkını verecek gibi. Karşılaştırma yapmak gerekirse uzun süredir satışta olan ve pek çok donanım tutkununun beğenisini kazanan Obsidian 800D'nin, 609 mm x 609 mm x 229 mm boyutlarında tasarlandığını not düşelim.
ATX, E-ATX, XL-ATX ve HP-ATX formundaki anakartlara destek vermesi beklenen Obsidian 900D, toplamda 15 adet 3.5-inç'lik veya 2.5-inç'lik sürücüyü bünyesinde barındırabilecek. Bilgisayar kasasına, su soğutma sistemi için 2 adet 360 mm uzunluğunda veya 2 adet 480 mm uzunluğunda radyatör montajı yapılabilecek. Bu bilgilere ilaveten 10 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna yer verilen Obsidian 900D'nin üzerine 2 adet USB 2.0 portu, 4 adet USB 3.0 portu, ses çıkışı ve mikrofon girişi konumlandırılmış durumda.
Önümüzdeki ay hakkında daha fazla detay ortaya çıkacak olan bilgisayar kasasının, tüketicilerle buluşacak versiyonunda tasarım farklılıklarının bulunabileceğinin altını çizmekte fayda var.

http://www.overclock.net/t/1297712/mizukicommunity-corsair-900d-godzilla-unveiled/870#post_18875441 Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
Corsair hayallerimi süslüyor:)
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veysel_lowe 6 yıl
şekli iyi değill bana göre az şekilede önem vermek lazım tabi kimi sade ssever ama bana göre hiç iyi değil
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fbkaya 6 yıl
büyük kasaları hep sevmişimdir :)
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DH Misafiri 6 yıl
herkese selamlar..
corsair ....
senin işin ram ve ssd mi yapmak yoksa kasa klavye mause güç kaynağı soğutma ürünlerimi yapmak...
bırak kasayı thermalthake cooler master yapsın ..
yaptığın kasa okadar paraya sıfır estetik
soğutma yaparsın tümserisi pompa sorunlu
yeni seri cıkarırsın bu seferde fanları sorunlu
kısaca herkes her alanda aynı anda uzman olamaz
taviseyem ramla ssd işine bak ...
2 Yanıt Yanıtla
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TIRAZLI 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

herkese selamlar..

corsair ....

senin işin ram ve ssd mi yapmak yoksa kasa klavye mause güç kaynağı soğutma ürünlerimi yapmak...

bırak kasayı thermalthake cooler master yapsın ..

yaptığın kasa okadar paraya sıfır estetik

soğutma yaparsın tümserisi pompa sorunlu

yeni seri cıkarırsın bu seferde fanları sorunlu

kısaca herkes her alanda aynı anda uzman olamaz

taviseyem ramla ssd işine bak ...

misafirsin başımızın üstünde yerin var lakin sen hayatında d 800 ü kullandınmı?gördünmü?r 400 r500 kasaların satış rekorlarını?sen kafanı yorma rahat ol corsair işini bilir
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OneTreeHill 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

herkese selamlar..

corsair ....

senin işin ram ve ssd mi yapmak yoksa kasa klavye mause güç kaynağı soğutma ürünlerimi yapmak...

bırak kasayı thermalthake cooler master yapsın ..

yaptığın kasa okadar paraya sıfır estetik

soğutma yaparsın tümserisi pompa sorunlu

yeni seri cıkarırsın bu seferde fanları sorunlu

kısaca herkes her alanda aynı anda uzman olamaz

taviseyem ramla ssd işine bak ...

Thermaltake yi sıralamaya bile almıyorum çünkü son yıllarda dogru düzgün kasa bile çıkarmıyor.Cooler Master in ise aynı sınıfta neredeyse her kasasından malzeme kalitesi ,kullanınabilirlik ve fonksiyonellik açısından daha üstün(sogutma performansları az çok aynı olsada)
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bu usb 3 geriye uyumlu değil mi?
neden hâlâ kasalar usb 2 bağlantılarla geliyor?
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saintroyo 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


evet öyle ama halâ usb 2.0 ın anakart bağlantısı daha olanaklı ve kolay diyelim.. her anakartta özellikle kart üzerinden bağlantı yapma şansı yok. arka slottan kablo uzatma yöntemi ile öne taşımak pek kullanışlı değil hali hazırda...
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12 Angry Men 6 yıl
Çok güzel tasarım olarak beyendim corsair sade ama şık ürünler sunuyor bize
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MxFxOx 6 yıl
tasarım berbat su soğutma kullanılacak madem radyatör kısımları dışarda dursa hafif motor görümü verilse tasarım acısından daha iyi olurdu.dolap gibi kasa yapmışlar sanayiye versek aynısı yaparlar:D
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BoRaXiN 6 yıl
içine rakı, bira vs de saklanır bunun


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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Bence kötü değil, jajnanlı çetrefilli kasalardan daha hoş.

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Xagdas 6 yıl
(Haklısınız, şükretmek lazım. 2006'dan beri laptoplardan dolayı hiç oyun keyfi alamıyordum. DCU-II 7850'de hiç fena bir kart değil. Neyse benim özelimi geçelim.)

Ben size bunun gibi sistemlerle birlikte çok güzel çalışır demek istemiştim... Bakar mısınız resimlere, ne kadar ütopik ve binlerce dolarlık ürünler var. Bu kasa aşağıdaki ürünlere çok yakışır, tipini eleştirmeyin, performans için çok potansiyeli var:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TIRAZLI 6 yıl
görüntüsü çok kötü ama zaman neyi getirir bilinmez corsair bu işe yaramasa üretmezdi...
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sherlock66 6 yıl
CAGDAS ben senin istediğin sisteme bile erişemedim 7850 in var ve daha fazlasını istiyorsun
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alemburda34 6 yıl
Of tam benlik kasa hem pc kasası niyetine kullanırım hemde para kasası :D
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