Cortana, Windows 10'da kişilerin sesini öğrenebilecek

Microsoft'un Windows Phone yanında Android ve iOS platformlarına da bağımsız bir uygulama olarak getireceğini öğrendiğimiz dijital asistanı Cortana, ortaya çıkan son bilgilere göreyse Windows 10 işletim sisteminde kişilerin sesini öğrenebilecek.

Windows 10'un 10036 kodlu sürümünü test eden WinBeta tarafından ortaya çıkartılan bu yeni özellik sayesinde dijital asistan Cortana, bilgisayarlarda yaptırdığı konuşma tekrarlarıyla kişilerin seslerini tanımlayabilecek ve böylece ilerleyen süreçte çok daha iyi bir anlama performansı ortaya koyabilecek. Testleri yapılan son versiyonuyla ayrıca eskiye oranla çok daha hızlı çalıştığını söylenen dijital asistan, bildiğiniz üzere asistan fonksiyonlarının yanında sesli komutlarla arama başlatabiliyor, alarm ve randevu kurabiliyor veya son gelen mailleri okuyabiliyor. Ayrıca kullanıcının o an ilgilendiği arkadaşı daha sonra kendisini ararsa veya sohbet başlatırsa, Cortana daha önce hangi konu için o arkadaş ile ilgilendiğini kullanıcıya bildirebiliyor. Cortana ayrıca Skype, Hulu Plus veya Facebook gibi uygulamalarla de entegre olarak çalışma gösterebiliyor.

Dijital asistan Cortana geçtiğimiz günlerde de detaylarına burada yer verdiğimiz içerik paylaşımı konusunda gündeme gelmişti.

http://www.ubergizmo.com/2015/03/cortana-for-windows-10-wants-to-learn-your-voice/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly