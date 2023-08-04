Microsoft, Windows'un bir özelliğini daha rafa kaldırılıyor

Microsoft'un Cortana macerası son buldu
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Haziran ayında Microsoft, bu yılın sonlarından itibaren "Windows'ta Cortana'yı artık bağımsız bir uygulama olarak desteklemeyeceğini" bildirmişti. Ancak görünüşe göre bu tarih daha erkene alındı.
Bugün güncellenmiş bir destek sonu belgesi aracılığıyla Microsoft, Ağustos 2023'ten itibaren artık Windows'ta Cortana'yı desteklemeyeceğini duyurdu. Bu noktada Microsoft, etkilenen kullanıcıları yapay zeka destekli Bing ve Bing Chat, Windows 11 sesli erişim, Microsoft 365 Copilot ve Windows Copilot'u denemeye yönlendiriyor.
Cortana'nın tamamıyla ortadan kalkmayacağını belirtmekte fayda var. Microsoft, sesli asistanın Outlook ve Teams mobil uygulamalarının yanı sıra Teams ekranlarında ve odalarında kullanılabileceğini söylüyor. Microsoft'un yapay zeka alanındaki çalışmaları düşünüldüğünde yeni haberin biraz şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak planda daha farklı projeler olabilir. Tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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