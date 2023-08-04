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    Microsoft, Windows'un bir özelliğini daha rafa kaldırılıyor

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 ile kullanıma sunulan Cortana'nın fişini çekiyor. Ağustos ayı itibarıyla uygulamanın Windows desteği kesilecek. İşte detaylar..
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    Microsoft, Windows'un bir özelliğini daha rafa kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, halihazırda Windows'ta yer alan Cortana'nın desteğini tamamen sonlandırıyor. Apple’ın Siri’sine yanıt olarak geliştirilen ve Amazon Alexa'dan bile daha erken kullanıma sunulan Cortana, tarihin tozlu raflarına kaldırılacak. İşte tarihi.

    Microsoft'un Cortana macerası son buldu

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Haziran ayında Microsoft, bu yılın sonlarından itibaren "Windows'ta Cortana'yı artık bağımsız bir uygulama olarak desteklemeyeceğini" bildirmişti. Ancak görünüşe göre bu tarih daha erkene alındı. 

    Bugün güncellenmiş bir destek sonu belgesi aracılığıyla Microsoft, Ağustos 2023'ten itibaren artık Windows'ta Cortana'yı desteklemeyeceğini duyurdu. Bu noktada Microsoft, etkilenen kullanıcıları yapay zeka destekli Bing ve Bing Chat, Windows 11 sesli erişim, Microsoft 365 Copilot ve Windows Copilot'u denemeye yönlendiriyor.

    Microsoft, Windows'un bir özelliğini daha rafa kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Microsoft Cortana, ilk olarak 2015 yılında Windows 10 ile hayatımıza girdi. Bu noktada Google Asistan ve Apple Siri ile benzer yeteneklere sahip olan Cortana, hatırlatıcılar ayarlamanıza, uygulamaları açmanıza ve sorular sormanıza olanak tanıdı. Öyle ki daha sonra Android ve iOS platformlarında da yer aldı. Ancak tüm bunların yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. 

    Cortana'nın tamamıyla ortadan kalkmayacağını belirtmekte fayda var. Microsoft, sesli asistanın Outlook ve Teams mobil uygulamalarının yanı sıra Teams ekranlarında ve odalarında kullanılabileceğini söylüyor. Microsoft'un yapay zeka alanındaki çalışmaları düşünüldüğünde yeni haberin biraz şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak planda daha farklı projeler olabilir. Tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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