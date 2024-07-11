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    Microsoft VALL-E 2: Yapay zeka ses taklidi artık ayırt edilemez seviyede

    Microsoft tarafından geliştirilen metinden konuşmaya yapay zeka aracı VALL-E'nin ikinci sürümü yayınlandı. Microsoft, VALL-E 2'yi çok tehlikeli olduğu için yayınlamama kararı aldı.
    VALL-E 2 ile yapay zeka ses taklidi artık ayırt edilemez seviyede Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz yılın nisan ayında insan seslerini taklit edebilen metinden konuşmaya yapay zeka aracı VALL-E'yi tanıtmıştı. O dönemde VALL-E, çok kısa bir ses örneğinden sonra her türlü sesi taklit edebiliyordu. Ancak yeni duyurulan VALL-E 2, her sesi inanılmaz yüksek kalitede taklit edebiliyor. Bu yüzden Microsoft, VALL-E 2'yi kamuoyuna sunulamayacak kadar ikna edici örnekler ürettiği için yayınlamama kararı aldı.

    Microsoft VALL-E 2 korkutuyor

    Daha önce de metinden konuşmaya (text-to-speech - TTS) yapay zeka araçları görmüştük ancak VALL-E 2, ilk defa karşılaştırma ölçütlerinde insanlarla aynı seviyeye ulaşan türünün tek örneği oluyor. Bu da modelin çok gerçekçi ses taklitleri yapabildiği anlamına geliyor. Microsoft'un VALL-E 2'yi halka açık bir şekilde yayınlamama nedeni de aslında bu. Aşağıdaki bağlantıdan bir örneğe bakabilirsiniz. Ayrıca Microsoft'un kendi sitesindeki örneklere de bakmanızı tavsiye ederiz.

    VALL-E 2 ile tek bir ses dosyasıyla yapılan ilk denemede modelin insan seviyesinde performans gösterdiği belirtiliyor. Bununla birlikte VALL-E 2, karmaşıklığı veya tekrar eden ifadeleri nedeniyle geleneksel olarak zor olan cümlelerde bile konuşma sentezini bozmuyor. VALL-E 2 esasında ilk modelin üzerine inşa ediliyor ancak iki önemi geliştirmeyle destekleniyor: "Tekrara Duyarlı Örnekleme" ve "Gruplandırılmış Kod Modelleme".

    VALL-E 2 ile yapay zeka ses taklidi artık ayırt edilemez seviyede Tam Boyutta Gör
    İlki, kod çözme işlemi sırasında seslerin veya cümlelerin sonsuz döngülerini önleyen "belirteçlerin" (token) tekrarlarını ele alarak yapay zekanın metni konuşmaya dönüştürme şeklini geliştiriyor. Daha anlaşılır bir ifadeyle, bu özellik VALL-E 2'nin konuşma şeklini değiştirmeye yardımcı olarak daha akıcı ve doğal görünmesini sağlıyor.

    VALL-E 2 ile yapay zeka ses taklidi artık ayırt edilemez seviyede Tam Boyutta Gör
    Gruplandırılmış Kod Modelleme ise dizi uzunluğunu ya da modelin tek bir giriş dizisinde tek tek işlediği belirteçlerin sayısını azaltarak verimliliği artırıyor. Böylece VALL-E 2'nin konuşma üretme hızı artırılıyor ve uzun ses dosyaları işlenirken ortaya çıkan zorlukların önüne geçiliyor.

    LibriSpeech ve VCTK veri kümelerini kullanarak test edilen VALL-E 2 için araştırmacılar, konuşma sağlamlığı, doğallık ve konuşma benzerliği açısından önceki TTS sistemlerinin geride bırakıldığını söyledi.

    Microsoft, sahip olduğu yeteneklere rağmen potansiyel kötüye kullanım riskleri nedeniyle VALL-E 2'yi halka sunmayacak. Ses klonlama ve deepfake teknolojisinin son derece erişilebilir olduğu düşünüldüğünde bu, yerinde bir karar. OpenAI gibi diğer yapay zeka şirketleri de kendi ses teknolojilerine benzer kısıtlamalar uyguluyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103761-microsoft-ai-speech-generator-achieves-human-parity-but.html https://www.microsoft.com/en-us/research/project/vall-e-x/vall-e-2/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 14 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 16 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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