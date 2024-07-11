Microsoft VALL-E 2: Yapay zeka ses taklidi artık ayırt edilemez seviyede

Microsoft VALL-E 2 korkutuyor
Daha önce de metinden konuşmaya (text-to-speech - TTS) yapay zeka araçları görmüştük ancak VALL-E 2, ilk defa karşılaştırma ölçütlerinde insanlarla aynı seviyeye ulaşan türünün tek örneği oluyor. Bu da modelin çok gerçekçi ses taklitleri yapabildiği anlamına geliyor. Microsoft'un VALL-E 2'yi halka açık bir şekilde yayınlamama nedeni de aslında bu. Aşağıdaki bağlantıdan bir örneğe bakabilirsiniz. Ayrıca Microsoft'un kendi sitesindeki örneklere de bakmanızı tavsiye ederiz.
VALL-E 2 ile tek bir ses dosyasıyla yapılan ilk denemede modelin insan seviyesinde performans gösterdiği belirtiliyor. Bununla birlikte VALL-E 2, karmaşıklığı veya tekrar eden ifadeleri nedeniyle geleneksel olarak zor olan cümlelerde bile konuşma sentezini bozmuyor. VALL-E 2 esasında ilk modelin üzerine inşa ediliyor ancak iki önemi geliştirmeyle destekleniyor: "Tekrara Duyarlı Örnekleme" ve "Gruplandırılmış Kod Modelleme".
LibriSpeech ve VCTK veri kümelerini kullanarak test edilen VALL-E 2 için araştırmacılar, konuşma sağlamlığı, doğallık ve konuşma benzerliği açısından önceki TTS sistemlerinin geride bırakıldığını söyledi.
Microsoft, sahip olduğu yeteneklere rağmen potansiyel kötüye kullanım riskleri nedeniyle VALL-E 2'yi halka sunmayacak. Ses klonlama ve deepfake teknolojisinin son derece erişilebilir olduğu düşünüldüğünde bu, yerinde bir karar. OpenAI gibi diğer yapay zeka şirketleri de kendi ses teknolojilerine benzer kısıtlamalar uyguluyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103761-microsoft-ai-speech-generator-achieves-human-parity-but.html https://www.microsoft.com/en-us/research/project/vall-e-x/vall-e-2/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.