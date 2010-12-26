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Cowon dahili sabit diskli medya oynatıcısı X7'yi Avrupa'da satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Taşınabilir medya oynatıcıları üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Cowon, dahili sabit diske sahip X7 modelini Avrupa'da satışa sundu. Gelen bilgilere göre Almanya'da listelere girmeye başlayan Cowon X7, 480 x 272 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç ekran ile geliyor ve 103 saate kadar müzik, 10 saate kadar da video oynatabiliyor.

78.6 x 14.5 x 126.9 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan medya oynatıcısı, JetEffect 3.0 teknolojisi ile yüksek kalitede ses sunmayı vaad ediyor. Özelleştirilmiş detaylara sahip olan medya oynatıcısı, FM Radyo, Bluetooth, dahili hoparlör ve TV çıkışı gibi çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor ve geniş format desteği ile dikkat çekiyor.

Açıklanan bilgilere göre X7, yayın olarak kullanılan hemen hemen tüm ses formatlarına ek olarak AVI, WMV, ASF, Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 ve DivX 3/4/5 gibi video formatlarını da sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor ayrıca JPEG gibi dosyaları da görüntüleyebiliyor. 20 - 20.000 kHz frekans aralığında ses desteği sunan Cowon X7'nin sinyal gürültü oranı ise 95 dbA.

Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen Cowon X7'nin 120GB kapasiteli versiyonu 270 Avro, 160GB kapasiteli versiyonu ise 300 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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resler 8 yıl
COWON genelde ses üzerine iddialı olmuş bir firmadır buna rağmen ürünleri arasında daha yüksek çözünürülük ve x264 ve MKV oynatan cihazlarda mevcut.
www.cowon.com u bir ziyaret edin.
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marine-gear 8 yıl
103 saat müzik oynatmamı oha cowon iyice coştu her model de daha da yüksek süreli batarya ömrü oluyor



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Batuist 8 yıl
media oynatıcının ekranı bir akıllı telefon kadar olamamış..!!
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