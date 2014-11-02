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Creative SoundBlaster Play! 2 Test Masamızda
4 yıl
49,4b
1
Çevre Birimleri
55
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Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Creative'in, son seri dijital ses kartlarından biri olan uygun fiyatlı Play! 2'yi, sizler için inceliyoruz.
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menejer66
3 yıl
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yeni aldım kart güzel ama xp driveri yok maalesef. bu konudada incelemede de hiç bahsedilmemiş.her ne kadar demode olsada xp den vazgecemeyenler için büyük eksik. creative nin bunu gözardı etmemesi gerekirdi. her ne kadar kalitelide olmasa 100 tl nin altında yüzlerce ses kartı var. sonuçta çokta ucuz bi ürün degil.
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DH Misafiri
3 yıl
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merhaba sezer bey kardeşim seni seni uzun zamandır takip ediyorum donanım konusunda çok iyisin şimdi sana bir sorum olucak ben bir ses kartı almayı düşünüyorum bütçem 300 tl fakat creative play 2 çok hoşuma gitti sence creativin 24 bit 96 khz 'li x FI 5.1 veya 5.1 omni arasında tercih yapmam gerekirse hangisini almamı önerirsin ha bu arada kartı sağlam bir dj kulaklığıyla dinlicem yardımcı olursanız sevinirim
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deep47
4 yıl
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Arkadaşlar kartı aldım, kesinlikle tavsiye etmiyorum, Macbook air'ımın vasat çıkışından pek farklı değil maalesef
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farazicosmos
4 yıl
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Benim dizüstü ve telefon 24 bit 192 khz ses verebiliyor ki bu daha düşük kim alsın bunu
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nrdgn
4 yıl
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Ben de PC'den ve de TV'den müzük dinlemek için harici ses kartına ihtiyacım var. Sayın DH Sezer bir tavsiye de bulunabilir misiniz? Bütçem en fazla 200 TL.
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Parallel Killer
4 yıl
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mucizevi bi alet olmuş, ses şiddeti nasıl yüksek olabiliyor vay bee
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Harpooner
4 yıl
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Selamlar, PC mi satım Mac mini ye geçtim, Soundblaster "Z" vardı tabi şuan onboard tatmin etmiyor, amazonda görüp burada da bu videoyu izledim, creativein bu ürüünün göndermiyor amazon, bende turtle bech amigo II sipraiş ettim 24 $ a , bilginiz var mıydı hiç, play 2 den 1 tık iyi kötü bişey diyebilir misiniz?
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Gömceli
4 yıl
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İYİ TAMAM
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innformatics
4 yıl
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Hocam bu güzel inceleme için çok teşekkür ederim. Senden bir konuda tavsiye isteyeceğim; şiir okuyup seslendiren ve bu seslendirmeleri video ya dönüştüren biri için en uygun ses kartı yada ekipman seçimi ne olabilir. Ses kartı, mikrofon, yazılım. Bu konuda bilgi ve tecrübeni paylaşırsan sevinirim.
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Morphinz
4 yıl
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Ya birader şu laptoplara usb ses kartı yapsınlar fakat dışardan yine jak'lı olsun içeride usb portuna bağlanan harici bir ses kartı olsun.
Hem isteyen tutar bir üst versiyon ile değiştirir hemde ses kartı bozulursa çipset değiştirmeye gerek kalmaz.
Fikir istiyen şöyle gelsin.
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Gömceli
4 yıl
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gerçek ten etkileyici ve bilgilendirici bir kuşmaydı teşekkürler
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ilkercom
4 yıl
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onboard ses kartlarının kötü olma sebebi preamp ve opamp çıkışları kötü. bi kulaklık amfisi filan bağlansa nispeten iş yaparlar. ayrıca wolfson dac bile taksan anakart içinde çok fazla manyetik girişime maruz kalır.
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Hem isteyen tutar bir üst versiyon ile değiştirir hemde ses kartı bozulursa çipset değiştirmeye gerek kalmaz.
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