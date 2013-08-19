Creative'den yeni nesil Evo serisi kulaklıklar





Ses teknolojileri konusunda öncü firmalardan olan Creative, dahili çok çekirdekli SB-AXX1 ses yongasıyla desteklediği ve akıllı kulaklıklar olarak adlandırdığı yeni nesil Evo serisini tanıttı.





Sound Blaster EVO ZXR ve EVO ZX modelleri, sahip olduğu çok çekirdekli ses işlemcisi sayesinde mobil cihazlarınızdan en yüksek ses performansını almanızı sağlıyor. Performansı uyumlu Sound Blaster Central uygulaması yoluyla oyun, film, müzik ve iletişim için özelleştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, kulaklık üzerinden manuel olarak da ses kontrolü yapabilir, SBX efektlerini açıp kapatabilirsiniz.





EVO ZXR ve EVO ZX modelleri, ilk defa çok çekirdekli ses işlemcisi (SB-AXX1) kullanılarak üretilen kulaklıklar olma özelliğini taşıyor ve Sound Blaster Ses Kartlarınızdan alıştığınız SBX Pro Studio ve Crystal Voice teknolojileri sunuluyor.





SBX Pro Studio; oyun, film ve müzikler için düşük ve yüksek frekansları düzenleyerek, sıkıştırılmamış ve gelişmiş bir ses sağlarken, düşük frekans tonlarındaki kayıp boşlukları doldurarak, daha iyi ve tok bass sesleri almanızı ve oyunlarda ve filmlerde farkını hissedeceğiniz 360 derece surround ses efektleri oluşmasını sağlıyor.





CrystalVoice ise gürültü azaltma, üzününüzün etrafında oluşturulan akustik alanın dışındaki sesler karşı tarafa iletilmemesi, değişik ses efektlerini kullanabilir veya değişik karakterlerin seslerini kullanabilme gibi özellikler sunuyor.





Sound Blaster EVO serisi aptX ve AAC Bluetooth ses kodekleri sayesinde, yüksek kablosuz ses kalitesi ve çok düşük bir gecikme sunuyor. Ayrıca NFC ile eşleşme yanında USB veya 3.5mm jak girişi ile kulaklığa bağlanabiliyorsunuz.





Evo ailesinin SB-AXX1 işlemcisi kullanmayan daha ekonomik iki modeli daha bulunuyor : Evo ve Evo Wireless. 40mm'lik sürücülere sahip olan iki modelden Evo Wireless olanı kablosuz olarak cihazlarınıza bağlanabailiyor.





Yeni Evo serisinin Eylül ayından itibaren ülkemizde satışa sunulması planlanıyor. Modellerin yurtdışı fiyatları ise Evo ZxR 299$, Evo Zx 229$, Evo Wireless 179$, Evo 129$ şeklinde sıralanıyor.