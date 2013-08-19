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Creative'den yeni nesil Evo serisi kulaklıklar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Creative'den yeni nesil Evo serisi kulaklıklar

Ses teknolojileri konusunda öncü firmalardan olan Creative, dahili çok çekirdekli SB-AXX1 ses yongasıyla desteklediği ve akıllı kulaklıklar olarak adlandırdığı yeni nesil Evo serisini tanıttı.

Sound Blaster EVO ZXR ve EVO ZX modelleri, sahip olduğu çok çekirdekli ses işlemcisi sayesinde mobil cihazlarınızdan en yüksek ses performansını almanızı sağlıyor. Performansı uyumlu Sound Blaster Central uygulaması yoluyla oyun, film, müzik ve iletişim için özelleştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, kulaklık üzerinden manuel olarak da ses kontrolü yapabilir, SBX efektlerini açıp kapatabilirsiniz.

EVO ZXR ve EVO ZX modelleri, ilk defa çok çekirdekli ses işlemcisi (SB-AXX1) kullanılarak üretilen kulaklıklar olma özelliğini taşıyor ve Sound Blaster Ses Kartlarınızdan alıştığınız SBX Pro Studio ve Crystal Voice teknolojileri sunuluyor. 

SBX Pro Studio; oyun, film ve müzikler için düşük ve yüksek frekansları düzenleyerek, sıkıştırılmamış ve gelişmiş bir ses sağlarken, düşük frekans tonlarındaki kayıp boşlukları doldurarak, daha iyi ve tok bass sesleri almanızı ve oyunlarda ve filmlerde farkını hissedeceğiniz 360 derece surround ses efektleri oluşmasını sağlıyor.

CrystalVoice ise gürültü azaltma, üzününüzün etrafında oluşturulan akustik alanın dışındaki sesler karşı tarafa iletilmemesi, değişik ses efektlerini kullanabilir veya değişik karakterlerin seslerini kullanabilme gibi özellikler sunuyor.

Sound Blaster EVO serisi aptX ve AAC Bluetooth ses kodekleri sayesinde, yüksek kablosuz ses kalitesi ve çok düşük bir gecikme sunuyor. Ayrıca NFC ile eşleşme yanında USB veya 3.5mm jak girişi ile kulaklığa bağlanabiliyorsunuz.

Evo ailesinin SB-AXX1 işlemcisi kullanmayan daha ekonomik iki modeli daha bulunuyor : Evo ve Evo Wireless. 40mm'lik sürücülere sahip olan iki modelden Evo Wireless olanı kablosuz olarak cihazlarınıza bağlanabailiyor. 

Yeni Evo serisinin Eylül ayından itibaren ülkemizde satışa sunulması planlanıyor. Modellerin yurtdışı fiyatları ise Evo ZxR 299$, Evo Zx 229$, Evo Wireless 179$, Evo 129$ şeklinde sıralanıyor.

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By_Sert 5 yıl
Merhabalar peki bu Kulaklığı Samsung Smart Led 3D Tv ile kullanabilirmiyim kaliteli ses alabilecek ve Tv ye ekleyebileceğim başka modeller biliyormusunuz arkadaşlar. Kablosuz olsa daha iyi tercih olur ama Kablolu da olabilir.
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albay1947 5 yıl
Valla bende sipariş verdim sanal pazardan herkes iyi şeyler yazmış ürüne işallah memnun kalırız
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DH Misafiri 5 yıl
bende var kullanıyorum ve çok memnunum oyuncu kulaklıkları arasında en çok ve en iyi ondan performans aldım , arkadaşlarıma da önerdim g230 alan arkadaşım gitti creative aldı ve onu kullanıyor.
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District7 6 yıl
Yalnız amerika fiyati 129 dolar olan bir kulaklik, suan gameekstrada 249 tl gozukuyor. Yani amerika fiyatindan daha bile asagida gibi, bence fiyat iyi. Kulaklik hakkinda incelemeler de gelirse daha iyi olur tabi.
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Capt.Sparrow 6 yıl
Tasarım harika parası olan alsin ne'diyim
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halog 6 yıl
Benim gerçekten anlamadığım bir şey var. Adamlar bunu neden alıyor? Git adam gibi müzik dinlenecek bir kulaklık al; yapay, uyuz oyun seslerini de zaten hayda hayda alırsın o kulaklıktan.
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leogregory 6 yıl
Ürün şuan GameEkstra'da satışa çıkmış :O
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cübbeli gandalf 6 yıl
keşke makul bir fiyata kulakiçi çıkarsalar ya da daha makul bir fiyata sunsalar bu ürünleri
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Master_Evil 6 yıl
şu kulağı örten kulaklıklara bi ısınamadım
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District7 6 yıl
Tipleri gayet güzel olmuş. Yurtdışı fiyatlarından daha pahalı olmaz umarım satış fiyatları burada. O zaman tutar ses kartli vs olduğunu düşünürsek.
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Legend3017 6 yıl
eski serileride elden geçirselerdi iyi olurdu, creative alpha3d ile logitech g230un malzeme kalitesi arasında çok fark var creativein yenilemesi gerek artık
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ib0zer 6 yıl
TeufeL-07
Bu nasıl bir mantık ya ? Paranız yoksa almayın arkadaşlar. Kafanıza silahmı dayanıyor alacaksınız diye ? Yollarda mercedesler bmw ler dolaşırken sorun olmuyorda , yeni kulaklık çıkıncamı cebimizden para koparma yolları oluyor ?

Mercedes dediğinin aynısını başkaları yapabiliyor mu hayır? manyetik alanı büyütüp db artır üzerine bir ses kartı muhabbeti sonra millete servis et...Anlayan anlamayan atlasın...Belli ki para tuzağı yorumunu yapan arkadaşın bu işlernden cebinden sıkıntıları var azıcık anlayış...
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Felina. 6 yıl
Kulakiçi kategorisinde de yeni modeller çıkarsaydı keşke
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dere.beyi 6 yıl
ya creative neden hoparlör çıkarmıyor artık bıraktımı bu işleri acaba ?
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Nokia Specialist 6 yıl dere.beyi
dere.beyi

ya creative neden hoparlör çıkarmıyor artık bıraktımı bu işleri acaba ?

bende hala bu 1+1lerden var 7 yıldır hiç değiştirmedim

maşallah taş gibiler hala


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