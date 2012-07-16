Cubby bulut depolama hizmet, referans ödülünü 1GB'a çıkardı

Bulut depolama sektöründe DropBox, Box, Google Drive gibi sıkı rakiplerin mücadelesi devam ederken, LogMeIn firmasının Cubby adlı bulut depolama hizmeti de önemli bir değişiklik yaptı.





Cubby platformu hali hazırda davetiye ile kayıt yapıyor ve ücretsiz 5GB depolama alanı sunuyor. Her getirilen arkadaş için 1GB kazanacak olan kullanıcılar, 5 kişi getirdiğinde ise 5GB değil 10GB ek depolama alanı elde edebilecek.





Cubby platformu şu anda beta olarak yayınlanıyor ve herhangi bir ücret belirlenmedi. Ancak şu haliyle bile rakiplerini korkutacağından şüphe yok.