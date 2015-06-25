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Çubuk bilgisayar trendine Lenovo da katılıyor

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çubuk bilgisayar trendine Lenovo da katılıyor

Son dönemde bilgisayar üreticilerinin çubuk bilgisayarlara giderek daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Intel ve Asus'un geçtiğimiz aylarda lanse ettiği çubuk bilgisayalarının ardından Lenovo da sahneye çıktı.

Ideacentre Stick 300 adındaki model HDMI üzerinden televizyonlara bağlanarak tam fonksiyonal bir bilgisayar tecrübesi yaşamanızı amaçlıyor. Ancak Intel ve Asus modellerinde yeni nesil Cherry Trail tabanlı işlemciler yer alırken, Lenovo Bay Trail tabanlı bir Atom işlemci kullanmış. 

Modelde 1.3GHz saat hızında çalışan Atom Z3735F yongaseti kullanılırken, 2GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile sistem desteklenmiş. Bluetooth ve WiFi bağlantıları bulunan cihazda bir de dahili hoparlör yer alıyor. Lenovo'nun kablosuz opsiyonel bir kumanda sunduğu cihaz Windows 10 için de hazır durumda. Lenovo Ideacentre Stick 300 çubuk bilgisayar Temmuz ayı itibariyle 129 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://hexus.net/tech/news/systems/84239-lenovo-announces-ideacentre-stick-300-hdmi-pc/ Yorum Yaz
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acbold 3 yıl
4-5 yıl önce yazdığım bir yazıda belirttiğim gibi işletim sistemli televizyonlar kısa süredir piyasada. LG web o,Samsung tizen
Stick ürünleri TV ile kullanmaya acele etmemek gerek. "129 pound" kısa sürede parlayan bu ürün gamının cilveli bir fiyatı sadece. Bu fiyatlandırmalar kısa süre içerisinde 25$ kadar düşecek. Daha doğrusu 25$ fiyatlandırmasından bu tip özellikte cihazları giriş seviyesi olarak göreceğiz.
Stick ürünlerin en büyük faydası Ofisler için olacak. Yoksa ev kullanıcısını düşündüğümüzde % kaç oranında herkesin stick tv ihtiyacı olabilir ki ? Televizyonların kullandığı donanım ve işletim sistemlerinin önümüzde ki yıllar içerisinde gelişeceğini de düşünecek olursak.
Şuan ki stick ürünlerinin extreme hallerini piyasada göreceğiz. Bu nokta gelişimin tamamlandığı bir nokta olacak. Windows Mobile işletim sistemli bir TV göremezsek ancak o zaman ekstra dan bir stic tv alıp TV için kullanılma yoluna gidilir. Ve en güncel teknolojili dokunmatik ekransız bi AIO sahip olunmuş olur.
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tahir40 3 yıl
Buna 500 lira vermek yerine 120 liralık Android USB cihazları almak çok daha mantıklı olacaktır. Ben 120ye yanında klavyesi ile aldım. Windows'ta yaptığınız ne varsa yapıyor, market ve oyunlar da cabası...
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mkykadir 3 yıl
Mac Mini tarzında gerçekten kaliteli bir şeyler yapsınlar.
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efemelih 3 yıl
Bir senedir piyasada var zaten stick pcler ve satış seviyeleri her gün artıyo. 100 dolar saviyesindeki bir ürünü sırf marka adı altında oldugu için 535 lira ya satmanın bir anlamı yok. 2 GB ram zaten her üründe var yap onu 4 gb yap 64 gb ssd sonra yaz istedigin fiyatı bizde en azından öncü bir cihaz piyasada olmayan artısı var diyelim.
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