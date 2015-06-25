Çubuk bilgisayar trendine Lenovo da katılıyor

Son dönemde bilgisayar üreticilerinin çubuk bilgisayarlara giderek daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Intel ve Asus'un geçtiğimiz aylarda lanse ettiği çubuk bilgisayalarının ardından Lenovo da sahneye çıktı.





Ideacentre Stick 300 adındaki model HDMI üzerinden televizyonlara bağlanarak tam fonksiyonal bir bilgisayar tecrübesi yaşamanızı amaçlıyor. Ancak Intel ve Asus modellerinde yeni nesil Cherry Trail tabanlı işlemciler yer alırken, Lenovo Bay Trail tabanlı bir Atom işlemci kullanmış.





Modelde 1.3GHz saat hızında çalışan Atom Z3735F yongaseti kullanılırken, 2GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile sistem desteklenmiş. Bluetooth ve WiFi bağlantıları bulunan cihazda bir de dahili hoparlör yer alıyor. Lenovo'nun kablosuz opsiyonel bir kumanda sunduğu cihaz Windows 10 için de hazır durumda. Lenovo Ideacentre Stick 300 çubuk bilgisayar Temmuz ayı itibariyle 129 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/systems/84239-lenovo-announces-ideacentre-stick-300-hdmi-pc/