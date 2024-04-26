Lenovo, LPCAMM2 belleğe sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı

ThinkPad P1 Gen 7 özellikleri
Yakında piyasaya sürülecek olan yapay zekaya hazır ThinkPad P1 Gen 7, 64 GB'a kadar LPDDR5x LPCAMM2 bellek ile yapılandırılabilecek. Lenovo'ya göre, LPCAMM2 çözümü yüzde 61'e kadar daha az aktif güç tüketiyor ve geleneksel DDR5 SODIMM'e kıyasla yüzde 64'lük bir alan tasarrufu avantajı sağlıyor. LPCAMM2 bellekler ise Micron imzasını taşıyor.
ThinkPad P1 Gen 7, 16:10 en boy oranına sahip 16 inç dokunmatik ekrana sahip; bu ekranda FHD, QHD ve UHD çözünürlük ile IPS ve OLED panel seçenekleri sunuluyor. Cihazda aynı zamanda Intel Core Ultra 9 185H CPU ve 8 TB'a kadar PCIe M.2 2280 SSD alanı bulunuyor. GPU tarafında ise iş istasyonu konfigürasyonunda NVIDIA RTX 1000/2000/3000 Ada GPU’ları yer alıyor. Eğer oyun tarafını tercih ederseniz GeForce RTX 4060/4070 GPU seçenekleri sunuluyor.
ThinkPad P1 Gen 7 fiyatı ne kadar?
Diğer dikkat çekici özellikler arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve çok sayıda bağlantı noktası (iki Thunderbolt 4, bir USB-C (10Gbps), bir USB-A (5Gbps), bir SD Express 7.0 kart okuyucu, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası ve standart bir ses jakı) yer alıyor. Lenovo'nun yeni ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarı mayıs ayında 2.619 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
LPCAMM2 bellekler nedir?Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97824/lenovo-thinkpad-p1-gen-7-laptop-worlds-first-mobile-ai-workstation-with-lpcamm2-memory/index.html https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-unveils-its-new-ai-ready-thinkpad-p1-gen-7-mobile-workstation/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.