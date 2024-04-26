Lenovo, LPCAMM2 belleğe sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Lenovo, kısa süre önce duyurduğu ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarında neredeyse tüm tuşlara basıyor. LPCAMM2 bellekleri kullanan sektörün ilk dizüstü bilgisayarı olan ThinkPad P1 Gen 7, yüksek performanslı yapay zeka mobil iş istasyonu olarak nitelendiriliyor. Konfigürasyona bağlı olarak yeni dizüstü aynı zamanda bir oyun makinesi halini de alabiliyor.

ThinkPad P1 Gen 7 özellikleri

Yakında piyasaya sürülecek olan yapay zekaya hazır ThinkPad P1 Gen 7, 64 GB'a kadar LPDDR5x LPCAMM2 bellek ile yapılandırılabilecek. Lenovo'ya göre, LPCAMM2 çözümü yüzde 61'e kadar daha az aktif güç tüketiyor ve geleneksel DDR5 SODIMM'e kıyasla yüzde 64'lük bir alan tasarrufu avantajı sağlıyor. LPCAMM2 bellekler ise Micron imzasını taşıyor.

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ThinkPad P1 Gen 7, 16:10 en boy oranına sahip 16 inç dokunmatik ekrana sahip; bu ekranda FHD, QHD ve UHD çözünürlük ile IPS ve OLED panel seçenekleri sunuluyor. Cihazda aynı zamanda Intel Core Ultra 9 185H CPU ve 8 TB'a kadar PCIe M.2 2280 SSD alanı bulunuyor. GPU tarafında ise iş istasyonu konfigürasyonunda NVIDIA RTX 1000/2000/3000 Ada GPU’ları yer alıyor. Eğer oyun tarafını tercih ederseniz GeForce RTX 4060/4070 GPU seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarın GPU ve CPU'da birleştirilen 330 sistem düzeyinde TOPS'a sahip olduğunu belirtiyor. Bu yapay zeka işlem gücünün 318 TOPS’luk kısmı doğrudan RTX 3000 Ada iş istasyonu GPU'sundan geliyor. Meteor Lake’in üst seviye işlemcisinde bulunan NPU ise 11 TOPS ile katkı sağlıyor, yerde kalan kısım ise entegre ARC GPU’dan tahsis ediliyor.

ThinkPad P1 Gen 7 fiyatı ne kadar?

Diğer dikkat çekici özellikler arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve çok sayıda bağlantı noktası (iki Thunderbolt 4, bir USB-C (10Gbps), bir USB-A (5Gbps), bir SD Express 7.0 kart okuyucu, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası ve standart bir ses jakı) yer alıyor. Lenovo'nun yeni ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarı mayıs ayında 2.619 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

LPCAMM2 bellekler nedir?

Tam Boyutta Gör Compression Attached Memory Module (Sıkıştırma Ekli Bellek Modülü) anlamına gelen CAMM, ilk olarak Dell tarafından 2022 yılında Precision 7670 iş istasyonu dizüstü bilgisayarında kullanılmaya başlanmıştı. Sonrasında Dell, teknolojisini JEDEC'in yeni bir bellek standardı için temel olarak kullanmasına izin vermiş ve JEDEC ise CAMM2 bellek standardını geçtiğimiz aralık ayında onaylamıştı. Bundan kısa bir süre sonra ise Micron, CES 2024’te ilk LPCAMM2 modüllerini duyurmuştu. LPCAMM2 ve CAMM2 ile birlikte aynı alanda çok daha yüksek bellek miktarı veya çok daha düşük alanda daha yüksek bellek miktarı sağlanabilecek. Aynı zamanda ciddi de bir enerji tasarrufu elde edilecek.

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