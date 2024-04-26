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    Lenovo, LPCAMM2 belleğe sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı

    Lenovo, LPCAMM2 belleğe sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı ThinkPad P1 Gen 7’yi duyurdu. Yapay zeka iş yüklerine hazır olan ThinkPad P1 Gen 7, Intel Core Ultra 9 ile geliyor.
    Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Tam Boyutta Gör
    Lenovo, kısa süre önce duyurduğu ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarında neredeyse tüm tuşlara basıyor. LPCAMM2 bellekleri kullanan sektörün ilk dizüstü bilgisayarı olan ThinkPad P1 Gen 7, yüksek performanslı yapay zeka mobil iş istasyonu olarak nitelendiriliyor. Konfigürasyona bağlı olarak yeni dizüstü aynı zamanda bir oyun makinesi halini de alabiliyor.

    ThinkPad P1 Gen 7 özellikleri

    Yakında piyasaya sürülecek olan yapay zekaya hazır ThinkPad P1 Gen 7, 64 GB'a kadar LPDDR5x LPCAMM2 bellek ile yapılandırılabilecek. Lenovo'ya göre, LPCAMM2 çözümü yüzde 61'e kadar daha az aktif güç tüketiyor ve geleneksel DDR5 SODIMM'e kıyasla yüzde 64'lük bir alan tasarrufu avantajı sağlıyor. LPCAMM2 bellekler ise Micron imzasını taşıyor.

    ThinkPad P1 Gen 7, 16:10 en boy oranına sahip 16 inç dokunmatik ekrana sahip; bu ekranda FHD, QHD ve UHD çözünürlük ile IPS ve OLED panel seçenekleri sunuluyor. Cihazda aynı zamanda Intel Core Ultra 9 185H CPU ve 8 TB'a kadar PCIe M.2 2280 SSD alanı bulunuyor. GPU tarafında ise iş istasyonu konfigürasyonunda NVIDIA RTX 1000/2000/3000 Ada GPU’ları yer alıyor. Eğer oyun tarafını tercih ederseniz GeForce RTX 4060/4070 GPU seçenekleri sunuluyor.

    Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo, ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarın GPU ve CPU'da birleştirilen 330 sistem düzeyinde TOPS'a sahip olduğunu belirtiyor. Bu yapay zeka işlem gücünün 318 TOPS’luk kısmı doğrudan RTX 3000 Ada iş istasyonu GPU'sundan geliyor. Meteor Lake’in üst seviye işlemcisinde bulunan NPU ise 11 TOPS ile katkı sağlıyor, yerde kalan kısım ise entegre ARC GPU’dan tahsis ediliyor.

    ThinkPad P1 Gen 7 fiyatı ne kadar?

    Diğer dikkat çekici özellikler arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve çok sayıda bağlantı noktası (iki Thunderbolt 4, bir USB-C (10Gbps), bir USB-A (5Gbps), bir SD Express 7.0 kart okuyucu, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası ve standart bir ses jakı) yer alıyor. Lenovo'nun yeni ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarı mayıs ayında 2.619 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

    LPCAMM2 bellekler nedir?

    Lenovo, LPCAMM2’ye sahip dünyanın ilk laptopunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Compression Attached Memory Module (Sıkıştırma Ekli Bellek Modülü) anlamına gelen CAMM, ilk olarak Dell tarafından 2022 yılında Precision 7670 iş istasyonu dizüstü bilgisayarında kullanılmaya başlanmıştı. Sonrasında Dell, teknolojisini JEDEC'in yeni bir bellek standardı için temel olarak kullanmasına izin vermiş ve JEDEC ise CAMM2 bellek standardını geçtiğimiz aralık ayında onaylamıştı. Bundan kısa bir süre sonra ise Micron, CES 2024’te ilk LPCAMM2 modüllerini duyurmuştu. LPCAMM2 ve CAMM2 ile birlikte aynı alanda çok daha yüksek bellek miktarı veya çok daha düşük alanda daha yüksek bellek miktarı sağlanabilecek. Aynı zamanda ciddi de bir enerji tasarrufu elde edilecek.
    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97824/lenovo-thinkpad-p1-gen-7-laptop-worlds-first-mobile-ai-workstation-with-lpcamm2-memory/index.html https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-unveils-its-new-ai-ready-thinkpad-p1-gen-7-mobile-workstation/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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