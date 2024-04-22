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    Anlık Bildirim

    Bilgisayar satışları yükseldi: AI PC’ler ile satışlardaki artış sürecek

    Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre küresel PC sevkiyatları önemli ölçüde yükseliş yaşadı. Bu artışın nedenleri ise yapay zekaya bağlanıyor.
    Bilgisayar satışları AI PC etkisiyle yükseldi Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapor, iki yıllık düşüşün ardından PC sevkiyatlarında yıllık olarak yüzde 3’lük bir büyümeye ulaşıldığı ve pandemi öncesi seviyelere geri dönüldüğünü belirtiyor. Rapor, bu yükselmeyi yapay zekalı bilgisayar çağının başlamasına, ilgili sektörlerdeki sevkiyat iyileşmelerine ve kullanıcıların yükseltme döngüsüne girmelerine bağlıyor.

    PC satışları artıyor

    Counterpoint'in raporu, 2024'ün ilk çeyreğinde %8 büyüme bildiren IDC'nin raporuyla genel anlamda örtüşüyor. Her iki araştırma şirketi de küresel bilgisayar pazarındaki aslan payının %23-24 ile Lenovo'da olduğunu belirtiyor. Lenovo’yu HP, Dell ve Apple takip ediyor. Dolayısıyla ilk dört şirket arasında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

    Bilgisayar satışları AI PC etkisiyle yükseldi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bu yıl, dünya genelinde “AI PC” segmentinde bilgisayar satışlarının giderek güçlenmesi bekleniyor. Pazara Snapdragon X ile giren Qualcomm’un Intel ve AMD'ye karşı rekabet etmesi de bekleniyor. Snapdragon X Elite ile önümüzdeki kısa dönemde piyasaya dizüstüler üzerinden giriş yapacak Qualcomm, yeni yongasında ana odağını AI özelinde topluyor. Benzer şekilde AMD ve Intel de AI işleme destekli işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Öte yandan pazardaki büyüme Rusya ve Çin'deki ticari yaptırımlara rağmen gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor. Ancak her iki ülkenin de kendine yetebilecek yazılım ve donanım altyapıları bulunuyor. Dev firmaların bu pazarlardan çekilmesi veya kısmen kendilerini geri plana çekmesi ülkelerdeki yerli firmalar için büyük alanlar açtı. Çin, Rusya’ya kendi çiplerini tedarik ederken her iki ülkenin de Windows ve Office 365 gibi bulut bilişim uygulamalarının yerini alacak işletim sistemleri ve yazılımları bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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