Bilgisayar satışları yükseldi: AI PC’ler ile satışlardaki artış sürecek

Tam Boyutta Gör Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapor, iki yıllık düşüşün ardından PC sevkiyatlarında yıllık olarak yüzde 3’lük bir büyümeye ulaşıldığı ve pandemi öncesi seviyelere geri dönüldüğünü belirtiyor. Rapor, bu yükselmeyi yapay zekalı bilgisayar çağının başlamasına, ilgili sektörlerdeki sevkiyat iyileşmelerine ve kullanıcıların yükseltme döngüsüne girmelerine bağlıyor.

PC satışları artıyor

Counterpoint'in raporu, 2024'ün ilk çeyreğinde %8 büyüme bildiren IDC'nin raporuyla genel anlamda örtüşüyor. Her iki araştırma şirketi de küresel bilgisayar pazarındaki aslan payının %23-24 ile Lenovo'da olduğunu belirtiyor. Lenovo’yu HP, Dell ve Apple takip ediyor. Dolayısıyla ilk dört şirket arasında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bu yıl, dünya genelinde “AI PC” segmentinde bilgisayar satışlarının giderek güçlenmesi bekleniyor. Pazara Snapdragon X ile giren Qualcomm’un Intel ve AMD'ye karşı rekabet etmesi de bekleniyor. Snapdragon X Elite ile önümüzdeki kısa dönemde piyasaya dizüstüler üzerinden giriş yapacak Qualcomm, yeni yongasında ana odağını AI özelinde topluyor. Benzer şekilde AMD ve Intel de AI işleme destekli işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar 24 Nisan'da gelebilir 1 gün önce eklendi

Öte yandan pazardaki büyüme Rusya ve Çin'deki ticari yaptırımlara rağmen gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor. Ancak her iki ülkenin de kendine yetebilecek yazılım ve donanım altyapıları bulunuyor. Dev firmaların bu pazarlardan çekilmesi veya kısmen kendilerini geri plana çekmesi ülkelerdeki yerli firmalar için büyük alanlar açtı. Çin, Rusya’ya kendi çiplerini tedarik ederken her iki ülkenin de Windows ve Office 365 gibi bulut bilişim uygulamalarının yerini alacak işletim sistemleri ve yazılımları bulunuyor.

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