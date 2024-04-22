Bilgisayar satışları yükseldi: AI PC’ler ile satışlardaki artış sürecek

PC satışları artıyor
Counterpoint'in raporu, 2024'ün ilk çeyreğinde %8 büyüme bildiren IDC'nin raporuyla genel anlamda örtüşüyor. Her iki araştırma şirketi de küresel bilgisayar pazarındaki aslan payının %23-24 ile Lenovo'da olduğunu belirtiyor. Lenovo’yu HP, Dell ve Apple takip ediyor. Dolayısıyla ilk dört şirket arasında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Öte yandan pazardaki büyüme Rusya ve Çin'deki ticari yaptırımlara rağmen gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor. Ancak her iki ülkenin de kendine yetebilecek yazılım ve donanım altyapıları bulunuyor. Dev firmaların bu pazarlardan çekilmesi veya kısmen kendilerini geri plana çekmesi ülkelerdeki yerli firmalar için büyük alanlar açtı. Çin, Rusya’ya kendi çiplerini tedarik ederken her iki ülkenin de Windows ve Office 365 gibi bulut bilişim uygulamalarının yerini alacak işletim sistemleri ve yazılımları bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)