Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo, dünyanın ilk şeffaf microLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

    Lenovo, MWC 2024 kapsamında dünyanın ilk şeffaf microLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. ThinkBook Transparent Display Laptop olarak adlandırılan ürün gelecekten fırlamış gibi görünüyor.
    Lenovo, dünyanın ilk şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Beklendiği gibi Lenovo, MWC 2024 kapsamında dünyanın ilk şeffaf microLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bir süredir çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan ThinkBook Transparent Display Laptop olarak da adlandırılan ürün, gelecekten günümüze gelmiş gibi görünüyor. Ancak ne yazık ki bu sadece bir konsept ve cihazın en azından yakın bir zaman içerisinde satışa sunulması planlanmıyor.

    Bilimkurgudan gerçeğe: ThinkBook Transparent Display Laptop

    Lenovo’nun şimdilik Project Crystal'ı veya ThinkBook Transparent Display Laptop olarak adlandırılan ürünü satma planları bulunmuyor. Bunun yerine Lenovo, şeffaf microLED panel ve yapay zeka entegrasyonunun kavramsal kanıtını sergilemek istemiş. Bununla birlikte cihazın kullanım alanları da aslında çok geniş değil, en azından şimdilik. Aktarılanlara göre doktor muayenehaneleri ya da oteller gibi alanlarda bu tip ekranlar kullanılabilir.

    Lenovo, sisteme dahil edilebilecek bir kamera sayesinde ise Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının da mümkün olacağını söylüyor. Ekran şeffaf olduğu için tamir edilecek bir makine parçasının diyagramı veya şeması nesne üzerine yerleştirilerek süreçler hızlandırılıp basitleştirilebilir. Cihaz hakkında çok fazla spesifik detay paylaşılmasa da kullanılan şeffaf microLED ekranın nominal 1000 nit parlaklığa sahip oluğu ve maksimum 3000 nit’e kadar çıktığı belirtiliyor. Yine açıklanmamış olsa da ekranın yaklaşık 17,3 inç olduğu, cihaz ince ve hafif olarak görünse de ağırlığının 3 kg ila 4 kg arasında olduğu tahmin ediliyor.

    Lenovo, dünyanın ilk şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Cihazın ana ekranıyla birlikte aslında klavye bölümü de bildiğimiz gerçek, fiziksel klavye değil. Bir nevi projeksiyon olan bu kısım tamamıyla dokunmatik. Cihazla birlikte kalemin de sergilendiği düşünüldüğünde Lenovo, bu kısmın çizim için de kullanılmasını istiyor gibi görünüyor. İlk bakışta çok iyi görünse de dokunma için geri bildirimin olmaması deneyimi olumsuz etkileyecektir. Son olarak Lenovo, cihaz hakkında tahmini bir çıkış tarihi de vermiyor ancak yetkililere göre bu teknolojiler önümüzdeki 5 yıl içinde hayatımıza girmeye başlayacak. Aşağıdaki galeriden ürün detaylarına bakabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.engadget.com/lenovos-project-crystal-is-the-worlds-first-laptop-with-a-transparent-microled-display-230025521.html https://www.notebookcheck.net/ThinkBook-Transparent-Display-Laptop-Hands-on-with-Lenovo-s-first-attempt-at-building-a-transparent-laptop.807240.0.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözüme kirpik kaçtı kayboldu yurtdışından televizyon getirmek 2023 hayla nasıl yazılır lpg benzin karışması nasıl anlaşılır ankara otomatik şanzıman ustası tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız