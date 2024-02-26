Lenovo, dünyanın ilk şeffaf microLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Beklendiği gibi Lenovo, MWC 2024 kapsamında dünyanın ilk şeffaf microLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bir süredir çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan ThinkBook Transparent Display Laptop olarak da adlandırılan ürün, gelecekten günümüze gelmiş gibi görünüyor. Ancak ne yazık ki bu sadece bir konsept ve cihazın en azından yakın bir zaman içerisinde satışa sunulması planlanmıyor.

Bilimkurgudan gerçeğe: ThinkBook Transparent Display Laptop

Lenovo’nun şimdilik Project Crystal'ı veya ThinkBook Transparent Display Laptop olarak adlandırılan ürünü satma planları bulunmuyor. Bunun yerine Lenovo, şeffaf microLED panel ve yapay zeka entegrasyonunun kavramsal kanıtını sergilemek istemiş. Bununla birlikte cihazın kullanım alanları da aslında çok geniş değil, en azından şimdilik. Aktarılanlara göre doktor muayenehaneleri ya da oteller gibi alanlarda bu tip ekranlar kullanılabilir.

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Lenovo, sisteme dahil edilebilecek bir kamera sayesinde ise Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının da mümkün olacağını söylüyor. Ekran şeffaf olduğu için tamir edilecek bir makine parçasının diyagramı veya şeması nesne üzerine yerleştirilerek süreçler hızlandırılıp basitleştirilebilir. Cihaz hakkında çok fazla spesifik detay paylaşılmasa da kullanılan şeffaf microLED ekranın nominal 1000 nit parlaklığa sahip oluğu ve maksimum 3000 nit’e kadar çıktığı belirtiliyor. Yine açıklanmamış olsa da ekranın yaklaşık 17,3 inç olduğu, cihaz ince ve hafif olarak görünse de ağırlığının 3 kg ila 4 kg arasında olduğu tahmin ediliyor.

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Cihazın ana ekranıyla birlikte aslında klavye bölümü de bildiğimiz gerçek, fiziksel klavye değil. Bir nevi projeksiyon olan bu kısım tamamıyla dokunmatik. Cihazla birlikte kalemin de sergilendiği düşünüldüğünde Lenovo, bu kısmın çizim için de kullanılmasını istiyor gibi görünüyor. İlk bakışta çok iyi görünse de dokunma için geri bildirimin olmaması deneyimi olumsuz etkileyecektir. Son olarak Lenovo, cihaz hakkında tahmini bir çıkış tarihi de vermiyor ancak yetkililere göre bu teknolojiler önümüzdeki 5 yıl içinde hayatımıza girmeye başlayacak. Aşağıdaki galeriden ürün detaylarına bakabilirsiniz.

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Lenovo, dünyanın ilk şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı