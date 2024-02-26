Lenovo, dünyanın ilk şeffaf microLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

Bilimkurgudan gerçeğe: ThinkBook Transparent Display Laptop
Lenovo’nun şimdilik Project Crystal'ı veya ThinkBook Transparent Display Laptop olarak adlandırılan ürünü satma planları bulunmuyor. Bunun yerine Lenovo, şeffaf microLED panel ve yapay zeka entegrasyonunun kavramsal kanıtını sergilemek istemiş. Bununla birlikte cihazın kullanım alanları da aslında çok geniş değil, en azından şimdilik. Aktarılanlara göre doktor muayenehaneleri ya da oteller gibi alanlarda bu tip ekranlar kullanılabilir.
Lenovo, sisteme dahil edilebilecek bir kamera sayesinde ise Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının da mümkün olacağını söylüyor. Ekran şeffaf olduğu için tamir edilecek bir makine parçasının diyagramı veya şeması nesne üzerine yerleştirilerek süreçler hızlandırılıp basitleştirilebilir. Cihaz hakkında çok fazla spesifik detay paylaşılmasa da kullanılan şeffaf microLED ekranın nominal 1000 nit parlaklığa sahip oluğu ve maksimum 3000 nit’e kadar çıktığı belirtiliyor. Yine açıklanmamış olsa da ekranın yaklaşık 17,3 inç olduğu, cihaz ince ve hafif olarak görünse de ağırlığının 3 kg ila 4 kg arasında olduğu tahmin ediliyor.
Cihazın ana ekranıyla birlikte aslında klavye bölümü de bildiğimiz gerçek, fiziksel klavye değil. Bir nevi projeksiyon olan bu kısım tamamıyla dokunmatik. Cihazla birlikte kalemin de sergilendiği düşünüldüğünde Lenovo, bu kısmın çizim için de kullanılmasını istiyor gibi görünüyor. İlk bakışta çok iyi görünse de dokunma için geri bildirimin olmaması deneyimi olumsuz etkileyecektir. Son olarak Lenovo, cihaz hakkında tahmini bir çıkış tarihi de vermiyor ancak yetkililere göre bu teknolojiler önümüzdeki 5 yıl içinde hayatımıza girmeye başlayacak. Aşağıdaki galeriden ürün detaylarına bakabilirsiniz.
Kaynakça https://www.engadget.com/lenovos-project-crystal-is-the-worlds-first-laptop-with-a-transparent-microled-display-230025521.html https://www.notebookcheck.net/ThinkBook-Transparent-Display-Laptop-Hands-on-with-Lenovo-s-first-attempt-at-building-a-transparent-laptop.807240.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.