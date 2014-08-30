Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"CyanogenMod pek çok teknoloji devini peşine taktı"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
398
1
49
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil dünya macerasına mobil cihazlar için bağımsız ROM geliştiren bir ekip olarak başlayan Cyanogen sonrasında bir şirket haline gelmiş ve One Plus One modeli ile de ilk resmi ortaklığına imza atmıştı. Firma artık teknoloji devlerinin de ilgisini çekmiş durumda.

Sektörden gelen bilgilere göre Google, Samsung, Amazon, Microsoft, Yahoo gibi teknoloji devleri Cyanogen ile ilgilenmeye başladı ve pek çok alternatif masada bulunuyor. Ancak görüşmeler neyi içeriyor ve devler neyi amaçlıyor şimdilik net bilgiler yok.

Cyanogen bilindiği gibi firmalardan bağımsız ROM'lar geliştiriyor. Hatta bu ROM'lara kendi geliştirdiği kamera gibi yazılımları entegre ederek övgü de almıştı. Bu bakımdan teknoloji devlerinin şirkete olan ilgisinin nedenini anlamak biraz zor. Zira hemen hepsinin kendisine ait bir işletim sistemi bulunuyor. Bu iddia ile ilgili önümüzdeki dönemde daha net bilgilerin açığa çıkması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/08/rumor-microsoft-amazon-yahoo-others-reportedly-interested-cyanogenmod.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 5 yıl
microsoft ne yapıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pixelist 5 yıl





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
hepsi mahremiyetinizin peşinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
eskiden iyiydi ne zaman ticarete girdiler bozuldu, zaten android den azıcık anlayan adam kendi romunu derleyebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
geç bile kalmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alp Er Timur 5 yıl
Arkadaşlar bilen birisi yardim etsin benim telefonum xiaomi red Rice ben simdi bu room u yükleyebilirmiyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iskefiyeli 5 yıl
ciyan Türkçe tabiriyle romları editliyor fakat pek randımanlı değil, sadece romlarda diğer şirketler gibi şişirme yapmıyor okadar, kendini daha geliştirmesi gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 5 yıl
Galaxy s3 de s5 performansı almak isteyenlere cm10.2 şiddetle önerilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
htepe 5 yıl
2010 model galaxy s telefonumu sürekli güncel tuttular.Hatta şu an 4.4.4 kullanılabiliyor. L çıkınca muhtemelen onu da yükleyebiliriz. Samsung'tan iyiler bence bu konuda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mike4peace 5 yıl
oneplus oneda oldugu gibi iki secenekli(color os ve cm) telefonlar cikabilir belki onunla ilgili bir seydir ki boyle bir sey olursa gercekten güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurakTNS 5 yıl
Cyanogenmod iyide kamera yazılımı vasat ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schizoid Interfectorem 5 yıl
Cyanogenmod yazılım sektöründe çoğu firmayi geçti bile. Beklenen birşeydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
398 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: LG ve Samsung'dan yeni akıllı saatler, Sony Xperia Z3 Tablet, Bioshock IOS'ta ve daha fazlası... 5 yıl Nokia Lumia 930 video inceleme "Nokia'nın en yenisi ne kadar iddialı?" 5 yıl Sony XBA-2VP Test Masamızda 5 yıl 2si1 "Şekersiz" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim