"CyanogenMod pek çok teknoloji devini peşine taktı"

Mobil dünya macerasına mobil cihazlar için bağımsız ROM geliştiren bir ekip olarak başlayan Cyanogen sonrasında bir şirket haline gelmiş ve One Plus One modeli ile de ilk resmi ortaklığına imza atmıştı. Firma artık teknoloji devlerinin de ilgisini çekmiş durumda.





Sektörden gelen bilgilere göre Google, Samsung, Amazon, Microsoft, Yahoo gibi teknoloji devleri Cyanogen ile ilgilenmeye başladı ve pek çok alternatif masada bulunuyor. Ancak görüşmeler neyi içeriyor ve devler neyi amaçlıyor şimdilik net bilgiler yok.





Cyanogen bilindiği gibi firmalardan bağımsız ROM'lar geliştiriyor. Hatta bu ROM'lara kendi geliştirdiği kamera gibi yazılımları entegre ederek övgü de almıştı. Bu bakımdan teknoloji devlerinin şirkete olan ilgisinin nedenini anlamak biraz zor. Zira hemen hepsinin kendisine ait bir işletim sistemi bulunuyor. Bu iddia ile ilgili önümüzdeki dönemde daha net bilgilerin açığa çıkması bekleniyor.

