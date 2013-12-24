CyanogenMod sürümleri 10 milyon indirme sayısını geçti





Android dünyasının en popüler bağımsız ROM geliştirme ekibi olan CyanogenMod, 10.2 sürümü için Google'dan resmi sertifika da alarak önemli bir başarıya imza atmıştı. CyanogenMod sürümleri dün de yeni bir başarı kazandı.





Firmadan yapılan açıklamaya göre özelleştirilmiş CyanogenMod ROM'ları toplamda 10 milyon indirme sayısını geride bıraktı. ROM'ları cihazlarına yükleyen kullanıcılar genelde güncellemeden mahrum eski modellere sahip olsa da yeni amiral gemi modelinin arayüzünü beğenmeyenler de CM ROM'larını tercih edebiliyor.





CM ROM'larının en çok kurulduğu cihazların başında ise Galaxy S geliyor. Üç yıl öncesinin amiral gemi modeli halen oldukça popüler.





Cyanogen ekibi bağımsız ROM'ların en büyük dezavantajarından birisi olan uzun kod yapısına sahip kurulum süreçlerini kablosuz güncelleme sistemiyle ortadan kaldırmıştı. Ayrıca yeni mobil ve masaüstü uygulamaları ile ROM kurmak oldukça kolaylaştı. Bu bakımdan CyanogenMod yazılımlarına olan ilgi de artmaya başladı.

http://stats.cyanogenmod.com/