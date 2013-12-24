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CyanogenMod sürümleri 10 milyon indirme sayısını geçti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CyanogenMod sürümleri 10 milyon indirme sayısını geçti

Android dünyasının en popüler bağımsız ROM geliştirme ekibi olan CyanogenMod, 10.2 sürümü için Google'dan resmi sertifika da alarak önemli bir başarıya imza atmıştı. CyanogenMod sürümleri dün de yeni bir başarı kazandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre özelleştirilmiş CyanogenMod ROM'ları toplamda 10 milyon indirme sayısını geride bıraktı. ROM'ları cihazlarına yükleyen kullanıcılar genelde güncellemeden mahrum eski modellere sahip olsa da yeni amiral gemi modelinin arayüzünü beğenmeyenler de CM ROM'larını tercih edebiliyor.

CM ROM'larının en çok kurulduğu cihazların başında ise Galaxy S geliyor. Üç yıl öncesinin amiral gemi modeli halen oldukça popüler.

Cyanogen ekibi bağımsız ROM'ların en büyük dezavantajarından birisi olan uzun kod yapısına sahip kurulum süreçlerini kablosuz güncelleme sistemiyle ortadan kaldırmıştı. Ayrıca yeni mobil ve masaüstü uygulamaları ile ROM kurmak oldukça kolaylaştı. Bu bakımdan CyanogenMod yazılımlarına olan ilgi de artmaya başladı. 

http://stats.cyanogenmod.com/ Yorum Yaz
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senersongur 5 yıl
Windows Phone ve iOS için de güzel romlar geliştirseler harika olacak.
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Balawitz 5 yıl senersongur
Windows Phone mümkün de iOS?

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Guest-F8946C419 5 yıl senersongur
Stabil sistemlerin ROM'a ihtiyacı yok ki. Arayüz özelleştirilmesine biraz izin verseler hoş olur..
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burakesan 5 yıl
En son tabletime Cynogenmod yüklemeyi denemiştim, boot ekranında takılıp kalıyordu...
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Kongor 5 yıl
Bu hizmeti bedavaya sunduklarını unutmayalım
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Nokia Specialist 5 yıl
Helal olsun , tek eksiği şuan Touchwiz gibi dolu dolu olmaması. Yani insan touchwizde yaptıklarını arıyor. Ama eğer touchwiz kıvamında bir arayuz ve stabiliteyi saklarlarsa harika olur
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CrOaTaN 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Helal olsun , tek eksiği şuan Touchwiz gibi dolu dolu olmaması. Yani insan touchwizde yaptıklarını arıyor. Ama eğer touchwiz kıvamında bir arayuz ve stabiliteyi saklarlarsa harika olur

touchwiz guzel gorunebilir ama stabilite olayinda maalesef iyi degil.Ki suan piyasadaki telefonlar cm stabilitesini yakalasa kimse cm kurmaz
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Fear of the Dark 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Helal olsun , tek eksiği şuan Touchwiz gibi dolu dolu olmaması. Yani insan touchwizde yaptıklarını arıyor. Ama eğer touchwiz kıvamında bir arayuz ve stabiliteyi saklarlarsa harika olur

Adamlar zaten touchwiz saçmalıklarından kurtulmamız için saf android romları yapıyor. Sen hala touchwiz diyorsun.
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napolyon94 5 yıl
i9000 sgx540 ile zananin cok otesindeydi.
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Firaristt 5 yıl napolyon94
napolyon94
i9000 sgx540 ile zananin cok otesindeydi.

Kesinlikle. galaxy s tam bir efsaneydi.
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