DARPA, helikopterler için geliştirdiği devrimsel iniş takımını test etti

Genel yapıları gereği hem sivil hem de askeri alanda çok büyük esnekliğe sahip olan helikopterler, konu inme sürecine geldiği zaman genellikle çok eğimli olmayan alanlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle birçok arazi şartında sorun çıkartan ve hatta gemilerin üzerine inme noktasında pilotları oldukça zorlayan helikopter modelleri, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı ya da kısa adıyla DARPA'nın "MAR" adını verdiği sistemiyle ise büyük bir iniş esnekliği kazanıyor.

DARPA tarafından geliştirilmeye devam eden robotik iniş sistemi, tekerlekli ya da sabit olan iniş takımlarından farklı olarak dört adet hareketli kol üzerine kurulmuş durumda. Uçuş sırasında aerodinamik performans için kapanabilen MAR sistemi, iniş sürecinde hızlı şekilde açılıyor ve taşıdığı kollar sayesinde 20 derecelik eğime sahip arazilere dahi adapte olabiliyor.

Bunu bacaklarda yer alan basınç hassasiyetine sahip sensörler ile yerine getiren iniş takımı, dahili bilgisayarın gerçek zamanlı hesaplamalarıyla eğimin tam tersi dengeleme gerçekleştiriyor ve böylece bağlı bulunduğu helikopteri oldukça dengeli bir şekilde indiği yüzeyde tutabiliyor.

DARPA'nın verdiği bilgiye göre kolaylıkla montaj edilebilen ve helikopterin toplam ağırlığına oldukça az etkide bulunan MAR sistemi, sert / dengesiz inişlerden dolayı oluşabilecek hasarları da %80 oranında azaltabiliyor. Büyük gelecek vaadeden sistemin yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.