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DARPA, helikopterler için geliştirdiği devrimsel iniş takımını test etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, helikopterler için geliştirdiği devrimsel iniş takımını test etti
 
Genel yapıları gereği hem sivil hem de askeri alanda çok büyük esnekliğe sahip olan helikopterler, konu inme sürecine geldiği zaman genellikle çok eğimli olmayan alanlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle birçok arazi şartında sorun çıkartan ve hatta gemilerin üzerine inme noktasında pilotları oldukça zorlayan helikopter modelleri, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı ya da kısa adıyla DARPA'nın "MAR" adını verdiği sistemiyle ise büyük bir iniş esnekliği kazanıyor.
DARPA tarafından geliştirilmeye devam eden robotik iniş sistemi, tekerlekli ya da sabit olan iniş takımlarından farklı olarak dört adet hareketli kol üzerine kurulmuş durumda. Uçuş sırasında aerodinamik performans için kapanabilen MAR sistemi, iniş sürecinde hızlı şekilde açılıyor ve taşıdığı kollar sayesinde 20 derecelik eğime sahip arazilere dahi adapte olabiliyor.
Bunu bacaklarda yer alan basınç hassasiyetine sahip sensörler ile yerine getiren iniş takımı, dahili bilgisayarın gerçek zamanlı hesaplamalarıyla eğimin tam tersi dengeleme gerçekleştiriyor ve böylece bağlı bulunduğu helikopteri oldukça dengeli bir şekilde indiği yüzeyde tutabiliyor.
DARPA'nın verdiği bilgiye göre kolaylıkla montaj edilebilen ve helikopterin toplam ağırlığına oldukça az etkide bulunan MAR sistemi, sert / dengesiz inişlerden dolayı oluşabilecek hasarları da %80 oranında azaltabiliyor. Büyük gelecek vaadeden sistemin yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.
DARPA, helikopterler için geliştirdiği devrimsel iniş takımını test etti
 

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acesinty 4 yıl en beğenilen FatihAsl
FatihAsl
infom@n
Bizde yol yapmayıkeşfettik.

Biz derken neyi kast ediyorsun. Biz Atatürk'ün askerleriyiz.

Biz de Mustafa Keser'in askerleriyiz nolmuş ?
FatihAslinfom@nBizde yol yapmayıkeşfettik.Biz derken neyi kast ediyorsun. Biz Atatürk'ün askerleriyiz....
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1 Yanıt Yanıtla +7
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scorn 4 yıl
Peki pervane altındaki hava ne olacak?
Eğim ile hava yastıklaması da kayan bir profil çizmeyecek mi?
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Korkusuz Üye 4 yıl
Aslında çok basit bir şey şimdiye kadar niye düşünülmemiş hatta şimdiye kadar neden yapılamamış ki böyle bir şey.
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grafiker 4 yıl
Dahiyane ...
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gun 4 yıl
Bilim kurgu filmlerinde nasıl oldu da kimse düşünmemiş hayret. En azından ben görmedim.
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huseyincarnege 4 yıl
güzel geliştirip kulanılabilir
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DH Misafiri 4 yıl
Böyle bir gelişme iyi olmakla birlikte eğimi fazla olan arazilerde pervanenin yere değmesi ve hasar alması gibi sonuçlar doğurabilir
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byakrep 4 yıl DH Misafiri
Bunu yapan adam eğim sensörü de koyar belli bir oranda uyarı verir pilotda inmez.
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halitozbasli 4 yıl
hafif olursa çok işe yaraya bilir.
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kadirirdem 4 yıl
yüzeyin eğimine göre kendini ayarlıyor gayet iyi olmuş....
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olağan_şüpheli 4 yıl
forum forum forum
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kadirirdem 4 yıl
yüzeyin eğimine göre kendini ayarlıyor gayet iyi olmuş....
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kadirirdem 4 yıl
yüzeyin eğimine göre kendini ayarlıyor gayet iyi olmuş....
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tolgatelli 4 yıl
ana resim saçma sapan,pervaneler dağa çarpar, ama diğerleri için mantıklı,çok da pratiğe dönüşmez
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