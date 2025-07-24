Yerli motorlu 57 adet GÖKBEY için imzalar atıldı: Teslimatlar 2028’de

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Tam Boyutta Gör Türk savunma ve havacılık sanayii, IDEF 2025 kapsamında imzalanan yeni anlaşmalarla gücüne güç katıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan yeni sözleşme ile yerli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nden 57 adet daha üretilecek.

Yerli motorlu GÖKBEY’ler geliyor

Tam Boyutta Gör Yerli motor TEI-TS1400 ile güçlendirilecek GÖKBEY’lerin teslimatlarına 2028 yılında başlanması planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil ve Deniz Güvenlik Komutanlıkları için üretilecek bu helikopterler, çok maksatlı görevlerde kullanılacak.

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Konu hakkında açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı “Milli havacılığımızın iftihar vesilesi GÖKBEY ile ülkemizin teknolojik derinliği ve ihracat potansiyeli daha da perçinlenmektedir.” dedi. TUSAŞ ise açıklamasında “Havacılığımızın yerlileşme yolculuğunda yeni bir sayfa daha açarken, ülkemizin ihtiyaçlarını millî çözümlerle karşılamaya kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

T625 GÖKBEY özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m

Ana Rotor Çapı: 13.20 m

MTOW: 6050 kg

Standart Yakıt Tankı: 1020 kg

Harici Yakıt Tankı: 280 kg

Bagaj Hacmi: 1.1 m3

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

Azami Seyir Sürati: 306 km/sa

Servis Tavanı: 6069 m

Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)

Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)

TEI-TS1400 özellikleri

Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp

30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp

Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)

Servis Yüksekliği: 20.000 ft

Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm

Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)

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Yerli motorlu 57 adet GÖKBEY için imzalar atıldı

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