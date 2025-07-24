Yerli motorlu 57 adet GÖKBEY için imzalar atıldı: Teslimatlar 2028’de

Yerli motorlu GÖKBEY’ler geliyor
Konu hakkında açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı “Milli havacılığımızın iftihar vesilesi GÖKBEY ile ülkemizin teknolojik derinliği ve ihracat potansiyeli daha da perçinlenmektedir.” dedi. TUSAŞ ise açıklamasında “Havacılığımızın yerlileşme yolculuğunda yeni bir sayfa daha açarken, ülkemizin ihtiyaçlarını millî çözümlerle karşılamaya kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
T625 GÖKBEY özellikleri
- Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m
- Ana Rotor Çapı: 13.20 m
- MTOW: 6050 kg
- Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
- Harici Yakıt Tankı: 280 kg
- Bagaj Hacmi: 1.1 m3
- Mürettebat: 2
- Yolcu: 12
- Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
- Servis Tavanı: 6069 m
- Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)
- Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)
TEI-TS1400 özellikleri
- Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
- 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
- Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
- Servis Yüksekliği: 20.000 ft
- Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
- Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya