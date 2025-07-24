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    Yerli motorlu 57 adet GÖKBEY için imzalar atıldı: Teslimatlar 2028’de

    IDEF 2025 kapsamında Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 57 adet yerli motorlu T625 GÖKBEY helikopteri için imzalar atıldı.

    Yerli motorlu 57 adet GÖKBEY için imzalar atıldı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma ve havacılık sanayii, IDEF 2025 kapsamında imzalanan yeni anlaşmalarla gücüne güç katıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan yeni sözleşme ile yerli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nden 57 adet daha üretilecek.

    Yerli motorlu GÖKBEY’ler geliyor

    Yerli motorlu 57 adet GÖKBEY için imzalar atıldı Tam Boyutta Gör
    Yerli motor TEI-TS1400 ile güçlendirilecek GÖKBEY’lerin teslimatlarına 2028 yılında başlanması planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil ve Deniz Güvenlik Komutanlıkları için üretilecek bu helikopterler, çok maksatlı görevlerde kullanılacak.

    Konu hakkında açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı “Milli havacılığımızın iftihar vesilesi GÖKBEY ile ülkemizin teknolojik derinliği ve ihracat potansiyeli daha da perçinlenmektedir.” dedi. TUSAŞ ise açıklamasında “Havacılığımızın yerlileşme yolculuğunda yeni bir sayfa daha açarken, ülkemizin ihtiyaçlarını millî çözümlerle karşılamaya kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    T625 GÖKBEY özellikleri

    • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m
    • Ana Rotor Çapı: 13.20 m
    • MTOW: 6050 kg
    • Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
    • Harici Yakıt Tankı: 280 kg
    • Bagaj Hacmi: 1.1 m3
    • Mürettebat: 2
    • Yolcu: 12
    • Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
    • Servis Tavanı: 6069 m
    • Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)
    • Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)

    TEI-TS1400 özellikleri

    • Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
    • 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
    • Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
    • Servis Yüksekliği: 20.000 ft
    • Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
    • Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)
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    MDK 10 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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