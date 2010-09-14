IDF 2010: Gigabyte, Sandy Bridge işlemcileri için P67A-UD7 anakartını sergiliyor

Devam etmekte olan Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un katılımcıları arasında Gigabyte da yer alıyor. Etkinliğe katılan tek anakart üreticisi unvanıyla, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcileri için hazırladığı anakartlarını sergileyen Gigabyte, USB 3.0 destekli anakartlarının elde ettiği başarı sonrasında IDF'te yer alma hakkı elde ettiğini belirtiyor.
Gigabyte, IDF 2010 kapsamında Intel P67 çipsetli iki yeni anakartını sergiliyor. Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan anakartlar tasarım özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Geleneksel Gigabyte çizgisinin dışında yer alan P67A-UD5 ve P67A-UD7 isimli yeni modeller, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla kaslı bir görünüme sahipler.
Gigabyte P67A-UD7, 24 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üzerinde NF200 yongası bulunan P67A-UD7, bu sayede 3'lü SLI ve Crossfire kurulumlarını mümkün kılıyor.
Üzerinde dört adet PCIe x16 ve iki adet te PCI slotu bulunan Gigabyte P67A-UD7, sahip olduğu özel soğutucu tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Gigabyte'ın mevcut ürün gamındaki tüm modellerden farklı olan P67 çipsetli yeni anakart, Ultra Durable III kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımını kullanıyor.
USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilere destek sunan Gigabyte P67A-UD7, sahip olduğu USB konnektörlerinden geleneksel anakart tasarımlarına göre üç kat daha fazla güç sağlayabiliyor ve bu sayede başta iPad olmak üzere şarj için USB arabirimini kullanan cihazların daha hızlı bir şekilde şarj edilebilmesine olanak tanıyor.
Dinamik Enerji Tasarrufu II teknolojisi ile yüksek performansın yanında gelişmiş enerji verimliliği de sağlayacak P67A-UD7'de hız aşırtmacılara özel kart üstü kontrol butonlarına yer verildiğini görüyoruz. Hız aşırtma odaklı çok sayıda güncellemeye sahip olan P67 çipsetli Gigabyte P67A-UD7'nin Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.
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yanılmıyorsam asusda dahili wi-fi olması lazım bir anakartında
Siyah gerçekten çok güzel ve her renk ile gidiyor.
Gigabyte'ın o aptal mavi renginden vazgeçtiğini görmek beni sevindirdi :D
Tabi gördü EVGA da siyah PCB epey tuttu. Aklı başına geldi.
Abit gibi oldu.
Güzel ben de onu araştıracaktım. Gerek kalmadı. Native destek vermesi daha güzel. Ben LGA1156 platformunu beğeniyorum. Şu an piyasadaki tüm güncel işlemciler ile uyumlu ama açıkçası AMD platform kanadında daha başarılı bence. Daha Intel şu an yeni tanıtımını yaptığı ürünlerde SATA III ü yeni Native olarak verebilirken ve USB 3ü de çiple verebilirken piyasada AMD nin Doğal USB3 ve Doğal SATA III lü anakartları cayır cayır satılıyor. Hakikaten adamlar yapıyorlar.
Dediğin gibi bir sonraki nesilde ikisi de Native destek vermeye başladığı zamana kadar ben de pek önermeyeceğim.
Ama içi siyah olan modeli olacak...
Yanlış mesaj: Donanımhaber yetkililleri görsün diye silmiyorum. Mesajı yollamak için 2dk beklemeniz gerekiyor diyor. Oysa ki öyle bir şey yok. Ama mesajı atmış. Ufak bir hata. Düzeltirseniz diye not ekliyorum.. Mesaj gitmedi görünüyor 2 dk bekleyin diyor ama sonra 2 kere gidiyor.
Ama içi siyah olan modeli olacak...