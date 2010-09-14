IDF 2010: Gigabyte, Sandy Bridge işlemcileri için P67A-UD7 anakartını sergiliyor

Devam etmekte olan Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un katılımcıları arasında Gigabyte da yer alıyor. Etkinliğe katılan tek anakart üreticisi unvanıyla, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcileri için hazırladığı anakartlarını sergileyen Gigabyte, USB 3.0 destekli anakartlarının elde ettiği başarı sonrasında IDF'te yer alma hakkı elde ettiğini belirtiyor.

Gigabyte, IDF 2010 kapsamında Intel P67 çipsetli iki yeni anakartını sergiliyor. Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan anakartlar tasarım özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Geleneksel Gigabyte çizgisinin dışında yer alan P67A-UD5 ve P67A-UD7 isimli yeni modeller, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla kaslı bir görünüme sahipler.

Gigabyte P67A-UD7, 24 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üzerinde NF200 yongası bulunan P67A-UD7, bu sayede 3'lü SLI ve Crossfire kurulumlarını mümkün kılıyor.

Üzerinde dört adet PCIe x16 ve iki adet te PCI slotu bulunan Gigabyte P67A-UD7, sahip olduğu özel soğutucu tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Gigabyte'ın mevcut ürün gamındaki tüm modellerden farklı olan P67 çipsetli yeni anakart, Ultra Durable III kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımını kullanıyor.

USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilere destek sunan Gigabyte P67A-UD7, sahip olduğu USB konnektörlerinden geleneksel anakart tasarımlarına göre üç kat daha fazla güç sağlayabiliyor ve bu sayede başta iPad olmak üzere şarj için USB arabirimini kullanan cihazların daha hızlı bir şekilde şarj edilebilmesine olanak tanıyor.

Dinamik Enerji Tasarrufu II teknolojisi ile yüksek performansın yanında gelişmiş enerji verimliliği de sağlayacak P67A-UD7'de hız aşırtmacılara özel kart üstü kontrol butonlarına yer verildiğini görüyoruz. Hız aşırtma odaklı çok sayıda güncellemeye sahip olan P67 çipsetli Gigabyte P67A-UD7'nin Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.