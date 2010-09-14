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IDF 2010: MeeGo işletim sistemli ilk tablet satışa sunuluyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDF 2010: MeeGo işletim sistemli ilk tablet satışa sunuluyor
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Intel'in Yazılım ve Servislerden sorumlu başkan yardımcısı Renée J. James, yaptığı açılış konuşmasında MeeGo platformuna yönelik çalışmalara da değindi. İlk defa Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan MeeGo platformu, bilindiği üzere Intel ve Nokia'nın ortak girişimi olarak geliştiriliyor. Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo platformlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve başta akıllı telefonlar olmak üzere tablet bilgisayarlar ve netbook'larda kullanılması hedeflenen MeeGo platformu kullanıcılarla buluşuyor.

IDF 2010'da tanıtımı yapılan WeTab, MeeGo platformunu kullanan ilk tablet olarak önümüzdeki hafta satışa sunuluyor. İlk olarak anavatanı Almanya'da kullanıma sunulacak olan ve takip eden süreçte diğer pazarlara da girmesi beklenen WeTab, Intel Atom işlemcisini kullanıyor. Ergonomik kullanım için ekranın her iki köşesine koyulan özel kaydırma alanları ile baş parmakların daha verimli kullanılması hedeflenen tablet bilgisayar, başta temel kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak onlarca uygulama (Facebook, Twitter vb.) ile sunulacak.

IDF 2010: MeeGo işletim sistemli ilk tablet satışa sunuluyor
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IDF 2010: MeeGo işletim sistemli ilk tablet satışa sunuluyor
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marvinous 8 yıl
Android ve iOS'un arkadasında Google ve Apple gibi marka değeri olan firmalar var. Bunlar kadar uygulama desteği göreceğini zannetmiyorum şahsen.
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Mr. Jingles 8 yıl

pisahmet
Android ve iOS'un arkadasında Google ve Apple gibi marka değeri olan firmalar var. Bunlar kadar uygulama desteği göreceğini zannetmiyorum şahsen.

MeeGo'nun arkasında da iki dev isim var ve ikisi de kendi piyasalarının liderleri.
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aspirin_00 8 yıl
bunlar böyle godoş gibi yakında 3 mm kalınlıgında gündüz güneş enerjisi ile akşam bataryadan çalışanı yaparlar
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mehmetgirgin 8 yıl
ekranı daha parlak olamaz mı
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Batuist 8 yıl
bu platform ne kadar çok satarsa o kadar uygulama yazılır.. ama uygulama olmadan satar mı orası ayrı.. ben almam mesela.. istediği kadar güzel olsun.. yazılım olmadıktan sonra ne yapayım ..
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kartal.24 8 yıl
bence samsung un galaxy tb daha güzel ve özellikli bu tabletler piyasaya zor girerler daha ne bir oyun nede program destegi var her şeye sıfırdan başlanması gerekecek
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techaddict 8 yıl

kartal.24

bence samsung un galaxy tb daha güzel ve özellikli bu tabletler piyasaya zor girerler daha ne bir oyun nede program destegi var her şeye sıfırdan başlanması gerekecek


Şimdilik haklısın ama linux tabanlı bu işletim sistemini aptallık ederek fazla sınırlamazlarsa programları uyumlu hale getirmek pek zor olmayacaktır. Kısa süre içerisinde çok büyük bir uygulama desteği oluşacaktır. Keşke bu kadar geç kalmasalardı, o zaman androidle yarışır seviyede bir yaygınlığa bile ulaşabilirdi.
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DigitalWorld 8 yıl
Oyuncular için düşünülen bir şey var mı acaba.
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