IDF 2010: MeeGo işletim sistemli ilk tablet satışa sunuluyor

Intel'in Yazılım ve Servislerden sorumlu başkan yardımcısı Renée J. James, yaptığı açılış konuşmasında MeeGo platformuna yönelik çalışmalara da değindi. İlk defa Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan MeeGo platformu, bilindiği üzere Intel ve Nokia'nın ortak girişimi olarak geliştiriliyor. Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo platformlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve başta akıllı telefonlar olmak üzere tablet bilgisayarlar ve netbook'larda kullanılması hedeflenen MeeGo platformu kullanıcılarla buluşuyor.

IDF 2010'da tanıtımı yapılan WeTab, MeeGo platformunu kullanan ilk tablet olarak önümüzdeki hafta satışa sunuluyor. İlk olarak anavatanı Almanya'da kullanıma sunulacak olan ve takip eden süreçte diğer pazarlara da girmesi beklenen WeTab, Intel Atom işlemcisini kullanıyor. Ergonomik kullanım için ekranın her iki köşesine koyulan özel kaydırma alanları ile baş parmakların daha verimli kullanılması hedeflenen tablet bilgisayar, başta temel kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak onlarca uygulama (Facebook, Twitter vb.) ile sunulacak.