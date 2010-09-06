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IDF 2010'a doğru: Intel USB 3.0 destekli yeni anakart tasarımını gösterecek

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli Commercial Times'ın haberine göre Intel, USB 3.0 host kontrolcüsüne sahip Cougar Point anakart tasarımını önümüzdeki hafta yapılacak IDF 2010 etkinliğinde tanıtacak. Mevcut çipset çözümlerinde USB 3.0 desteği sunmayan Intel'in IDF'te gösterilecek yeni anakart tasarımını, 2011'de hacimli üretime geçirmesi bekleniyor. Öte yandan firmanın, 6 serisi yeni yonga seti modelleriyle birlikte rakibi AMD'nin 8 serisi çipset modellerinde olduğu gibi doğal SATA-III desteği vermeye başlaması da bekleniyor.

Intel'in USB 3.0 destekli yeni çipset modelleri ve anakart tasarımlarını açıklamasıyla birlikte standartlaşma yolundaki USB 3.0 adaptasyonunun hız kazanacağı düşünülüyor.


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Batuist 8 yıl
anlamadığım nokta güney köprüsü artık usb3 destekleyecek mi yoksa ayrı bir kontrolcüylemi bu desteği anakarta getirecek.. haberde net değil böyle bir açıklama... anakart destek alacak ama doğal destek mi yoksa harici bir kontrolcüylemi bu belirtilmiyor.. yada ben görmedim..
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