DH Özel: AMD Fusion A4-3420 işlemcisini hazırlıyor

Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, ikinci çeyrek ile birlikte Fusion işlemci ailesine düşük maliyetli yeni bir işlemci daha eklemeye hazırlanıyor. Çift çekirdekli A4 serisi altında sunulacak yeni işlemcinin tam model adı ise Fusion A4-3420 olacak.

Serinin diğer üyeleri gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket FM1 formundaki işlemci, 2.8GHz'de çalışıyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB olan işlemciye Radeon HD 6410D entegre grafik birimi eşlik ediyor. DirectX 11 desteği sunan GPU'nun çalışma hızı 600MHz olup paralel işlemci sayısı ise 160.

Çekirdek frekansını otomatik olarak arttırabilen Turbo Core teknolojisini desteklemeyen ve çarpanı kilitli olarak gelen Fusion A4-3420'nin ısıl tasarım gücü (TDP) ise 65 Watt. Nisan-Mayıs-Haziran döneminde çıkacak Fusion A4-3420'nin fiyatı henüz bilinmiyor ancak 65$'dan satılan A4-3400 ve 105$'dan alınabilen A6-3600'ün arasında olacağını söyleyebiliriz.