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DH Özel: AMD Fusion A4-3420 işlemcisini hazırlıyor

7 yıl
6,7b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, ikinci çeyrek ile birlikte Fusion işlemci ailesine düşük maliyetli yeni bir işlemci daha eklemeye hazırlanıyor. Çift çekirdekli A4 serisi altında sunulacak yeni işlemcinin tam model adı ise Fusion A4-3420 olacak.
Serinin diğer üyeleri gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket FM1 formundaki işlemci, 2.8GHz'de çalışıyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB olan işlemciye Radeon HD 6410D entegre grafik birimi eşlik ediyor. DirectX 11 desteği sunan GPU'nun çalışma hızı 600MHz olup paralel işlemci sayısı ise 160.
Çekirdek frekansını otomatik olarak arttırabilen Turbo Core teknolojisini desteklemeyen ve çarpanı kilitli olarak gelen Fusion A4-3420'nin ısıl tasarım gücü (TDP) ise 65 Watt. Nisan-Mayıs-Haziran döneminde çıkacak Fusion A4-3420'nin fiyatı henüz bilinmiyor ancak 65$'dan satılan A4-3400 ve 105$'dan alınabilen A6-3600'ün arasında olacağını söyleyebiliriz.

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ramaray 7 yıl
Umarım 8 çekirdekli FX bulldozer serisi gibi yere çakılmazlar yine :)
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createemir 7 yıl
Birde FM1 veya FM2 destekleyen anakartlar artsa çok güzel olur
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E_Aydin35 7 yıl
Bence f/p açısından çok iyi olabilir hele Türkiye'de çok satılır..
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sewok 7 yıl
batkent
70 dolar gibi bir fiyata gelirse ki buda türkiyeye belki o zaman rekabetçi olabilir

2-3 ay sonra fm2 ciktiginda 70 dolarin altina inmis olacagi dusuncesindeyim... Asil fm2 cok satacak cunku hem cpu hem gpu daha guncel olacak...
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jiddi 7 yıl
Yeni sisteme FM1'in gelecegi olmadigi ici ve yuksek watt tukettigi icin AMD cpu & anakart tercih etmedim. intel'in islemci olarak G850 ve yakinda cikacak olan G860'i Apu'lardan daha iyi performans veriyorlar. Ayrica intel H61 cipsetinde dahi usb3.0 ve PCIGen3.0 destegi veriyor, diger buyuk artisi da yakinda cikacak ivy bridge desteginin de olmasi !.. E daha ne olsun ? Bence Amd su islemciler ile piyasada ismen kendini gostermek amacinda. Bu urunler herhangi bir bicimde rekabetci olmadiklari gibi Amd'nin mevcut urunleri icerisinde de pek ufak farklar yaratacak urunler. FM2 ve Trinity'yi bende 4 gozle bekliyorum ve umuyorum ki cok daha basarili bir seri olacak. Fakat gelen haberler ve AMD'nin kendisinin de belirttigi gibi mevcut son nesil islemci ailesinden %15-%25 gibi bir oranda daha yuksek performans verebilecegi ki bu durumda da gelecek nesil ivy bridge ile hicbirsekilde rekabetci olamayacaktir. Tabi Amd fiyata ve mhz'e oynayip tuketici avlamaya calismaya devam edecektir.
1 Yanıt Yanıtla
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batkent 7 yıl
70 dolar gibi bir fiyata gelirse ki buda türkiye'ye belki o zaman rekabetçi olabilir
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