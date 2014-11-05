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DH Özel Röportaj: Sony, 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı

4 yıl
20,2b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Teknolji dünyasının lider firmalarından Sony, bugün düzenlediği lansman ile ev sinema sistemi kategorisindeki 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı. Detaylar için Sony Görsel İletişim Kanal
Teknolji dünyasının lider firmalarından Sony, bugün düzenlediği lansman ile ev sinema sistemi kategorisindeki 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı. Detaylar için Sony Görsel İletişim Kanal Satış Müdürü Emre Fırıncıoğlu ile Sony'nin 4K çözünürlüklü projeksiyon çözümleri hakkında konuştuk.
 

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arizaeren 4 yıl
ulen ne sony yalakası bir sitesiniz ya...
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quatroxx 4 yıl
Hangi akla hizmet tv ile projeksiyon aleti karşılaştırılıyor anlamadım. Perdede 4k muhteşem bir deneyim sunacaktır. 2 sene sonra 1000-1500$ sınırına iner icerikte çoğalır. Biraz sakin olun.
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RoadSing3r 4 yıl
Ufak ufak sekmeyi kapatalım.
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Salvatuon 4 yıl
4K içerik artıp 4K ürünlerin fiyatları da makul düzeylere geldi mi 4K alır başını gider. Ancak şu an hem pahalı hem de içerik zenginliği yok. Yalnız bu çözünürlükte projeksiyon eminim çok keyif verir,hem film hem de oyun deneyimi için.
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onurbaya 4 yıl
ben bu kadar acemice hazırlanmış bir video inanın hiç görmedim. Röportajı yapan arkadaş ürünlerin performansını görmüş ama biz göremedik. benim için en önemli ayrıntı sözü edilen full hd ve 4k projeksiyonların performans farklarıydı ancak bu gösterilememiş. Ürünlerin kaliteleri yan yana görüntüler verilerek çok güzel bir şekilde ifade edilebilirdi ama öyle bir şey de göremedik. Bence röportajı hazırlayan arkadaş projeksiyondan hiç anlamıyor. Madem anlamıyorsun neden böyle bir video hazırladın mademki hazırladın biraz hazırlansaydın olaya.
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BLooregard Q.Kazoo 4 yıl
Reklamları izlediniz.
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:::LOSTPLANET::: 4 yıl
Bugün 3 bin liraya da kampanyalar ile 4k tv alabilmek mümkün. Sadece fiyat olarak karşılaştırırsak o tv daha uygun . İkisi de 4k nasıl olsa.Niye ekstradan 18 bin lira verelim ki öyle değil mi ?

Projeksiyonlar zevk işidir.700 liralık ofis amaçlı 1280x720p olan bir modelden bahsetmiyorum.Dönemin en yeni teknolojilerine sahip ve gereksinimlerini karşılayan üst seviye cihazlardan bahsediyorum.Zevk işi olan da ülkemizde lükse giriyor.

Zaten bu ürünler " bir televizyona da 5 bin lira verilir mi " diyen tüketici kitlesine hitap etmiyor.Dolayısıyla bu tür ürün lansman/inceleme/haber konularında bu tür tüketici grubuna giren insanların yorumları bir şey ifade etmiyor.Baştan hedef kitle bile değiller zaten asla almayacaklar/ alamayacaklar.

Bu tarz konularda daha çok teknik detay konuşulması , bilgili kişilerin derinlemesine kullanıcı yorumlarını görmek isterim.Ama velakin tvde olduğu gibi projeksiyonda da hele ki başlıkta 4k geçiyorsa , hemen "ne gerek var" , "4k yayın mı var" yazıları beliriyor.

Türkiyede de bir avsforum gibi kullanıcı kitlesi oluşmalı.

Tüm bunlara ek olarak Sony Euresia olarak fiyatlar maalesef ülkemizde euro cinsinden endeksli olarak satılıyor.Zaten yurtdışı fiyatlarına baktığınızda 1080p bir amiral gemisi sony tv veya pro.'nun Türkiyedeki fiyatından çok daha aşağıda olduğunu göreceksiniz.

O sebeple fiyattan girip ürüne vurmak yerine teknolojisini getirilerini diğer markalardan sıyrılan varsa da geri kalan yönlerini konuşalım.

Sony ve diğer film yapım şirketleri 2015 ilk çeyreğinden itibaren piyasaya 4k bluray çıkartması yapmayı planlıyorlar.

Teşekkürler.
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javaprof 4 yıl
öküz alırız o paraya yada bidaha düşündüm sürü alırız o paraya bu nasıl ev sistemi lan ali ağaoğlunun evine göre mi yapmışlar.
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DHBSC55 4 yıl
amiral gemisi 30.000euro bir altı 10.000 euro +kdv ötv derken bir ev parası ödicek anlaşılan bu cihazları alanlar.
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filteke 4 yıl
full hd'den sonra 4k nın yaygınlaşası daha hızlı olmasını beklerdim, 4k tvler bu sene ucuzladı, hala içerik yok, upscale eden blu-ray oynatıcılar var, belki 4k çeken cep telefonları var, ancak film vs medialar çoğalırsa ve en büyük etmen fiyatlar düşerse, o zaman evimizi şenlendirecek.
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profecco 4 yıl
Cihazlar güzel, sony yetkilisi de akıllı adam iyi konuşuyor ama çok pahalılar :)
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theleoncancan 4 yıl
halen alınabilecek fiyatlarda değil bence bu tarz cihazların ev kullanıcısı için maksimum 2000 TL olmalı
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