DH Özel Röportaj: Sony, 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Teknolji dünyasının lider firmalarından Sony, bugün düzenlediği lansman ile ev sinema sistemi kategorisindeki 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı. Detaylar için Sony Görsel İletişim Kanal
Teknolji dünyasının lider firmalarından Sony, bugün düzenlediği lansman ile ev sinema sistemi kategorisindeki 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı. Detaylar için Sony Görsel İletişim Kanal Satış Müdürü Emre Fırıncıoğlu ile Sony'nin 4K çözünürlüklü projeksiyon çözümleri hakkında konuştuk.
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Projeksiyonlar zevk işidir.700 liralık ofis amaçlı 1280x720p olan bir modelden bahsetmiyorum.Dönemin en yeni teknolojilerine sahip ve gereksinimlerini karşılayan üst seviye cihazlardan bahsediyorum.Zevk işi olan da ülkemizde lükse giriyor.
Zaten bu ürünler " bir televizyona da 5 bin lira verilir mi " diyen tüketici kitlesine hitap etmiyor.Dolayısıyla bu tür ürün lansman/inceleme/haber konularında bu tür tüketici grubuna giren insanların yorumları bir şey ifade etmiyor.Baştan hedef kitle bile değiller zaten asla almayacaklar/ alamayacaklar.
Bu tarz konularda daha çok teknik detay konuşulması , bilgili kişilerin derinlemesine kullanıcı yorumlarını görmek isterim.Ama velakin tvde olduğu gibi projeksiyonda da hele ki başlıkta 4k geçiyorsa , hemen "ne gerek var" , "4k yayın mı var" yazıları beliriyor.
Türkiyede de bir avsforum gibi kullanıcı kitlesi oluşmalı.
Tüm bunlara ek olarak Sony Euresia olarak fiyatlar maalesef ülkemizde euro cinsinden endeksli olarak satılıyor.Zaten yurtdışı fiyatlarına baktığınızda 1080p bir amiral gemisi sony tv veya pro.'nun Türkiyedeki fiyatından çok daha aşağıda olduğunu göreceksiniz.
O sebeple fiyattan girip ürüne vurmak yerine teknolojisini getirilerini diğer markalardan sıyrılan varsa da geri kalan yönlerini konuşalım.
Sony ve diğer film yapım şirketleri 2015 ilk çeyreğinden itibaren piyasaya 4k bluray çıkartması yapmayı planlıyorlar.
Teşekkürler.