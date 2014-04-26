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DH Steam Machine Bölüm 3: Windows'da ter atma zamanı!

5 yıl
53,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Steam Machine serimizin üçüncü ve son bölümünde ufak ama güçlü test sistemimizi Windows platformunda deniyor ve bileşenleri stres testine tabi tutuyoruz.
 

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foz54 5 yıl en beğenilen
4k televizyon alıyorsunuz iyi de daha biz bu videoyu hd modda takılmadan izleyemiyoruz sunuculara yatırım şart
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trktlh 5 yıl
Bıktım şu DACİA reklamından
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acbold 5 yıl
Birinci ve ikinci video tamam fakat bu üçüncü olmamış. Daha doğrusu steam os adı altında bu videoyu yayınlamak iyi bir fikir değil. Steam Os ile alakası yok, parçaların W7 performansına bakmışssınız. Steam Os performansları neydi ki Windows inceledik ve karşılaştırıyorsunuz ?
Ender Bey'e özel mesaj atmıştım FPS değerlerini linux'da görüntülemek ve karşılaştırmak için bir öneride bulunmuştum fakat dikkate almamış.
Birinci ve ikinci video tamam fakat bu üçüncü olmamış. Daha doğrusu steam os adı altında bu videoyu yayınlamak iyi bir fikir değil. Steam Os ile alakası yok, pa...
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shot_gun 5 yıl
Company of Heroes 2 oyunun nasıl benchmark'ını aldınız anlamadım. v-sync açık 50'den yukarı çıkmıyor FPS hadi v-sync ayarını gözden kaçırdınız, görmediniz diyelim nasıl anlamazsınız 50den yukarı çıkmıyor, pes yahu.
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shot_gun 5 yıl
Bu arada 4K televizyonlarda Full HD görüntüleri upscale yaptığınız zaman görüntüde bozulma OLMAZ.
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pastadanadam 5 yıl
Ender ve Gökhan biraz iyimser konuşmuşlar.Grafikleri fazla önemsemeyen konsol oyuncularının böyle bir sisteme geçmeleri için ben önemli bir neden göremiyorum. Konsolun kolaylığı varken ben böyle karışık bir düzen istemem.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
Amerikan filmlerindeki gibi ayakkabı ile oturmuşlar ! :)

o ayak öyle kokar hacı ! terlik giyin terlemesin ayaklarınız :D
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wustti 5 yıl
oyun oynamadan inceleme mi olir yahu. yarisinda kapattim. hadi onlari da gectim abi mausun pili yok ne demek yahu:) sanki 2 genc evden kendi imkanlariyla hazirliyo videoyu:)) oyunu cozemediniz bastan alin adam gibi bi alanda kac fps aliniyo gorunmedi bile devamini bilmiyorum kapattim orda.
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marcus83 5 yıl
PS4 ile kıyaslıyorsunuzda bunu cihazı 1500e toplayabilecek miyiz? Birden bunu kıyaslamak lazım bence.
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Sealine 5 yıl
Hitman Absolution'da sistemin o kadar yüksek fps değeri almasına şaşırdım doğrusu.
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Nobody_Found 5 yıl
Vay be iş görür bu
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bytradm 5 yıl
teşekkürler.
hhd de buna yer açarım.
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Salvatuon 5 yıl
Steam PC oyunculuguna bir renk katacak gibi duruyor. Ben zaten PC'yi HDMI ile Tv'ye bagli kullaniyorum ama Windows degil de bunun icin ozel olarak gelistirilmis bir OS olursa cok daha iyi olur. Tabi Open GL ile oyunlarda nasil bir sicrama yapacaklar orasi muamma
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Infinitum 5 yıl
Player yüzünden tabletten daha 2. Bölümü bile izleyemedim. Artık şu playera el atsanız çok iyi olur. Eskiden HTML ile idare ediyorduk o da artık aynı sorunları çıkarıyor.

Not: Chrome, Firefox ve Varsayılan Tarayıcıyla denedim.
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AndryTR 5 yıl
Bu arada düzeltme olarak CoH2 fizik motoru olarak PhysX kullanmıyor. Havok kullanıyor.

Şahsen Steam Machine benim için umut vaat eden sistem. İşletim sistemini ve kontrolörü tam olarak oturttuklarında; ev eğlencesine ve oturma odalarına daha çok hitap edecektir.

Umarım oyun dünyasında Windows egemenliğini azaltmayı başarırlar da alternatif platformların önünü açarlar.

İnceleme için elinize/emeğinize sağlık.
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frostburn 5 yıl
Video için teşekkürler.
Player ile ben ne masaüstünde ne de ipadte sorun yaşamadım.
Sizden ricam şu lokal ağda stream testini 4. Bölüm olarak ele almanız , yani ana pc ile salon bilgisayarı arasında stream ile oyun ne kadar başarılı olacak ?
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