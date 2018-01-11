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DJI ve Ryze ortaklığıyla Tello Drone modeli duyuruldu

Uygun fiyatlı Drone modeli arayanlar için DJI Tello adında yeni bir ürün piyasaya çıkıyor. 99$ fiyat etiketine sahip DJI Tello özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari Drone sektörünün bir numaralı ismi olmaya devam eden DJI, bu şöhretini hemşehrisi girişimciler için de kullanmaktan çekinmiyor. Firma Çinli bir Drone girişimi ile ortaklık yaptı.

CES 2018 fuarında duyurulan Tello adındaki Drone aslında Çinli Ryze girişiminin ürünü. İkili birlikte son rötuşları yapmışlar. DJI’ın burada en önemli etkisi elbette ürünü dünya çapında duyurabilmesi olacak.

DJI Tello özellikleri

DJI Tello özellikleri arasında 98mm x 92.5mm x 41mm ölçüler ve yaklaşık 80 gram ağırlık yer alıyor. Bu açıdan oldukça kompakt bir ürün sayılabilir. Daha çok genç kullanıcılara hitap ediyor ve eğlenceli özellikler barındırıyor.

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3 inçlik pervaneler barındıran Tello tek şarjda 13 dakika havada kalabiliyor. Maksimum uçuş mesafesi 100 metre ve uçuş hızı da 8m/s civarında. Kamera 720p çözünürlüğünde kayıt yapıyor ve 2 antenli WiFi ile kesintisiz aktarım sağlıyor. Ayrıca barometre, LED aydınlatma, mesafe bulucu gibi özellikler mevcut.

Tello’yu havaya attığınız anda çalışmaya başlıyor. Havada art arda yana veya sağa-sola taklalar arabiliyor. Elinizin üzerinde bir top gibi aşağı yukarı hareketlenebiliyor.

DJI Tello fiyatı ve çıkış tarihi

DJI Tello firmanın önceki modellerinin aksine 99$ gibi düşük bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Henüz satış tarihi ile ilgili net bir bilgi yok. 

 

http://www.ubergizmo.com/2018/01/dji-ryze-tello-drone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
bu marka değil ama benzer bir markada aldım çok kullanışlı bu sisteminde kullanışlı olduğunu düşünüyorum
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Kerim5100 1 yıl
Tamam burada 750 lira falan olur o :/
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