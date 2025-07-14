Ekranlı HomePod ertelendi: Siri nedeniyle gecikecek

Üçüncü nesil Apple HomePod ertelendi
Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ekranlı HomePod modeli, beklenenden daha geç piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Bloomberg’den Mark Gurman'ın son raporuna göre, yeni akıllı ev cihazı için 2026 yılı hedefleniyor. Cihazın ilk olarak 2025’in ilk yarısında tanıtılması bekleniyordu. Ancak gelişmiş Siri yeteneklerine bağlı gecikmeler nedeniyle bu planlar ertelendi.
Bilindiği üzere Apple, Siri’yi Apple Intelligence çatısı altında yeniden inşa etmeye çalışıyor. Yeni nesil yapay zekâ destekli Siri, hem uygulamalarla daha derin etkileşim kuracak hem de kişisel kullanım alışkanlıklarına göre şekillenecek. Ancak Apple Intelligence ve buna bağlı App Intents altyapısında yaşanan geliştirme sorunları, ekranlı HomePod'un da ileri tarihe atılmasına neden oldu.
Hatırlanacağı üzere ilk HomePod modeli 2018'de tanıtılmış, ardından daha kompakt HomePod Mini ve ikinci nesil HomePod gelmişti. Üçüncü nesil olarak görülen model ise, Apple’ın ilk kez görüntülü iletişim ve yapay zekâyı odağına aldığı bir ev cihazı olacak. Apple ise henüz konuya dair resmi bir açıklamada bulunmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: